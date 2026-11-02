O Valencia recebe o Barcelona no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.
No encontro mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, o Real Madrid conquistou uma vitória por 2 a 0 fora de casa, no Estadio Mestalla. Nos últimos cinco confrontos diretos pela La Liga, o Real Madrid leva clara vantagem, com três vitórias, enquanto o Valencia venceu apenas uma vez e houve um empate.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Valencia x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Valencia x Real Madrid pela La Liga?
Valencia x Real Madrid será no Estadio Mestalla, em Valência, no domingo, 8 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Valencia x Real Madrid pela La Liga?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para assistir a Valencia x Real Madrid no Estadio Mestalla:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar a disponibilidade de ingressos diretamente no site oficial do Valencia CF. Para jogos de grande interesse, como o confronto com o Real Madrid, os sócios do clube (Socio VCF) costumam ter prioridade antes que os lugares restantes sejam colocados à venda para o público geral.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando as cargas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Valencia x Real Madrid pela La Liga?
Confira uma estimativa dos preços dos ingressos para o próximo jogo da La Liga entre Valencia e Real Madrid no Estadio Mestalla:
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 40 a € 70 para lugares nos setores superiores ou nos cantos, embora os ingressos para jogos de grande interesse contra o Real Madrid sejam bastante limitados e normalmente oferecidos primeiro aos sócios do clube (Socios VCF).
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade premium comprados por meio do clube ou de parceiros autorizados geralmente começam em torno de € 300 a € 350 ou mais por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 100 a € 130 para lugares nos setores superiores atrás dos gols, como as áreas Gol Xicotet.
- Lugares nas laterais e assentos premium: Lugares com melhor visão nas laterais do campo ou nos setores inferiores geralmente custam de € 180 a € 300 ou mais, dependendo da demanda e da localização exata do setor.
- Revenda de ingressos VIP: Os ingressos de hospitalidade premium e os lugares VIP exclusivos podem custar muito mais, chegando a vários milhares de euros no caso das suítes de luxo.
Valencia x Real Madrid pela La Liga: tudo o que você precisa saber
Momento de Valencia e Real Madrid
O Valencia chega a este jogo em má fase, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas pela La Liga. O único triunfo nessa sequência foi fora de casa, contra o Deportivo Alavés. Desde então, a equipe perdeu para Real Sociedad, Sevilla e Barcelona, esta última uma dura derrota por 5 a 0 no Camp Nou. Nessas cinco partidas, o Valencia marcou apenas quatro gols e sofreu nove, e a confiança no Mestalla estará abalada.
Os resultados recentes do Real Madrid são mais irregulares do que sua posição na tabela sugere. A equipe de Mourinho venceu duas e perdeu duas das últimas quatro partidas pela La Liga, sendo a derrota para o Atlético de Madrid o resultado mais recente. Nesse período, também goleou o Rayo Vallecano por 4 a 1 e venceu a Inter por 2 a 1 na Champions League, marcando dez gols e sofrendo cinco ao longo dos cinco jogos.
Valencia x Real Madrid: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Real Madrid venceu por 2 a 0 no Mestalla. Nos últimos cinco confrontos diretos pela La Liga, o Real Madrid tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Valencia, além de um empate. O Real Madrid marcou onze gols nessas cinco partidas, enquanto o Valencia fez cinco, o que evidencia o domínio recente do clube do Bernabéu neste confronto.