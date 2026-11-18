O Frosinone recebe a Udinese na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, em Udine.

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 26 de maio de 2024, na última rodada decisiva da temporada da Serie A, quando a Udinese conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 fora de casa, no Stadio Benito Stirpe. Antes daquele triunfo apertado, os confrontos entre elas, incluindo um empate sem gols no início da temporada 2023/24, também haviam sido frequentemente disputados e de poucos gols.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Frosinone x Udinese, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Udinese x Frosinone pela Serie A?

Frosinone x Udinese será disputado no Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, em Udine, na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Udinese x Frosinone pela Serie A?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Udinese x Frosinone pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos pelo clube: Os ingressos para jogos da Udinese Calcio no Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) são vendidos pelo portal oficial do clube (udinese.it/tickets) e pelas lojas oficiais. Quem possui o cartão Udinese Membership tem acesso prioritário à pré-venda, antes da abertura das vendas ao público em geral.

Os ingressos para jogos da Udinese Calcio no Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) são vendidos pelo portal oficial do clube (udinese.it/tickets) e pelas lojas oficiais. Quem possui o cartão Udinese Membership tem acesso prioritário à pré-venda, antes da abertura das vendas ao público em geral. Ingressos para a torcida visitante: No Bluenergy Stadium, a torcida visitante fica no Settore Ospiti (setor visitante da Curva Sud), com cerca de 1.300 lugares disponíveis. A distribuição dos ingressos é feita diretamente pela bilheteria do clube visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas para o público em geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Udinese x Frosinone pela Serie A?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Udinese x Frosinone pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Curvas / setores atrás dos gols (Curva Nord / Curva Sud): Geralmente custam entre € 25 e € 35 .

Geralmente custam entre . Distinti / setores laterais: Normalmente custam entre € 40 e € 60 .

Normalmente custam entre . Tribuna / arquibancada principal: Custam de € 70 a mais de € 150 .

Custam de . Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP: Começam em torno de € 250 e podem superar € 350 .

Começam em torno de . Ingressos para a torcida visitante: Geralmente custam entre € 25 e € 40.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Curvas / setores atrás dos gols: Custam em torno de € 30 a € 55 .

Custam em torno de . Distinti / setores laterais: Geralmente custam entre € 60 e € 110 .

Geralmente custam entre . Tribuna / setores laterais centrais: Normalmente custam de € 120 a mais de € 180 .

Normalmente custam de . Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços chegam a € 250 e podem superar € 300.

Udinese x Frosinone: fase recente

A fase recente da Udinese é preocupante. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos na Serie A, e seu único ponto veio de um empate sem gols com o Parma. As derrotas para Roma (5 a 2), Milan (2 a 0), Lecce (3 a 0) e, mais recentemente, Venezia (2 a 1) mostram um time com pouca confiança e dificuldade para conseguir resultados. A mudança no comando que levou Zanetti ao clube ainda não produziu um resultado positivo.

Os últimos cinco jogos do Frosinone na liga contam outra história. Foram três vitórias, um empate e uma derrota, esta por 3 a 0 para o Napoli, resultado que destoa de uma sequência produtiva. As vitórias sobre Lecce (5 a 1) e Torino (2 a 0) demonstram sua força ofensiva, e até o empate por 4 a 4 com a Atalanta mostrou uma equipe capaz de marcar gols com facilidade. A única preocupação para este confronto é a ausência de Raimondo, que era sua principal opção de ataque antes de sofrer a lesão.

Udinese x Frosinone: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram cinco vezes nos registros de confrontos diretos, com resultados relativamente equilibrados. A Udinese tem o melhor retrospecto recente, com duas vitórias nos últimos cinco encontros, enquanto o Frosinone venceu uma vez. O confronto mais recente foi pela Serie A, em maio de 2024, quando a Udinese venceu o Frosinone por 1 a 0 fora de casa. Dois dos cinco jogos terminaram empatados, o que sugere um histórico de duelos equilibrados.