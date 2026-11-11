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Como comprar ingressos para Troyes x Lyon: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Troyes enfrenta o Lyon na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos.

O Troyes recebe o Lyon no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.

No confronto mais recente entre as equipes pela Ligue 1, em 4 de fevereiro de 2023, o Lyon venceu fora de casa por 3 a 1 no Stade de l'Aube. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, considerando todas as competições, o Lyon levou a melhor com quatro vitórias, enquanto o Troyes ainda busca a primeira vitória nesse período.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Troyes x Lyon pela Ligue 1?

Troyes x Lyon acontece no Stade de l'Aube, em Troyes, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 13
Stade de l'Aube

Como comprar ingressos para Troyes x Lyon pela Ligue 1?

Estas são as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para Troyes x Lyon pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar os portais oficiais de venda de ingressos ou as bilheterias do Troyes (Stade de l'Aube) e do Olympique Lyonnais para conferir a disponibilidade de ingressos para sócios e para o público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Troyes x Lyon pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço estimadas para os ingressos do próximo jogo entre Troyes e Lyon pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns / Setores de torcedores: Os preços geralmente começam em aproximadamente € 15 a € 25.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Geralmente custam a partir de € 75 , dependendo dos benefícios de hospitalidade incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Categoria padrão / Setores superiores: Preços a partir de cerca de € 48 a € 58.
  • Lugares privilegiados e setores centrais: Geralmente custam de € 90 a € 130.
  • Pacotes VIP e premium de revenda: Podem ultrapassar € 150, dependendo da proximidade da compra em relação ao início do jogo.

Troyes x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Troyes e Lyon

O Troyes registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Le Mans pela Ligue 1, em 31 de outubro, após um empate sem gols com o Toulouse. Antes disso, perdeu por 3 a 1 para o Lens e por 2 a 0 para o Marseille. Nessas cinco partidas, o Troyes marcou cinco gols e sofreu sete.

O Lyon venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Angers por 2 a 0 pela Ligue 1, em 1º de novembro. Também venceu o Nice e o Crystal Palace nesse período. A equipe foi derrotada pelo PSG por 2 a 0 e pelo Hoffenheim por 3 a 0 na Liga Europa. O Lyon marcou dez gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

TRO

TRO - Sequência

OM
D0-2
RCL
D1-3
TFC
E0-0
LEM
V2-0
PSG
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
OL

OL - Sequência

TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
RSO
E1-1
B29
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Troyes x Lyon: histórico dos confrontos recentes

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu pela Ligue 1 em 4 de fevereiro de 2023, quando o Lyon venceu por 3 a 1 fora de casa, no Stade de l'Aube. Nos últimos cinco confrontos, o Lyon venceu quatro vezes e o Troyes não venceu nenhuma, com uma partida que também não terminou em vitória do Troyes. Esses cinco jogos tiveram 17 gols no total: 12 do Lyon e cinco do Troyes.

Confrontos

TroyesEmpateLyon
0
0
5
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
4
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
3
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
3
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FJ
3Gols marcados14
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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