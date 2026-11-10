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Como comprar ingressos para Valencia x Osasuna: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Valencia enfrenta o Osasuna em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

O Valencia recebe o Osasuna no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estadio Mestalla.

Os confrontos recentes entre as equipes têm sido frequentemente equilibrados, com destaque para o emocionante empate por 3 a 3 no El Sadar durante a temporada 2024–25. No duelo mais recente, em 1º de março de 2026, o Valencia venceu o Osasuna por 1 a 0 em casa, graças a um pênalti no segundo tempo.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Valencia x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Valencia x Osasuna pela LaLiga?

Valencia x Osasuna começa no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estadio Mestalla.

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La Liga - Rodada 14
Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Osasuna pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Valencia e Osasuna pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos pelo clube: Compre diretamente pelo site oficial do Valencia CF ou na bilheteria do Estadio Mestalla. Essa é a maneira mais segura e direta de garantir lugares.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Osasuna pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Real Betis e Rayo Vallecano pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns / categorias padrão: Os preços começam em torno de € 30 a € 45.
  • Setores laterais e centrais: Em geral, os preços variam de € 60 a € 110.
  • VIP e hospitalidade: Os preços começam na faixa de € 300 a € 500 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anel superior / setores atrás dos gols: Os preços começam em torno de € 45 a € 55.
  • Setores laterais e melhores vistas: Os preços frequentemente variam de € 75 a € 150.
  • Revenda de ingressos premium / VIP: Os preços podem ir de € 200 a mais de € 350.

Valencia x Osasuna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Osasuna

O Valencia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Na partida mais recente, perdeu em casa para o Villarreal por 2 a 1 e não vence há quatro jogos no campeonato desde a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Deportivo Alaves, em setembro. Nessas cinco partidas, o Valencia marcou cinco gols e sofreu oito, números que refletem as dificuldades enfrentadas pela equipe de Aguirre tanto no ataque quanto na defesa.

Nos últimos cinco jogos pela LaLiga, o Osasuna conquistou uma vitória e um empate, além de sofrer três derrotas. Na partida mais recente, venceu o Racing Santander por 2 a 0, após ser goleado pelo Real Betis por 5 a 2 fora de casa e perder para o Atletico Madrid por 4 a 0. O visitante marcou seis gols e sofreu doze nessas cinco partidas, embora o embalo da vitória sobre o Racing lhe dê uma base para esta viagem.

VAL

VAL - Sequência

SAN
E2-2
ATH
E0-0
VIL
D1-2
ELC
V0-1
RMA
D0-3
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
OSA

OSA - Sequência

SAN
V2-0
SEV
D2-0
ACL
V0-6
COR
D2-1
ATH
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Valencia x Osasuna: retrospecto recente dos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu pela LaLiga em 1º de março de 2026, quando o Valencia venceu por 1 a 0 no Estadio Mestalla. Nos últimos cinco duelos, o retrospecto está equilibrado: duas vitórias do Valencia, duas do Osasuna e um empate. O jogo fora de casa mais recente, disputado em agosto de 2025, terminou com vitória do Osasuna por 1 a 0 em seu próprio estádio.

Confrontos

ValenciaEmpateOsasuna
2
2
1
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FJ
La Liga
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Osasuna
OSA
1
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Valencia
VAL
0
FJ
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Osasuna
OSA
3
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3
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Valencia
VAL
0
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OSA
0
FJ
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Osasuna
OSA
0
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Valencia
VAL
1
FJ
5Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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