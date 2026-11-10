O Valencia recebe o Osasuna no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estadio Mestalla.

Os confrontos recentes entre as equipes têm sido frequentemente equilibrados, com destaque para o emocionante empate por 3 a 3 no El Sadar durante a temporada 2024–25. No duelo mais recente, em 1º de março de 2026, o Valencia venceu o Osasuna por 1 a 0 em casa, graças a um pênalti no segundo tempo.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Valencia x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Valencia x Osasuna pela LaLiga?

Valencia x Osasuna começa no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estadio Mestalla.

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Osasuna pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Valencia e Osasuna pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos pelo clube: Compre diretamente pelo site oficial do Valencia CF ou na bilheteria do Estadio Mestalla. Essa é a maneira mais segura e direta de garantir lugares.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Osasuna pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Real Betis e Rayo Vallecano pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / categorias padrão: Os preços começam em torno de € 30 a € 45 .

Os preços começam em torno de . Setores laterais e centrais: Em geral, os preços variam de € 60 a € 110 .

Em geral, os preços variam de . VIP e hospitalidade: Os preços começam na faixa de € 300 a € 500 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior / setores atrás dos gols: Os preços começam em torno de € 45 a € 55 .

Os preços começam em torno de . Setores laterais e melhores vistas: Os preços frequentemente variam de € 75 a € 150 .

Os preços frequentemente variam de . Revenda de ingressos premium / VIP: Os preços podem ir de € 200 a mais de € 350.

Valencia x Osasuna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Osasuna

O Valencia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Na partida mais recente, perdeu em casa para o Villarreal por 2 a 1 e não vence há quatro jogos no campeonato desde a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Deportivo Alaves, em setembro. Nessas cinco partidas, o Valencia marcou cinco gols e sofreu oito, números que refletem as dificuldades enfrentadas pela equipe de Aguirre tanto no ataque quanto na defesa.

Nos últimos cinco jogos pela LaLiga, o Osasuna conquistou uma vitória e um empate, além de sofrer três derrotas. Na partida mais recente, venceu o Racing Santander por 2 a 0, após ser goleado pelo Real Betis por 5 a 2 fora de casa e perder para o Atletico Madrid por 4 a 0. O visitante marcou seis gols e sofreu doze nessas cinco partidas, embora o embalo da vitória sobre o Racing lhe dê uma base para esta viagem.

Valencia x Osasuna: retrospecto recente dos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu pela LaLiga em 1º de março de 2026, quando o Valencia venceu por 1 a 0 no Estadio Mestalla. Nos últimos cinco duelos, o retrospecto está equilibrado: duas vitórias do Valencia, duas do Osasuna e um empate. O jogo fora de casa mais recente, disputado em agosto de 2025, terminou com vitória do Osasuna por 1 a 0 em seu próprio estádio.