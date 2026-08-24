Valencia enfrenta o Barcelona no domingo, 6 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valencia.
O Valencia conquistou uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Barcelona no confronto mais recente entre as equipes no Mestalla, em maio de 2026. No entanto, o Barcelona mantém vantagem no retrospecto geral do confronto direto, tendo vencido quatro dos últimos cinco encontros competitivos entre os dois times espanhóis.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Valencia x Barcelona por LaLiga?
Valencia e Barcelona se enfrentam no Estadio Mestalla, em Valencia, Espanha, em uma partida de LaLiga. Os detalhes confirmados do horário de início serão atualizados aqui assim que estiverem disponíveis.
Como comprar ingressos para Valencia x Barcelona por LaLiga?
Para comprar ingressos para Valencia CF vs. FC Barcelona no Estadio Mestalla, siga estas principais opções:
- Portal oficial de ingressos do Valencia CF: A opção principal e mais segura para comprar ingressos pelo valor de face é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Valencia CF. As vendas para o público geral normalmente são abertas de 1 a 2 semanas antes da data da partida.
- Programa oficial de associação do clube ("Socio / VCF Member"): Tornar-se um membro oficial do VCF dá acesso prioritário aos ingressos para jogos em casa antes da abertura das vendas para o público geral, o que é recomendado para partidas de alta demanda como contra o FC Barcelona.
- Plataformas secundárias de revenda: Se os ingressos se esgotarem pelos canais oficiais do clube, plataformas secundárias como a StubHub oferecem revenda verificada de ingressos de outros torcedores ou vendedores.
Quanto custam os ingressos para Valencia x Barcelona por LaLiga?
Os preços dos ingressos para Valencia CF vs. FC Barcelona em 6 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, dependem do canal de compra e da categoria do assento:
- Ingresso oficial para o público geral (valor de face): Diretamente no portal oficial de ingressos do Valencia CF, os ingressos de categorias padrão variam de £50 a £125, com lugares na tribuna central custando £125 a £250+.
- Plataformas secundárias de revenda: Em agregadores verificados de ingressos, como a StubHub, os lugares mais baratos no anel superior começam em torno de £140 a £190.
- Preço médio de revenda: Devido à alta demanda por jogos do Barcelona, os preços médios dos ingressos de revenda normalmente ficam em torno de £420 a £460, com lugares centrais premium e do anel inferior alcançando valores mais altos.
Valencia x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Valencia e Barcelona
As últimas cinco partidas do Valencia foram todas na pré-temporada, com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Hercules em 13 de agosto, enquanto também venceu o Derby County por 2 a 1 mais cedo no verão. As derrotas para CD Teruel e Newcastle United vieram em lados opostos de um empate com o Stoke City, deixando a forma do Valencia na pré-temporada indefinida no início da temporada competitiva.
O retrospecto do Barcelona em cinco jogos de pré-temporada é de três vitórias e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Al Ahly SC em 19 de agosto, após um triunfo por 2-5 contra o Basel três dias antes. As derrotas para Udinese e Birmingham City representam os pontos baixos do calendário de verão, embora as vitórias sobre Basel e Nottingham Forest, esta última por 1 a 0 fora de casa, sugiram que o time de Flick vem evoluindo de forma constante.
Valencia x Barcelona: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre os dois times terminou com vitória do Valencia em casa por 3 a 1 no Estadio Mestalla, por LaLiga, em 23 de maio de 2026. Esse resultado veio após uma sequência de derrotas pesadas do Valencia neste confronto, incluindo um revés por 6 a 0 no Camp Nou em setembro de 2025 e uma derrota por 7 a 1 no mesmo local em janeiro de 2025. Ao longo dos últimos cinco encontros, o Barcelona venceu três vezes contra uma do Valencia, com uma vitória adicional do Barcelona em um duelo da Copa do Rei. O Barcelona marcou 19 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.
Confrontos
Classificação de Valencia e Barcelona
Na atual classificação de LaLiga, o Valencia está em 17º, enquanto o Barcelona ocupa a 11ª colocação.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
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|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D