Valencia enfrenta o Barcelona no domingo, 6 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valencia.

O Valencia conquistou uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Barcelona no confronto mais recente entre as equipes no Mestalla, em maio de 2026. No entanto, o Barcelona mantém vantagem no retrospecto geral do confronto direto, tendo vencido quatro dos últimos cinco encontros competitivos entre os dois times espanhóis.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Valencia x Barcelona por LaLiga?

Valencia e Barcelona se enfrentam no Estadio Mestalla, em Valencia, Espanha, em uma partida de LaLiga. Os detalhes confirmados do horário de início serão atualizados aqui assim que estiverem disponíveis.

La Liga - Rodada 4 6 de set. de 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Barcelona por LaLiga?

Para comprar ingressos para Valencia CF vs. FC Barcelona no Estadio Mestalla, siga estas principais opções:

Portal oficial de ingressos do Valencia CF: A opção principal e mais segura para comprar ingressos pelo valor de face é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Valencia CF. As vendas para o público geral normalmente são abertas de 1 a 2 semanas antes da data da partida.

Programa oficial de associação do clube ("Socio / VCF Member"): Tornar-se um membro oficial do VCF dá acesso prioritário aos ingressos para jogos em casa antes da abertura das vendas para o público geral, o que é recomendado para partidas de alta demanda como contra o FC Barcelona.

Plataformas secundárias de revenda: Se os ingressos se esgotarem pelos canais oficiais do clube, plataformas secundárias como a StubHub oferecem revenda verificada de ingressos de outros torcedores ou vendedores.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Barcelona por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Valencia CF vs. FC Barcelona em 6 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, dependem do canal de compra e da categoria do assento:

Ingresso oficial para o público geral (valor de face): Diretamente no portal oficial de ingressos do Valencia CF, os ingressos de categorias padrão variam de £50 a £125 , com lugares na tribuna central custando £125 a £250+ .

Plataformas secundárias de revenda: Em agregadores verificados de ingressos, como a StubHub , os lugares mais baratos no anel superior começam em torno de £140 a £190 .

Preço médio de revenda: Devido à alta demanda por jogos do Barcelona, os preços médios dos ingressos de revenda normalmente ficam em torno de £420 a £460 , com lugares centrais premium e do anel inferior alcançando valores mais altos.

Valencia x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Barcelona

As últimas cinco partidas do Valencia foram todas na pré-temporada, com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Hercules em 13 de agosto, enquanto também venceu o Derby County por 2 a 1 mais cedo no verão. As derrotas para CD Teruel e Newcastle United vieram em lados opostos de um empate com o Stoke City, deixando a forma do Valencia na pré-temporada indefinida no início da temporada competitiva.

O retrospecto do Barcelona em cinco jogos de pré-temporada é de três vitórias e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Al Ahly SC em 19 de agosto, após um triunfo por 2-5 contra o Basel três dias antes. As derrotas para Udinese e Birmingham City representam os pontos baixos do calendário de verão, embora as vitórias sobre Basel e Nottingham Forest, esta última por 1 a 0 fora de casa, sugiram que o time de Flick vem evoluindo de forma constante.

Valencia x Barcelona: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois times terminou com vitória do Valencia em casa por 3 a 1 no Estadio Mestalla, por LaLiga, em 23 de maio de 2026. Esse resultado veio após uma sequência de derrotas pesadas do Valencia neste confronto, incluindo um revés por 6 a 0 no Camp Nou em setembro de 2025 e uma derrota por 7 a 1 no mesmo local em janeiro de 2025. Ao longo dos últimos cinco encontros, o Barcelona venceu três vezes contra uma do Valencia, com uma vitória adicional do Barcelona em um duelo da Copa do Rei. O Barcelona marcou 19 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

Classificação de Valencia e Barcelona

Na atual classificação de LaLiga, o Valencia está em 17º, enquanto o Barcelona ocupa a 11ª colocação.