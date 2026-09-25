Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Francês
team-logoTroyes
Stade de l'Aube
team-logoOlympique de Marseille
Book Troyes vs Marseille Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Troyes x Marseille: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Troyes
Olympique de Marseille
Campeonato Francês

Troyes enfrenta o Marseille na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Troyes enfrenta o Marseille no domingo, 11 de outubro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.

Nos confrontos entre as equipes na Ligue 1, o Marseille conquistou 7 vitórias, contra apenas 1 triunfo do Troyes, além de 2 empates. No encontro mais recente pela liga, em abril de 2023, o Marseille garantiu uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Troyes. Além disso, o Marseille conseguiu um confortável triunfo fora de casa por 2 a 0 em sua última visita ao Stade de l'Aube, em janeiro de 2023.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Troyes x Marseille pela Ligue 1?

Troyes enfrenta o Marseille no Stade de l'Aube, em Troyes, no domingo, 11 de outubro de 2026.

crest
Campeonato Francês - Rodada 6
Stade de l'Aube

Como comprar ingressos para Troyes x Marseille pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre Troyes e Marseille, você pode seguir estas principais opções:

  • Bilheteria oficial do Troyes: Compre diretamente pelo site oficial de ingressos do ES Troyes AC ou na bilheteria do Stade de l'Aube. Normalmente, esta é a fonte mais confiável para ingressos a preço de face e lugares oficiais no setor da casa.
  • Setor visitante oficial do Marseille: Se você torce pelo Marseille, os ingressos do time visitante geralmente são distribuídos pela plataforma oficial de ingressos do Olympique de Marseille ou por cotas destinadas a torcidas organizadas.

Quanto custam os ingressos para Troyes x Marseille pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre ES Troyes AC e Olympique de Marseille no Stade de l'Aube variam dependendo de onde você os compra e do setor escolhido:

  • Bilheteria oficial (preço de face): Os ingressos padrão para uma única partida comprados diretamente com o ES Troyes AC geralmente variam de € 15 a € 70, dependendo se você escolher setores atrás do gol, mais baratos, ou setores centrais nas laterais do campo.
  • Setor de torcedores visitantes: Os ingressos oficiais para torcedores visitantes distribuídos diretamente pelo Olympique de Marseille geralmente têm um preço fixo para o setor visitante da Ligue 1, em torno de € 10 a € 15.
  • VIP & hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade e camarotes executivos geralmente começam em € 150 a € 250+ por ingresso.

Troyes x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Troyes e Marseille

O Troyes registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 6 a 2 para o Strasbourg na Ligue 1, resultado que veio depois de uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Lorient. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Paris FC. Ao longo desses cinco jogos, o Troyes marcou cinco gols e sofreu 11.

O Marseille venceu duas, empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 2 para o Paris FC na Ligue 1, dando sequência a uma série que também incluiu uma derrota por 2 a 0 para o Monaco. Seu resultado de destaque no período foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Strasbourg. Ao longo de cinco jogos, o Marseille marcou 10 gols e sofreu oito.

TRO

TRO - Sequência

PAR
E0-0
FCL
V1-2
STR
D2-6
LIL
D2-0
SCO
D2-0
Gol marcado (sofrido)
4/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
OM

OM - Sequência

ASM
D2-0
PAR
D2-3
REN
D1-0
BJK
D4-1
PSG
D1-2
Gol marcado (sofrido)
4/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Troyes x Marseille: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2023, quando o Marseille venceu o Troyes por 3 a 1 em uma partida da Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos do conjunto de dados, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Troyes, além de um empate. O único encontro anterior no Stade de l'Aube neste conjunto de dados terminou em 2 a 0 para o Marseille, em janeiro de 2023.

Confrontos

TroyesEmpateOlympique de Marseille
0
1
4
Campeonato Francês
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
3
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
2
FJ
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
1
FJ
Campeonato Francês
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FJ
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
3
FJ
4Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google