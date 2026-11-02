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Como comprar ingressos para Union Berlin x RB Leipzig: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Union Berlin enfrenta o RB Leipzig na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O Union Berlin recebe o RB Leipzig no sábado, 21 de novembro de 2026, no Alte Foersterei, em Berlim.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em abril de 2026, o RB Leipzig venceu por 3 a 1 na Red Bull Arena. O Union Berlin venceu o confronto anterior, em dezembro de 2025, pelo mesmo placar de 3 a 1, no Stadion An der Alten Försterei.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Union Berlin x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga?

Union Berlin x RB Leipzig começa no sábado, 21 de novembro de 2026, no Alte Foersterei, em Berlim.

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Bundesliga - Rodada 10
Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga?

Há algumas maneiras de comprar ingressos para Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga, no Stadion An der Alten Försterei, dependendo de você buscar canais oficiais ou opções de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar a plataforma oficial de venda de ingressos online do 1. FC Union Berlin. Como a procura é muito alta e a capacidade do estádio é menor do que o número de sócios do Union Berlin, os ingressos para jogos em casa muitas vezes são oferecidos primeiro em uma pré-venda para sócios ou por meio de um sistema de sorteio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais de venda primária do clube ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos para setores em pé (Stehplatz): Geralmente custam de € 12 a € 16, dependendo do setor específico da arquibancada e dos descontos para sócios.
  • Ingressos para setores com assentos (Sitzplatz, categorias 1 a 4): Normalmente custam de € 20 a € 48, com preços menores para sócios e crianças.
  • Ingressos infantis: Disponíveis em setores específicos, com preços a partir de € 5 a € 15.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda de ingressos para setores em pé e categorias de entrada: Os preços geralmente começam em torno de € 70 a € 105 para assentos de alta procura ou ingressos de categoria padrão, antes das taxas da plataforma.
  • Revenda de assentos nas laterais do campo e em setores premium: Assentos muito disputados, com vista privilegiada, frequentemente custam de € 350 a mais de € 1.100, dependendo da disponibilidade e da demanda atual do mercado.

Union Berlin x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Union Berlin x RB Leipzig: momento das equipes

O Union Berlin venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente pela Bundesliga terminou em 0 a 0 contra o Borussia Dortmund e, antes disso, a equipe venceu o Elversberg por 1 a 0 em casa. O resultado mais pesado da sequência foi uma derrota por 7 a 0 em casa para o Bayern de Munique, em setembro. Nos cinco jogos, o Union marcou dois gols e sofreu seis.

O RB Leipzig venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, sem empates. Sua partida mais recente foi a derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique, fora de casa. Antes disso, venceu o PSV Eindhoven por 1 a 0 na Champions League e goleou o Eintracht Frankfurt por 6 a 0 na Bundesliga. O Leipzig marcou 12 gols nos cinco jogos e sofreu nove, números que refletem uma equipe capaz de conquistar vitórias por placares elásticos, mas também sujeita a derrotas igualmente pesadas.

FCU

FCU - Sequência

ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
KOE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RBL

RBL - Sequência

FCB
D6-1
RMA
D4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Union Berlin x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em abril de 2026, quando o RB Leipzig venceu por 3 a 1 em casa, pela Bundesliga. O Union Berlin venceu o confronto anterior, em dezembro de 2025, também por 3 a 1. Nos cinco confrontos diretos registrados, cada equipe venceu duas vezes, com um empate, e o Leipzig marcou oito gols, contra cinco do Union.

Confrontos

Union BerlinEmpateLeipzig
1
2
2
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
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Union Berlin
FCU
3
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Leipzig
RBL
1
FJ
Bundesliga
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Union Berlin
FCU
0
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Leipzig
RBL
0
FJ
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Leipzig
RBL
0
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Union Berlin
FCU
0
FJ
Bundesliga
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Leipzig
RBL
2
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Union Berlin
FCU
0
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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