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Como comprar ingressos para Valencia x Real Madrid: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Valencia enfrenta o Real Madrid em La Liga. Veja como garantir seus ingressos.

O Valencia recebe o Barcelona no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.

No encontro mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, o Real Madrid conquistou uma vitória por 2 a 0 fora de casa, no Estadio Mestalla. Nos últimos cinco confrontos diretos pela La Liga, o Real Madrid leva clara vantagem, com três vitórias, enquanto o Valencia venceu apenas uma vez e houve um empate.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Valencia x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Valencia x Real Madrid pela La Liga?

Valencia x Real Madrid será no Estadio Mestalla, em Valência, no domingo, 8 de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 12
Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Real Madrid pela La Liga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para assistir a Valencia x Real Madrid no Estadio Mestalla:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar a disponibilidade de ingressos diretamente no site oficial do Valencia CF. Para jogos de grande interesse, como o confronto com o Real Madrid, os sócios do clube (Socio VCF) costumam ter prioridade antes que os lugares restantes sejam colocados à venda para o público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Real Madrid pela La Liga?

Confira uma estimativa dos preços dos ingressos para o próximo jogo da La Liga entre Valencia e Real Madrid no Estadio Mestalla:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 40 a € 70 para lugares nos setores superiores ou nos cantos, embora os ingressos para jogos de grande interesse contra o Real Madrid sejam bastante limitados e normalmente oferecidos primeiro aos sócios do clube (Socios VCF).
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade premium comprados por meio do clube ou de parceiros autorizados geralmente começam em torno de € 300 a € 350 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 100 a € 130 para lugares nos setores superiores atrás dos gols, como as áreas Gol Xicotet.
  • Lugares nas laterais e assentos premium: Lugares com melhor visão nas laterais do campo ou nos setores inferiores geralmente custam de € 180 a € 300 ou mais, dependendo da demanda e da localização exata do setor.
  • Revenda de ingressos VIP: Os ingressos de hospitalidade premium e os lugares VIP exclusivos podem custar muito mais, chegando a vários milhares de euros no caso das suítes de luxo.

Valencia x Real Madrid pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Real Madrid

O Valencia chega a este jogo em má fase, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas pela La Liga. O único triunfo nessa sequência foi fora de casa, contra o Deportivo Alavés. Desde então, a equipe perdeu para Real Sociedad, Sevilla e Barcelona, esta última uma dura derrota por 5 a 0 no Camp Nou. Nessas cinco partidas, o Valencia marcou apenas quatro gols e sofreu nove, e a confiança no Mestalla estará abalada.

Os resultados recentes do Real Madrid são mais irregulares do que sua posição na tabela sugere. A equipe de Mourinho venceu duas e perdeu duas das últimas quatro partidas pela La Liga, sendo a derrota para o Atlético de Madrid o resultado mais recente. Nesse período, também goleou o Rayo Vallecano por 4 a 1 e venceu a Inter por 2 a 1 na Champions League, marcando dez gols e sofrendo cinco ao longo dos cinco jogos.

VAL

VAL - Sequência

RSO
D2-3
SAN
E2-2
ATH
E0-0
VIL
D1-2
ELC
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
17/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Valencia x Real Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Real Madrid venceu por 2 a 0 no Mestalla. Nos últimos cinco confrontos diretos pela La Liga, o Real Madrid tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Valencia, além de um empate. O Real Madrid marcou onze gols nessas cinco partidas, enquanto o Valencia fez cinco, o que evidencia o domínio recente do clube do Bernabéu neste confronto.

Confrontos

ValenciaEmpateReal Madrid
1
1
3
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
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Real Madrid
RMA
4
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Valencia
VAL
0
FJ
La Liga
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Real Madrid
RMA
1
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Valencia
VAL
2
FJ
La Liga
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Valencia
VAL
1
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Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
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Valencia
VAL
2
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Real Madrid
RMA
2
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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