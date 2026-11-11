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Como comprar ingressos para Toulouse x Paris Saint-Germain: preços para o jogo da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Toulouse enfrenta o Paris Saint-Germain pela Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos.

O Toulouse recebe o Paris Saint-Germain na sexta-feira, 4 de dezembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.

No confronto mais recente entre as equipes pela Ligue 1, em 3 de abril de 2026, o PSG conquistou uma vitória suada por 3 a 1 no Parc des Princes, com dois gols de Ousmane Dembélé. A última vitória do Toulouse sobre o gigante francês detentor do título foi por 3 a 1, fora de casa, na reta final da temporada 2023/24.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Toulouse x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Toulouse x Paris Saint-Germain será disputado no Stadium de Toulouse, em Toulouse, na sexta-feira, 4 de dezembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 13
Stadium de Toulouse

Como comprar ingressos para Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Bilheterias oficiais dos clubes: A forma mais segura e direta é pelos canais oficiais de venda de ingressos do Toulouse FC ou do Paris Saint-Germain, que oferecem entradas para venda geral e pré-vendas para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando as entradas disponibilizadas inicialmente se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Estes são os preços estimados dos ingressos para o próximo jogo entre Toulouse e Paris Saint-Germain pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Atrás do gol / curva (entrada comum): € 25 a € 45
  • Assentos laterais / próximos à linha lateral: € 50 a € 110
  • Experiência premium / VIP: € 180 a € 350 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos oficialmente pelos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos padrão / no setor superior: € 60 a € 95
  • Assentos privilegiados próximos à linha lateral / no setor inferior: € 120 a € 250 ou mais
  • Pacotes VIP / de hospitalidade: € 300 a € 500 ou mais

Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: Tudo o que você precisa saber

Momento de Toulouse e Paris Saint-Germain

O Toulouse venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas oficiais, com cinco gols marcados e sete sofridos nesse período. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Marseille na Ligue 1. Antes, empatou por 0 a 0 com o Troyes e venceu o Le Mans por 3 a 0 fora de casa.

O PSG venceu suas últimas cinco partidas, com 16 gols marcados e três sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 0 sobre o Villarreal na Champions League. Antes disso, venceu o Le Havre por 5 a 1 na Ligue 1 e derrotou o Barcelona por 4 a 2 em competição europeia.

TFC

TFC - Sequência

ASM
E2-2
LEM
V0-3
TRO
E0-0
OM
D2-0
STR
V3-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PSG

PSG - Sequência

BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
VIL
V0-6
TRO
V1-0
Gol marcado (sofrido)
18/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Toulouse x Paris Saint-Germain: Histórico dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 3 de abril de 2026, quando o PSG venceu o Toulouse por 3 a 1 em casa, pela Ligue 1. Antes disso, o Toulouse recebeu o PSG em 30 de agosto de 2025 e perdeu por 6 a 3 em um jogo com muitos gols. Nos últimos cinco confrontos diretos, o PSG venceu quatro vezes, enquanto o Toulouse conquistou uma vitória: 3 a 1 no Parc des Princes, em maio de 2024.

Confrontos

ToulouseEmpatePSG
1
0
4
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FJ
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Toulouse
TFC
3
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PSG
PSG
6
FJ
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Toulouse
TFC
0
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PSG
PSG
1
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
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Toulouse
TFC
0
FJ
Campeonato Francês
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PSG
PSG
1
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Toulouse
TFC
3
FJ
7Gols marcados14
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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