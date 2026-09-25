Como comprar ingressos para Troyes x Marseille: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Troyes enfrenta o Marseille no domingo, 11 de outubro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.
Nos confrontos entre as equipes na Ligue 1, o Marseille conquistou 7 vitórias, contra apenas 1 triunfo do Troyes, além de 2 empates. No encontro mais recente pela liga, em abril de 2023, o Marseille garantiu uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Troyes. Além disso, o Marseille conseguiu um confortável triunfo fora de casa por 2 a 0 em sua última visita ao Stade de l'Aube, em janeiro de 2023.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Troyes x Marseille pela Ligue 1?
Troyes enfrenta o Marseille no Stade de l'Aube, em Troyes, no domingo, 11 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Troyes x Marseille pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre Troyes e Marseille, você pode seguir estas principais opções:
- Bilheteria oficial do Troyes: Compre diretamente pelo site oficial de ingressos do ES Troyes AC ou na bilheteria do Stade de l'Aube. Normalmente, esta é a fonte mais confiável para ingressos a preço de face e lugares oficiais no setor da casa.
- Setor visitante oficial do Marseille: Se você torce pelo Marseille, os ingressos do time visitante geralmente são distribuídos pela plataforma oficial de ingressos do Olympique de Marseille ou por cotas destinadas a torcidas organizadas.
Quanto custam os ingressos para Troyes x Marseille pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre ES Troyes AC e Olympique de Marseille no Stade de l'Aube variam dependendo de onde você os compra e do setor escolhido:
- Bilheteria oficial (preço de face): Os ingressos padrão para uma única partida comprados diretamente com o ES Troyes AC geralmente variam de € 15 a € 70, dependendo se você escolher setores atrás do gol, mais baratos, ou setores centrais nas laterais do campo.
- Setor de torcedores visitantes: Os ingressos oficiais para torcedores visitantes distribuídos diretamente pelo Olympique de Marseille geralmente têm um preço fixo para o setor visitante da Ligue 1, em torno de € 10 a € 15.
- VIP & hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade e camarotes executivos geralmente começam em € 150 a € 250+ por ingresso.
Troyes x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Troyes e Marseille
O Troyes registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 6 a 2 para o Strasbourg na Ligue 1, resultado que veio depois de uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Lorient. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Paris FC. Ao longo desses cinco jogos, o Troyes marcou cinco gols e sofreu 11.
O Marseille venceu duas, empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 2 para o Paris FC na Ligue 1, dando sequência a uma série que também incluiu uma derrota por 2 a 0 para o Monaco. Seu resultado de destaque no período foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Strasbourg. Ao longo de cinco jogos, o Marseille marcou 10 gols e sofreu oito.
Troyes x Marseille: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2023, quando o Marseille venceu o Troyes por 3 a 1 em uma partida da Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos do conjunto de dados, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Troyes, além de um empate. O único encontro anterior no Stade de l'Aube neste conjunto de dados terminou em 2 a 0 para o Marseille, em janeiro de 2023.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
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|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
D
V
V
V
E
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
D
E
V
D
E
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
V
E
D
E
D
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
D
E
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D