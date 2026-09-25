Como comprar ingressos para Troyes x Marseille: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Troyes enfrenta o Marseille no domingo, 11 de outubro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.

Nos confrontos entre as equipes na Ligue 1, o Marseille conquistou 7 vitórias, contra apenas 1 triunfo do Troyes, além de 2 empates. No encontro mais recente pela liga, em abril de 2023, o Marseille garantiu uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Troyes. Além disso, o Marseille conseguiu um confortável triunfo fora de casa por 2 a 0 em sua última visita ao Stade de l'Aube, em janeiro de 2023.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Troyes x Marseille pela Ligue 1?

Troyes enfrenta o Marseille no Stade de l'Aube, em Troyes, no domingo, 11 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 6 11 de out. de 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Como comprar ingressos para Troyes x Marseille pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre Troyes e Marseille, você pode seguir estas principais opções:

Bilheteria oficial do Troyes: Compre diretamente pelo site oficial de ingressos do ES Troyes AC ou na bilheteria do Stade de l'Aube. Normalmente, esta é a fonte mais confiável para ingressos a preço de face e lugares oficiais no setor da casa.

Setor visitante oficial do Marseille: Se você torce pelo Marseille, os ingressos do time visitante geralmente são distribuídos pela plataforma oficial de ingressos do Olympique de Marseille ou por cotas destinadas a torcidas organizadas.

Quanto custam os ingressos para Troyes x Marseille pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre ES Troyes AC e Olympique de Marseille no Stade de l'Aube variam dependendo de onde você os compra e do setor escolhido:

Bilheteria oficial (preço de face): Os ingressos padrão para uma única partida comprados diretamente com o ES Troyes AC geralmente variam de € 15 a € 70 , dependendo se você escolher setores atrás do gol, mais baratos, ou setores centrais nas laterais do campo.

Setor de torcedores visitantes: Os ingressos oficiais para torcedores visitantes distribuídos diretamente pelo Olympique de Marseille geralmente têm um preço fixo para o setor visitante da Ligue 1, em torno de € 10 a € 15 .

VIP & hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade e camarotes executivos geralmente começam em € 150 a € 250+ por ingresso.

Troyes x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Troyes e Marseille

O Troyes registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 6 a 2 para o Strasbourg na Ligue 1, resultado que veio depois de uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Lorient. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Paris FC. Ao longo desses cinco jogos, o Troyes marcou cinco gols e sofreu 11.

O Marseille venceu duas, empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 2 para o Paris FC na Ligue 1, dando sequência a uma série que também incluiu uma derrota por 2 a 0 para o Monaco. Seu resultado de destaque no período foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Strasbourg. Ao longo de cinco jogos, o Marseille marcou 10 gols e sofreu oito.

Troyes x Marseille: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2023, quando o Marseille venceu o Troyes por 3 a 1 em uma partida da Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos do conjunto de dados, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Troyes, além de um empate. O único encontro anterior no Stade de l'Aube neste conjunto de dados terminou em 2 a 0 para o Marseille, em janeiro de 2023.