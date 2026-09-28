A Turquia recebe a Itália no Atatürk Sports Complex, em Bursa, na segunda-feira, 28 de setembro, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta, no Stadio Renato Dall'Ara, em Bolonha, uma semana depois. As duas partidas fazem parte de uma exigente programação do Grupo A1 da Liga A, que também inclui França e Bélgica, dando aos torcedores duas chances de ver a Azzurra em ação contra uma Turquia determinada a evitar o rebaixamento da elite.

Este confronto encerra um bloco de abertura agitado para a Itália, que faz quatro partidas em apenas 11 dias contra Bélgica, Turquia, França e Turquia novamente. Com a classificação para as quartas de final e a permanência na divisão em jogo, este duelo de ida e volta tem peso real para as duas nações.

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Quando será o pontapé inicial de Turquia x Itália pela Liga A da UEFA Nations League?

Turquia x Itália acontece no Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu, em Bursa, com pontapé inicial marcado para este duelo da Liga A da UEFA Nations League.

Liga das Nações A - Rodada 2 28 de set. de 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Onde comprar ingressos para Itália x Turquia?

Os ingressos para o jogo em Bursa são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Turca de Futebol, com prioridade normalmente dada aos membros antes de qualquer carga restante ir para a venda geral. Os canais oficiais da FIGC (Federação Italiana de Futebol) são o equivalente como primeiro destino para o jogo de volta em Bolonha.

Ticombo é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assento para o jogo de abertura no Atatürk Sports Complex, em Bursa, assim como anúncios para o jogo de volta no Stadio Renato Dall'Ara, em Bolonha.

Alguns pontos importantes para saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto do dia de cada jogo

Anúncios verificados – a Ticombo obtém ingressos de uma variedade de vendedores, dando aos compradores um grupo mais amplo de inventário depois que as cargas oficiais acabam

Ingressos para visitantes – as cargas em Bolonha para torcedores da Turquia em viagem são administradas pelos canais da FIGC e podem ser limitadas

Mercado secundário – a Ticombo é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dado o quão apertada é esta sequência de jogos para a Itália, recomenda-se comprar cedo para os dois jogos deste confronto.

Quanto custam os ingressos para Itália x Turquia?

Os preços oficiais para o jogo em Bursa são definidos pelos canais de venda da Federação Turca de Futebol, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a carga. A precificação oficial da FIGC vale para o jogo em Bolonha da mesma forma.

Ticombo é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui vai um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Bursa): de cerca de €40 a €50, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Atatürk Sports Complex

Assentos de faixa intermediária (Bursa): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Jogo de volta em Bolonha: espera-se que os preços no Stadio Renato Dall'Ara acompanhem padrão semelhante, com a demanda aumentando à medida que o confronto se aproxima

Como em qualquer confronto de um grupo competitivo, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo, e não mais tarde, geralmente é a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico.

Turquia x Itália pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Forma de Turquia x Itália

A Turquia somou duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo, em 26 de junho, depois de derrotas anteriores na fase de grupos para a Austrália (0 a 2) e o Paraguai (0 a 1). Ao longo desses cinco jogos, a Turquia marcou oito gols e sofreu sete, mostrando produção ofensiva e vulnerabilidade defensiva.

A Itália venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em um amistoso, em 7 de junho, e também venceu Luxemburgo por 1 a 0 três dias antes. Suas únicas derrotas nesta sequência vieram contra a Bósnia e Herzegovina em uma eliminatória para a Copa do Mundo e em uma derrota por 1 a 4 para a Noruega em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis ao longo desses cinco jogos.

Turquia x Itália: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em empate por 0 a 0 em um amistoso disputado na Itália, em 4 de junho de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Itália tem o retrospecto mais forte, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre a Turquia na Eurocopa de 2020 da UEFA e um triunfo por 3 a 2 em um amistoso de 2022 na Turquia. Os dois encontros anteriores, em 2002 e 2006, terminaram ambos em 1 a 1.

Classificação de Turquia x Itália

No Grupo 1 da Liga A da UEFA Nations League, a Turquia ocupa atualmente a quarta posição e a Itália é a terceira.