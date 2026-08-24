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Como comprar ingressos para Valencia x Barcelona: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Valencia enfrenta o Barcelona na LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Valencia enfrenta o Barcelona no domingo, 6 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valencia.

O Valencia conquistou uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Barcelona no confronto mais recente entre as equipes no Mestalla, em maio de 2026. No entanto, o Barcelona mantém vantagem no retrospecto geral do confronto direto, tendo vencido quatro dos últimos cinco encontros competitivos entre os dois times espanhóis.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Valencia x Barcelona por LaLiga?

Valencia e Barcelona se enfrentam no Estadio Mestalla, em Valencia, Espanha, em uma partida de LaLiga. Os detalhes confirmados do horário de início serão atualizados aqui assim que estiverem disponíveis.

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La Liga - Rodada 4
Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Barcelona por LaLiga?

Para comprar ingressos para Valencia CF vs. FC Barcelona no Estadio Mestalla, siga estas principais opções:

  • Portal oficial de ingressos do Valencia CF: A opção principal e mais segura para comprar ingressos pelo valor de face é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Valencia CF. As vendas para o público geral normalmente são abertas de 1 a 2 semanas antes da data da partida.
  • Programa oficial de associação do clube ("Socio / VCF Member"): Tornar-se um membro oficial do VCF dá acesso prioritário aos ingressos para jogos em casa antes da abertura das vendas para o público geral, o que é recomendado para partidas de alta demanda como contra o FC Barcelona.
  • Plataformas secundárias de revenda: Se os ingressos se esgotarem pelos canais oficiais do clube, plataformas secundárias como a StubHub oferecem revenda verificada de ingressos de outros torcedores ou vendedores.   

Quanto custam os ingressos para Valencia x Barcelona por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Valencia CF vs. FC Barcelona em 6 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, dependem do canal de compra e da categoria do assento:

  • Ingresso oficial para o público geral (valor de face): Diretamente no portal oficial de ingressos do Valencia CF, os ingressos de categorias padrão variam de £50 a £125, com lugares na tribuna central custando £125 a £250+.
  • Plataformas secundárias de revenda: Em agregadores verificados de ingressos, como a StubHub, os lugares mais baratos no anel superior começam em torno de £140 a £190.
  • Preço médio de revenda: Devido à alta demanda por jogos do Barcelona, os preços médios dos ingressos de revenda normalmente ficam em torno de £420 a £460, com lugares centrais premium e do anel inferior alcançando valores mais altos.

Valencia x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Barcelona

As últimas cinco partidas do Valencia foram todas na pré-temporada, com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Hercules em 13 de agosto, enquanto também venceu o Derby County por 2 a 1 mais cedo no verão. As derrotas para CD Teruel e Newcastle United vieram em lados opostos de um empate com o Stoke City, deixando a forma do Valencia na pré-temporada indefinida no início da temporada competitiva.

O retrospecto do Barcelona em cinco jogos de pré-temporada é de três vitórias e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Al Ahly SC em 19 de agosto, após um triunfo por 2-5 contra o Basel três dias antes. As derrotas para Udinese e Birmingham City representam os pontos baixos do calendário de verão, embora as vitórias sobre Basel e Nottingham Forest, esta última por 1 a 0 fora de casa, sugiram que o time de Flick vem evoluindo de forma constante.

VAL

VAL - Sequência

CDT
D0-1
HER
V2-0
CEL
E0-0
BET
D0-1
COR
D3-1
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BAR

BAR - Sequência

BAS
V2-5
AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
Gol marcado (sofrido)
19/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Valencia x Barcelona: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois times terminou com vitória do Valencia em casa por 3 a 1 no Estadio Mestalla, por LaLiga, em 23 de maio de 2026. Esse resultado veio após uma sequência de derrotas pesadas do Valencia neste confronto, incluindo um revés por 6 a 0 no Camp Nou em setembro de 2025 e uma derrota por 7 a 1 no mesmo local em janeiro de 2025. Ao longo dos últimos cinco encontros, o Barcelona venceu três vezes contra uma do Valencia, com uma vitória adicional do Barcelona em um duelo da Copa do Rei. O Barcelona marcou 19 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

Confrontos

ValenciaEmpateBarcelona
1
0
4
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
Copa do Rei
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
5Gols marcados21
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Valencia e Barcelona

Na atual classificação de LaLiga, o Valencia está em 17º, enquanto o Barcelona ocupa a 11ª colocação.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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