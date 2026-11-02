O Valencia recebe o Barcelona no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.

No encontro mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, o Real Madrid conquistou uma vitória por 2 a 0 fora de casa, no Estadio Mestalla. Nos últimos cinco confrontos diretos pela La Liga, o Real Madrid leva clara vantagem, com três vitórias, enquanto o Valencia venceu apenas uma vez e houve um empate.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Valencia x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Valencia x Real Madrid pela La Liga?

Valencia x Real Madrid será no Estadio Mestalla, em Valência, no domingo, 8 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 12 7 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Real Madrid pela La Liga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para assistir a Valencia x Real Madrid no Estadio Mestalla:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar a disponibilidade de ingressos diretamente no site oficial do Valencia CF. Para jogos de grande interesse, como o confronto com o Real Madrid, os sócios do clube (Socio VCF) costumam ter prioridade antes que os lugares restantes sejam colocados à venda para o público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Real Madrid pela La Liga?

Confira uma estimativa dos preços dos ingressos para o próximo jogo da La Liga entre Valencia e Real Madrid no Estadio Mestalla:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 40 a € 70 para lugares nos setores superiores ou nos cantos, embora os ingressos para jogos de grande interesse contra o Real Madrid sejam bastante limitados e normalmente oferecidos primeiro aos sócios do clube (Socios VCF).

Os preços começam em torno de para lugares nos setores superiores ou nos cantos, embora os ingressos para jogos de grande interesse contra o Real Madrid sejam bastante limitados e normalmente oferecidos primeiro aos sócios do clube (Socios VCF). Pacotes VIP e de hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade premium comprados por meio do clube ou de parceiros autorizados geralmente começam em torno de € 300 a € 350 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 100 a € 130 para lugares nos setores superiores atrás dos gols, como as áreas Gol Xicotet.

Os preços começam em torno de para lugares nos setores superiores atrás dos gols, como as áreas Gol Xicotet. Lugares nas laterais e assentos premium: Lugares com melhor visão nas laterais do campo ou nos setores inferiores geralmente custam de € 180 a € 300 ou mais , dependendo da demanda e da localização exata do setor.

Lugares com melhor visão nas laterais do campo ou nos setores inferiores geralmente custam de , dependendo da demanda e da localização exata do setor. Revenda de ingressos VIP: Os ingressos de hospitalidade premium e os lugares VIP exclusivos podem custar muito mais, chegando a vários milhares de euros no caso das suítes de luxo.

Valencia x Real Madrid pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Real Madrid

O Valencia chega a este jogo em má fase, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas pela La Liga. O único triunfo nessa sequência foi fora de casa, contra o Deportivo Alavés. Desde então, a equipe perdeu para Real Sociedad, Sevilla e Barcelona, esta última uma dura derrota por 5 a 0 no Camp Nou. Nessas cinco partidas, o Valencia marcou apenas quatro gols e sofreu nove, e a confiança no Mestalla estará abalada.

Os resultados recentes do Real Madrid são mais irregulares do que sua posição na tabela sugere. A equipe de Mourinho venceu duas e perdeu duas das últimas quatro partidas pela La Liga, sendo a derrota para o Atlético de Madrid o resultado mais recente. Nesse período, também goleou o Rayo Vallecano por 4 a 1 e venceu a Inter por 2 a 1 na Champions League, marcando dez gols e sofrendo cinco ao longo dos cinco jogos.

Valencia x Real Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Real Madrid venceu por 2 a 0 no Mestalla. Nos últimos cinco confrontos diretos pela La Liga, o Real Madrid tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Valencia, além de um empate. O Real Madrid marcou onze gols nessas cinco partidas, enquanto o Valencia fez cinco, o que evidencia o domínio recente do clube do Bernabéu neste confronto.