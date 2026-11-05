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Como comprar ingressos para Toulouse x Rennes: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Toulouse enfrenta o Rennes pela Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos.

O Toulouse recebe o Rennes no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.

O confronto mais recente entre os dois pela liga aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Rennes venceu por 1 a 0 em casa. A última vez que as equipes se enfrentaram no Stadium de Toulouse foi em outubro de 2025, em um movimentado empate por 2 a 2.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Toulouse x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Toulouse x Rennes pela Ligue 1?

Toulouse x Rennes começa no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.

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Campeonato Francês - Rodada 12
Stadium de Toulouse

Como comprar ingressos para Toulouse x Rennes pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Toulouse e Rennes pela Ligue 1, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do clube: A forma mais direta e confiável de garantir ingressos comuns pelo preço oficial é pela plataforma de venda de ingressos no site do Toulouse FC. Em geral, é necessário criar uma conta gratuita para ter acesso às vendas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Toulouse x Rennes pela Ligue 1?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Toulouse e Rennes pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns: Geralmente começam na faixa de € 15 a € 20.
  • Assentos nas laterais do campo ou em setores centrais: Geralmente custam entre € 35 e € 60 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos comuns: Começam na faixa de € 30 a € 45 nos setores superiores ou menos centrais, dependendo da disponibilidade no momento.
  • Assentos privilegiados ou com vista das laterais do campo: Começam na faixa de € 70 e podem passar bastante de € 120, dependendo de quão perto do dia do jogo a compra é feita e da demanda geral do mercado.

Toulouse x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Toulouse e Rennes

O Toulouse registrou uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos oficiais, sequência que também inclui uma derrota em amistoso. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Troyes pela Ligue 1. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Monaco no início de outubro. A vitória por 3 a 2 sobre o Le Havre e o triunfo por 3 a 0 diante do Le Mans mostram que o time é capaz de marcar gols, embora tenha tido dificuldade para manter a regularidade.

O Rennes venceu três e empatou um de seus últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 4 a 3 para o Paris FC, pela Ligue 1, em 18 de outubro. Depois desse resultado, empatou por 2 a 2 com a Juventus pela Liga Europa e se recuperou com uma vitória por 3 a 0 sobre o Strasbourg. Nessas cinco partidas, o Rennes marcou dez gols e sofreu sete, reflexo de uma postura ofensiva que às vezes deixa sua defesa exposta.

TFC

TFC - Sequência

PAU
D2-3
ASM
E2-2
LEM
V0-3
TRO
E0-0
OM
D2-0
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
REN

REN - Sequência

PAR
D4-3
JUV
E2-2
STR
V3-0
NCE
D5-2
OLY
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Toulouse x Rennes: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Rennes por 1 a 0 em casa, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela Ligue 1, o Toulouse venceu dois, o Rennes venceu dois e houve um empate. O jogo anterior no Stadium de Toulouse, disputado em outubro de 2025, terminou em 2 a 2.

Confrontos

ToulouseEmpateRennes
3
1
1
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Rennes badge
Rennes
REN
2
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Rennes badge
Rennes
REN
1
FJ
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FJ
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
1
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Toulouse
TFC
2
FJ
8Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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