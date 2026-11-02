O Union Berlin recebe o RB Leipzig no sábado, 21 de novembro de 2026, no Alte Foersterei, em Berlim.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em abril de 2026, o RB Leipzig venceu por 3 a 1 na Red Bull Arena. O Union Berlin venceu o confronto anterior, em dezembro de 2025, pelo mesmo placar de 3 a 1, no Stadion An der Alten Försterei.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Union Berlin x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga?

Union Berlin x RB Leipzig começa no sábado, 21 de novembro de 2026, no Alte Foersterei, em Berlim.

Bundesliga - Rodada 10 21 de nov. de 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga?

Há algumas maneiras de comprar ingressos para Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga, no Stadion An der Alten Försterei, dependendo de você buscar canais oficiais ou opções de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar a plataforma oficial de venda de ingressos online do 1. FC Union Berlin. Como a procura é muito alta e a capacidade do estádio é menor do que o número de sócios do Union Berlin, os ingressos para jogos em casa muitas vezes são oferecidos primeiro em uma pré-venda para sócios ou por meio de um sistema de sorteio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais de venda primária do clube ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos para setores em pé (Stehplatz): Geralmente custam de € 12 a € 16 , dependendo do setor específico da arquibancada e dos descontos para sócios.

Geralmente custam de , dependendo do setor específico da arquibancada e dos descontos para sócios. Ingressos para setores com assentos (Sitzplatz, categorias 1 a 4): Normalmente custam de € 20 a € 48 , com preços menores para sócios e crianças.

Normalmente custam de , com preços menores para sócios e crianças. Ingressos infantis: Disponíveis em setores específicos, com preços a partir de € 5 a € 15.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos para setores em pé e categorias de entrada: Os preços geralmente começam em torno de € 70 a € 105 para assentos de alta procura ou ingressos de categoria padrão, antes das taxas da plataforma.

Os preços geralmente começam em torno de para assentos de alta procura ou ingressos de categoria padrão, antes das taxas da plataforma. Revenda de assentos nas laterais do campo e em setores premium: Assentos muito disputados, com vista privilegiada, frequentemente custam de € 350 a mais de € 1.100, dependendo da disponibilidade e da demanda atual do mercado.

Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Union Berlin x RB Leipzig: momento das equipes

O Union Berlin venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente pela Bundesliga terminou em 0 a 0 contra o Borussia Dortmund e, antes disso, a equipe venceu o Elversberg por 1 a 0 em casa. O resultado mais pesado da sequência foi uma derrota por 7 a 0 em casa para o Bayern de Munique, em setembro. Nos cinco jogos, o Union marcou dois gols e sofreu seis.

O RB Leipzig venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, sem empates. Sua partida mais recente foi a derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique, fora de casa. Antes disso, venceu o PSV Eindhoven por 1 a 0 na Champions League e goleou o Eintracht Frankfurt por 6 a 0 na Bundesliga. O Leipzig marcou 12 gols nos cinco jogos e sofreu nove, números que refletem uma equipe capaz de conquistar vitórias por placares elásticos, mas também sujeita a derrotas igualmente pesadas.

Union Berlin x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em abril de 2026, quando o RB Leipzig venceu por 3 a 1 em casa, pela Bundesliga. O Union Berlin venceu o confronto anterior, em dezembro de 2025, também por 3 a 1. Nos cinco confrontos diretos registrados, cada equipe venceu duas vezes, com um empate, e o Leipzig marcou oito gols, contra cinco do Union.