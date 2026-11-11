O Union Berlin recebe o Hamburger SV no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Alte Försterei, em Berlim.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 14 de fevereiro de 2026, o Hamburger SV venceu o Union Berlin por 3 a 2 no Volksparkstadion. Os confrontos entre elas no Stadion An der Alten Försterei costumam ser equilibrados, como mostrou o disputado empate por 0 a 0 em setembro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Union Berlin x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga?

Union Berlin x Hamburger SV começa no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Alte Försterei, em Berlim.

Bundesliga - Rodada 12 5 de dez. de 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o confronto entre Union Berlin e Hamburger SV pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do Union Berlin: Como mandante, o Union Berlin disponibiliza ingressos diretamente em seu portal oficial de vendas online. Em geral, sócios do clube e titulares de carnês de temporada têm prioridade antes que os lugares restantes sejam liberados para o público em geral ou para não sócios.

Como mandante, o Union Berlin disponibiliza ingressos diretamente em seu portal oficial de vendas online. Em geral, sócios do clube e titulares de carnês de temporada têm prioridade antes que os lugares restantes sejam liberados para o público em geral ou para não sócios. Site oficial do Hamburger SV: Para a torcida visitante, o HSV geralmente recebe uma cota de ingressos destinada aos torcedores que viajam para acompanhar a equipe. Os ingressos podem ser solicitados pela plataforma oficial do clube, de acordo com as regras de prioridade para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Bundesliga quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para assistir em pé: Geralmente custam entre € 12 e € 15 .

Geralmente custam entre . Ingressos para assentos comuns: Normalmente custam entre € 20 e € 60 .

Normalmente custam entre . Ingressos premium ou para a arquibancada central: Geralmente custam entre € 75 e mais de € 90.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos básicos de revenda: Começam em torno de € 149 .

Começam em torno de . Assentos de categoria intermediária: Frequentemente custam entre € 150 e mais de € 500 .

Frequentemente custam entre . Pacotes premium e de hospitalidade: Custam entre € 600 e mais de € 930.

Union Berlin x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Union Berlin e Hamburger SV

O Union Berlin somou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o FC Köln pela Bundesliga. Nesse período, também empatou por 1 a 1 com o Augsburg e por 0 a 0 com o Borussia Dortmund. A pesada derrota por 5 a 0 para o Köln na copa foi o ponto baixo dessa sequência. Em cinco partidas, o Union marcou dois gols e sofreu sete, números que refletem a dificuldade da equipe para balançar as redes com regularidade.

O Hamburger SV registrou duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga, após derrotas consecutivas para o Eintracht Frankfurt, por 3 a 1 no campeonato e 1 a 3 na copa, respectivamente. Antes, nessa mesma sequência, o HSV venceu o VfB Stuttgart por 1 a 0. A equipe marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Union Berlin x Hamburger SV: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu pela Bundesliga em 14 de fevereiro de 2026, quando o Hamburger SV venceu por 3 a 2 em casa. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 no Alte Försterei em setembro de 2025. Nos quatro confrontos registrados nos dados, que incluem partidas da Bundesliga e da 2. Bundesliga, o HSV soma uma vitória e um empate nos dois encontros mais recentes, enquanto o Union venceu os jogos anteriores, em 2019.