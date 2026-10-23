Como comprar ingressos para Troyes x Le Mans: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

No confronto anterior entre as equipes pela Ligue 2, no início do ano, o Le Mans venceu por 2 a 0 fora de casa, no Stade de l'Aube, o que aumenta a expectativa para esta partida. As duas equipes buscam pontos importantes nesta fase entre o início e o meio da temporada para subir na tabela.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Le Mans, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Troyes x Le Mans pela Ligue 1?
Troyes x Le Mans começa no sábado, 31 de outubro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.
Como comprar ingressos para Troyes x Le Mans pela Ligue 1?
Para garantir ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Troyes e Le Mans, no Stade de l'Aube, você tem algumas opções principais:
1. Canais oficiais do clube
- Bilheteria oficial do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pela plataforma oficial de venda de ingressos do ESTAC Troyes. Esse é o canal mais seguro e direto para os setores convencionais, e os ingressos para os jogos em casa geralmente ficam disponíveis à medida que a data da partida se aproxima.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Troyes x Le Mans pela Ligue 1?
No Stade de l'Aube, os preços dos ingressos para Troyes x Le Mans variam conforme as quatro principais arquibancadas do estádio (Vitoux, Honneur, Champagne) e o canal de compra:
1. Canais oficiais do clube
- Lugares nos setores inferiores ou atrás dos gols: Os ingressos convencionais vendidos oficialmente custam a partir de cerca de € 15 nos setores básicos, como os níveis superiores ou as áreas atrás dos gols.
- Lugares nos setores superiores da arquibancada principal: Os ingressos comuns para lugares mais próximos da região central ou em setores superiores chegam a € 40.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos vendidos oficialmente pelo clube se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:
- Revenda de ingressos comuns: As opções mais baratas começam em cerca de € 30 a € 35.
- Lugares premium nas laterais ou na região central: Os assentos mais bem localizados nas áreas preferenciais das arquibancadas custam, em média, cerca de € 65, podendo chegar a valores mais altos dependendo da disponibilidade no momento da compra.
Troyes x Le Mans pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Troyes e Le Mans
O Troyes registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1, com cinco gols marcados e 11 sofridos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Angers, depois de também ter perdido por 2 a 0 para o Lille. O único ponto positivo nessa sequência foi a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Lorient, no fim de agosto. O Troyes sofreu pelo menos dois gols em quatro das últimas cinco partidas, uma tendência que preocupa Dumont.
O Le Mans somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e oito sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Lorient em 19 de setembro, após um empate por 2 a 2 com o Lens. Antes disso, empatou por 1 a 1 fora de casa com o Nice e por 2 a 2 fora de casa com o Brest. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 2 para o Rennes.
Troyes x Le Mans: histórico recente do confronto
O encontro mais recente entre Troyes e Le Mans ocorreu pela Ligue 2 em 31 de janeiro de 2026, quando o Le Mans venceu por 2 a 0 fora de casa, no Stade de l'Aube. Antes disso, as equipes empataram por 2 a 2 em uma partida da Ligue 2 disputada em Le Mans, em outubro de 2025. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Troyes tem duas vitórias, o Le Mans também tem duas, e houve um empate, o que mostra o equilíbrio entre as equipes.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
D
V
E
V
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
V
V
V
V
D
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
D
V
E
V
|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
E
V
D
V
V
|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
D
E
V
E
V
|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
D
V
D
V
V
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
V
V
D
E
V
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
V
V
D
E
D
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
V
V
D
D
D
|10
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
E
V
D
D
V
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
V
E
V
E
D
|12
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
V
D
V
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
D
V
V
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
D
D
D
E
V
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
D
D
V
E
E
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
D
D
D
D
D
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
D
D
D
E
D