Como comprar ingressos para Troyes x Le Mans: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

No confronto anterior entre as equipes pela Ligue 2, no início do ano, o Le Mans venceu por 2 a 0 fora de casa, no Stade de l'Aube, o que aumenta a expectativa para esta partida. As duas equipes buscam pontos importantes nesta fase entre o início e o meio da temporada para subir na tabela.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Le Mans, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Troyes x Le Mans pela Ligue 1?

Troyes x Le Mans começa no sábado, 31 de outubro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.

Campeonato Francês - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 15:45 Stade de l'Aube

Como comprar ingressos para Troyes x Le Mans pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Troyes e Le Mans, no Stade de l'Aube, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pela plataforma oficial de venda de ingressos do ESTAC Troyes. Esse é o canal mais seguro e direto para os setores convencionais, e os ingressos para os jogos em casa geralmente ficam disponíveis à medida que a data da partida se aproxima.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Troyes x Le Mans pela Ligue 1?

No Stade de l'Aube, os preços dos ingressos para Troyes x Le Mans variam conforme as quatro principais arquibancadas do estádio (Vitoux, Honneur, Champagne) e o canal de compra:

1. Canais oficiais do clube

Lugares nos setores inferiores ou atrás dos gols: Os ingressos convencionais vendidos oficialmente custam a partir de cerca de € 15 nos setores básicos, como os níveis superiores ou as áreas atrás dos gols.

Lugares nos setores superiores da arquibancada principal: Os ingressos comuns para lugares mais próximos da região central ou em setores superiores chegam a € 40 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos oficialmente pelo clube se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

Revenda de ingressos comuns: As opções mais baratas começam em cerca de € 30 a € 35 .

Lugares premium nas laterais ou na região central: Os assentos mais bem localizados nas áreas preferenciais das arquibancadas custam, em média, cerca de € 65 , podendo chegar a valores mais altos dependendo da disponibilidade no momento da compra.

Troyes x Le Mans pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Troyes e Le Mans

O Troyes registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1, com cinco gols marcados e 11 sofridos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Angers, depois de também ter perdido por 2 a 0 para o Lille. O único ponto positivo nessa sequência foi a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Lorient, no fim de agosto. O Troyes sofreu pelo menos dois gols em quatro das últimas cinco partidas, uma tendência que preocupa Dumont.

O Le Mans somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e oito sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Lorient em 19 de setembro, após um empate por 2 a 2 com o Lens. Antes disso, empatou por 1 a 1 fora de casa com o Nice e por 2 a 2 fora de casa com o Brest. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 2 para o Rennes.

Troyes x Le Mans: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre Troyes e Le Mans ocorreu pela Ligue 2 em 31 de janeiro de 2026, quando o Le Mans venceu por 2 a 0 fora de casa, no Stade de l'Aube. Antes disso, as equipes empataram por 2 a 2 em uma partida da Ligue 2 disputada em Le Mans, em outubro de 2025. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Troyes tem duas vitórias, o Le Mans também tem duas, e houve um empate, o que mostra o equilíbrio entre as equipes.