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Como comprar ingressos para Union Berlin x FC Köln: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Union Berlin enfrenta o FC Koeln pela Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Union Berlin recebe o FC Köln no domingo, 1º de novembro de 2026, no Alte Foersterei, em Berlim.

O encontro mais recente entre as equipes pela Bundesliga aconteceu em maio de 2026, no Stadion An der Alten Försterei, e terminou em um empate dramático por 2 a 2. Naquela partida, o 1. FC Union Berlin reagiu no fim com gols de Tom Rothe e Livan Burcu para igualar o placar após Marius Bülter e Said El Mala marcarem para o 1. FC Köln.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Union Berlin x FC Köln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Union Berlin x FC Koeln pela Bundesliga?

Union Berlin x FC Köln começa no domingo, 1º de novembro de 2026, no Alte Foersterei, em Berlim.

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Bundesliga - Rodada 8
Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x FC Koeln pela Bundesliga?

Estas são as principais opções para garantir ingressos para a partida da Bundesliga entre 1. FC Union Berlin e 1. FC Köln:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Bilheterias oficiais dos clubes: A forma mais direta de comprar ingressos pelo preço oficial é usar os canais de venda do 1. FC Union Berlin ou do 1. FC Köln. Os ingressos para jogos em casa geralmente passam por uma fase de pré-venda para sócios ou por um sistema de sorteio antes de uma eventual venda geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x FC Koeln pela Bundesliga?

Confira os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre 1. FC Union Berlin e 1. FC Köln:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos para lugares em pé (Stehplatz): de € 14 a € 16 (ingressos com desconto disponíveis por aproximadamente € 12 a € 14,50)
  • Ingressos para assentos (Sitzplatz, categorias 1 a 4): de € 30 a € 48 (ingressos com desconto disponíveis por aproximadamente € 28 a € 46)
  • Ingressos infantis (de 6 a 12 anos): de € 7 a € 24, dependendo do setor

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Preços mínimos anunciados na revenda comum: Começam em torno de € 120 a € 150, dependendo da demanda.
  • Preços médios no mercado de revenda: Os valores variam bastante conforme a localização do assento e a disponibilidade, ficando frequentemente, em média, entre € 350 e € 1.100 ou mais em partidas da Bundesliga com alta demanda no Stadion An der Alten Försterei.

Union Berlin x FC Koeln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Union Berlin e FC Koeln

O Union Berlin chega a esta partida em má fase, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória em amistoso contra o Rijeka, mas ela veio entre derrotas pesadas na Bundesliga, incluindo um revés por 7 a 0 para o Bayern de Munique e outro por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen. O Union marcou apenas cinco gols nos últimos cinco jogos e sofreu 17, um desempenho defensivo que evidencia a dimensão de seus problemas.

O desempenho recente do FC Köln é igualmente irregular. A equipe venceu duas partidas, empatou uma e perdeu duas nas últimas cinco, considerando todas as competições. Seu jogo mais recente pela Bundesliga terminou em derrota por 2 a 1 para o Hamburger SV, e a equipe também perdeu por 4 a 1 para o VfB Stuttgart nessa sequência. A vitória por 3 a 2 sobre o Hoffenheim e o triunfo sobre o Würzburger Kickers pela Copa da Alemanha trazem algum alento, mas o Köln sofreu gols com frequência ao longo desse período.

FCU

FCU - Sequência

B04
D4-0
S04
D1-3
FCB
D7-0
RJK
V0-1
ELV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
3/14
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
KOE

KOE - Sequência

STU
D4-1
SVW
E1-1
HSV
D2-1
FCK
E2-2
BMG
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Union Berlin x FC Koeln: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em 2 a 2 no Alte Foersterei, em maio de 2026, resultado que manteve a sequência de confrontos equilibrados e disputados. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Union Berlin venceu duas vezes, o Köln venceu uma e duas partidas terminaram empatadas. O Union tem um bom retrospecto como mandante nesse confronto: venceu os dois encontros anteriores no Alte Foersterei incluídos nessa sequência.

Confrontos

Union BerlinEmpateColônia
2
2
1
Bundesliga
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Union Berlin
FCU
2
Colônia badge
Colônia
KOE
2
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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