Como comprar ingressos para Toulouse x Rennes: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Toulouse recebe o Rennes no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.
O confronto mais recente entre os dois pela liga aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Rennes venceu por 1 a 0 em casa. A última vez que as equipes se enfrentaram no Stadium de Toulouse foi em outubro de 2025, em um movimentado empate por 2 a 2.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Toulouse x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Toulouse x Rennes pela Ligue 1?
Toulouse x Rennes começa no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.
Como comprar ingressos para Toulouse x Rennes pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Toulouse e Rennes pela Ligue 1, você tem algumas opções principais:
1. Canais oficiais do clube
- Bilheteria oficial do clube: A forma mais direta e confiável de garantir ingressos comuns pelo preço oficial é pela plataforma de venda de ingressos no site do Toulouse FC. Em geral, é necessário criar uma conta gratuita para ter acesso às vendas.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Toulouse x Rennes pela Ligue 1?
Confira as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Toulouse e Rennes pela Ligue 1:
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos comuns: Geralmente começam na faixa de € 15 a € 20.
- Assentos nas laterais do campo ou em setores centrais: Geralmente custam entre € 35 e € 60 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos comuns: Começam na faixa de € 30 a € 45 nos setores superiores ou menos centrais, dependendo da disponibilidade no momento.
- Assentos privilegiados ou com vista das laterais do campo: Começam na faixa de € 70 e podem passar bastante de € 120, dependendo de quão perto do dia do jogo a compra é feita e da demanda geral do mercado.
Toulouse x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Toulouse e Rennes
O Toulouse registrou uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos oficiais, sequência que também inclui uma derrota em amistoso. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Troyes pela Ligue 1. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Monaco no início de outubro. A vitória por 3 a 2 sobre o Le Havre e o triunfo por 3 a 0 diante do Le Mans mostram que o time é capaz de marcar gols, embora tenha tido dificuldade para manter a regularidade.
O Rennes venceu três e empatou um de seus últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 4 a 3 para o Paris FC, pela Ligue 1, em 18 de outubro. Depois desse resultado, empatou por 2 a 2 com a Juventus pela Liga Europa e se recuperou com uma vitória por 3 a 0 sobre o Strasbourg. Nessas cinco partidas, o Rennes marcou dez gols e sofreu sete, reflexo de uma postura ofensiva que às vezes deixa sua defesa exposta.
Toulouse x Rennes: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Rennes por 1 a 0 em casa, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela Ligue 1, o Toulouse venceu dois, o Rennes venceu dois e houve um empate. O jogo anterior no Stadium de Toulouse, disputado em outubro de 2025, terminou em 2 a 2.