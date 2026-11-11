O Troyes recebe o Lyon no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.

No confronto mais recente entre as equipes pela Ligue 1, em 4 de fevereiro de 2023, o Lyon venceu fora de casa por 3 a 1 no Stade de l'Aube. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, considerando todas as competições, o Lyon levou a melhor com quatro vitórias, enquanto o Troyes ainda busca a primeira vitória nesse período.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Troyes x Lyon pela Ligue 1?

Troyes x Lyon acontece no Stade de l'Aube, em Troyes, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 13 6 de dez. de 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Como comprar ingressos para Troyes x Lyon pela Ligue 1?

Estas são as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para Troyes x Lyon pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar os portais oficiais de venda de ingressos ou as bilheterias do Troyes (Stade de l'Aube) e do Olympique Lyonnais para conferir a disponibilidade de ingressos para sócios e para o público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Troyes x Lyon pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço estimadas para os ingressos do próximo jogo entre Troyes e Lyon pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / Setores de torcedores: Os preços geralmente começam em aproximadamente € 15 a € 25 .

Os preços geralmente começam em aproximadamente . Pacotes de hospitalidade e VIP: Geralmente custam a partir de € 75 , dependendo dos benefícios de hospitalidade incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Categoria padrão / Setores superiores: Preços a partir de cerca de € 48 a € 58 .

Preços a partir de cerca de . Lugares privilegiados e setores centrais: Geralmente custam de € 90 a € 130 .

Geralmente custam de . Pacotes VIP e premium de revenda: Podem ultrapassar € 150, dependendo da proximidade da compra em relação ao início do jogo.

Troyes x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Troyes e Lyon

O Troyes registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Le Mans pela Ligue 1, em 31 de outubro, após um empate sem gols com o Toulouse. Antes disso, perdeu por 3 a 1 para o Lens e por 2 a 0 para o Marseille. Nessas cinco partidas, o Troyes marcou cinco gols e sofreu sete.

O Lyon venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Angers por 2 a 0 pela Ligue 1, em 1º de novembro. Também venceu o Nice e o Crystal Palace nesse período. A equipe foi derrotada pelo PSG por 2 a 0 e pelo Hoffenheim por 3 a 0 na Liga Europa. O Lyon marcou dez gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Troyes x Lyon: histórico dos confrontos recentes

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu pela Ligue 1 em 4 de fevereiro de 2023, quando o Lyon venceu por 3 a 1 fora de casa, no Stade de l'Aube. Nos últimos cinco confrontos, o Lyon venceu quatro vezes e o Troyes não venceu nenhuma, com uma partida que também não terminou em vitória do Troyes. Esses cinco jogos tiveram 17 gols no total: 12 do Lyon e cinco do Troyes.