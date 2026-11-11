Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bundesliga
team-logoUnion Berlin
Alte Foersterei
team-logoHamburgo
Book Union Berlin vs Hamburger SV Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Union Berlin x Hamburger SV: preços para a Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Union Berlin
Hamburgo
Bundesliga

Union Berlin enfrenta o Hamburger SV na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Union Berlin recebe o Hamburger SV no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Alte Försterei, em Berlim.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 14 de fevereiro de 2026, o Hamburger SV venceu o Union Berlin por 3 a 2 no Volksparkstadion. Os confrontos entre elas no Stadion An der Alten Försterei costumam ser equilibrados, como mostrou o disputado empate por 0 a 0 em setembro de 2025.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Union Berlin x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga?

Union Berlin x Hamburger SV começa no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Alte Försterei, em Berlim.

crest
Bundesliga - Rodada 12
Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o confronto entre Union Berlin e Hamburger SV pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Bilheteria oficial do Union Berlin: Como mandante, o Union Berlin disponibiliza ingressos diretamente em seu portal oficial de vendas online. Em geral, sócios do clube e titulares de carnês de temporada têm prioridade antes que os lugares restantes sejam liberados para o público em geral ou para não sócios.
  • Site oficial do Hamburger SV: Para a torcida visitante, o HSV geralmente recebe uma cota de ingressos destinada aos torcedores que viajam para acompanhar a equipe. Os ingressos podem ser solicitados pela plataforma oficial do clube, de acordo com as regras de prioridade para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Bundesliga quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos para assistir em pé: Geralmente custam entre € 12 e € 15.
  • Ingressos para assentos comuns: Normalmente custam entre € 20 e € 60.
  • Ingressos premium ou para a arquibancada central: Geralmente custam entre € 75 e mais de € 90.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Ingressos básicos de revenda: Começam em torno de € 149.
  • Assentos de categoria intermediária: Frequentemente custam entre € 150 e mais de € 500.
  • Pacotes premium e de hospitalidade: Custam entre € 600 e mais de € 930.

Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Union Berlin e Hamburger SV

O Union Berlin somou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o FC Köln pela Bundesliga. Nesse período, também empatou por 1 a 1 com o Augsburg e por 0 a 0 com o Borussia Dortmund. A pesada derrota por 5 a 0 para o Köln na copa foi o ponto baixo dessa sequência. Em cinco partidas, o Union marcou dois gols e sofreu sete, números que refletem a dificuldade da equipe para balançar as redes com regularidade.

O Hamburger SV registrou duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga, após derrotas consecutivas para o Eintracht Frankfurt, por 3 a 1 no campeonato e 1 a 3 na copa, respectivamente. Antes, nessa mesma sequência, o HSV venceu o VfB Stuttgart por 1 a 0. A equipe marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

FCU

FCU - Sequência

BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
KOE
E1-1
SCF
D2-0
Gol marcado (sofrido)
2/9
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
HSV

HSV - Sequência

STU
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
SGE
D3-1
BMG
V3-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Union Berlin x Hamburger SV: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu pela Bundesliga em 14 de fevereiro de 2026, quando o Hamburger SV venceu por 3 a 2 em casa. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 no Alte Försterei em setembro de 2025. Nos quatro confrontos registrados nos dados, que incluem partidas da Bundesliga e da 2. Bundesliga, o HSV soma uma vitória e um empate nos dois encontros mais recentes, enquanto o Union venceu os jogos anteriores, em 2019.

Confrontos

Union BerlinEmpateHamburgo
1
2
1
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
FJ
2. Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
FJ
2. Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram2/4

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google