Como comprar ingressos para Toulouse x Rennes: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Toulouse recebe o Rennes no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.

O confronto mais recente entre os dois pela liga aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Rennes venceu por 1 a 0 em casa. A última vez que as equipes se enfrentaram no Stadium de Toulouse foi em outubro de 2025, em um movimentado empate por 2 a 2.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Toulouse x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Toulouse x Rennes pela Ligue 1?

Toulouse x Rennes começa no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.

Campeonato Francês - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Como comprar ingressos para Toulouse x Rennes pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Toulouse e Rennes pela Ligue 1, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A forma mais direta e confiável de garantir ingressos comuns pelo preço oficial é pela plataforma de venda de ingressos no site do Toulouse FC. Em geral, é necessário criar uma conta gratuita para ter acesso às vendas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Toulouse x Rennes pela Ligue 1?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Toulouse e Rennes pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Geralmente começam na faixa de € 15 a € 20 .

Geralmente começam na faixa de . Assentos nas laterais do campo ou em setores centrais: Geralmente custam entre € 35 e € 60 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns: Começam na faixa de € 30 a € 45 nos setores superiores ou menos centrais, dependendo da disponibilidade no momento.

Começam na faixa de nos setores superiores ou menos centrais, dependendo da disponibilidade no momento. Assentos privilegiados ou com vista das laterais do campo: Começam na faixa de € 70 e podem passar bastante de € 120, dependendo de quão perto do dia do jogo a compra é feita e da demanda geral do mercado.

Toulouse x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Toulouse e Rennes

O Toulouse registrou uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos oficiais, sequência que também inclui uma derrota em amistoso. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Troyes pela Ligue 1. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Monaco no início de outubro. A vitória por 3 a 2 sobre o Le Havre e o triunfo por 3 a 0 diante do Le Mans mostram que o time é capaz de marcar gols, embora tenha tido dificuldade para manter a regularidade.

O Rennes venceu três e empatou um de seus últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 4 a 3 para o Paris FC, pela Ligue 1, em 18 de outubro. Depois desse resultado, empatou por 2 a 2 com a Juventus pela Liga Europa e se recuperou com uma vitória por 3 a 0 sobre o Strasbourg. Nessas cinco partidas, o Rennes marcou dez gols e sofreu sete, reflexo de uma postura ofensiva que às vezes deixa sua defesa exposta.

Toulouse x Rennes: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Rennes por 1 a 0 em casa, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela Ligue 1, o Toulouse venceu dois, o Rennes venceu dois e houve um empate. O jogo anterior no Stadium de Toulouse, disputado em outubro de 2025, terminou em 2 a 2.