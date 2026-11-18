O Trabzonspor recebe o FK Jablonec na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Papara Park, em Trabzon.
Esta partida da Conference League da Uefa será o primeiro confronto oficial entre Trabzonspor e FK Jablonec em uma competição europeia. Sem histórico de confrontos anteriores em que possam se apoiar, os treinadores chegam ao duelo de dezembro dependendo exclusivamente da forma recente de suas equipes no torneio continental para tentar levar vantagem.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Trabzonspor x FK Jablonec, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Trabzonspor x Jablonec pela Conference League?
Trabzonspor x FK Jablonec acontece na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Papara Park, em Trabzon.
Como comprar ingressos para Trabzonspor x Jablonec pela Conference League?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Trabzonspor e Jablonec pela Conference League:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos: Você pode consultar o portal oficial de ingressos e os canais do Trabzonspor para verificar os lotes iniciais, as vendas para sócios e a abertura das vendas ao público em geral diretamente pelo clube.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Conference League quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Trabzonspor x Jablonec pela Conference League?
Confira os preços dos ingressos para Trabzonspor x Jablonec pela Conference League:
1. Canais oficiais do clube
- Arquibancadas Sul e Norte (Güney e Kuzey): Cerca de € 11 a € 13.
- Arquibancada Mattia Ahmet Minguzzi: Cerca de € 14 a € 16.
- Arquibancadas Leste e Oeste (Doğu e Batı): Cerca de € 21 a € 24.
- VIP Silver: Cerca de € 61.
- VIP Gold: Cerca de € 73.
- VIP Platinum: Cerca de € 87 a € 95.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns / categorias superiores: Geralmente a partir de cerca de € 100 a € 105.
- Opções premium à beira do campo e de categoria 1: Em geral, variam de € 120 a mais de € 250.
- Pacotes VIP de revenda de alto padrão: Podem ultrapassar € 350 a € 450.
Trabzonspor x Jablonec pela Conference League: Tudo o que você precisa saber
Momento de Trabzonspor e Jablonec
O Trabzonspor soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Alanyaspor, pela Süper Lig, em 8 de novembro. Antes disso, perdeu em casa por 1 a 0 para o Freiburg pela Conference League, resultado que encerrou uma boa sequência. Nos jogos anteriores desse período, venceu o Gaziantep FK por 2 a 0 e bateu o Rizespor fora de casa por 4 a 3. Nessas cinco partidas, o Trabzonspor marcou nove gols e sofreu cinco.
O Jablonec conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com um empate e três derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Artis Brno, pela copa, em 11 de novembro. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Mlada Boleslav pela primeira divisão e em 1 a 1 com o Riga FC pela Conference League. Uma derrota em casa por 5 a 0 para o Slavia Praga também faz parte dessa sequência. O Jablonec marcou quatro gols e sofreu nove nessas cinco partidas.
Trabzonspor x Jablonec: Histórico recente do confronto
Não há dados disponíveis no momento sobre confrontos anteriores entre Trabzonspor e FK Jablonec para esta partida. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas quando confirmadas.