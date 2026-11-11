O Toulouse recebe o Paris Saint-Germain na sexta-feira, 4 de dezembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.

No confronto mais recente entre as equipes pela Ligue 1, em 3 de abril de 2026, o PSG conquistou uma vitória suada por 3 a 1 no Parc des Princes, com dois gols de Ousmane Dembélé. A última vitória do Toulouse sobre o gigante francês detentor do título foi por 3 a 1, fora de casa, na reta final da temporada 2023/24.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Toulouse x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Toulouse x Paris Saint-Germain será disputado no Stadium de Toulouse, em Toulouse, na sexta-feira, 4 de dezembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 13 4 de dez. de 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Como comprar ingressos para Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: A forma mais segura e direta é pelos canais oficiais de venda de ingressos do Toulouse FC ou do Paris Saint-Germain, que oferecem entradas para venda geral e pré-vendas para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando as entradas disponibilizadas inicialmente se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Estes são os preços estimados dos ingressos para o próximo jogo entre Toulouse e Paris Saint-Germain pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Atrás do gol / curva (entrada comum): € 25 a € 45

€ 25 a € 45 Assentos laterais / próximos à linha lateral: € 50 a € 110

€ 50 a € 110 Experiência premium / VIP: € 180 a € 350 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos oficialmente pelos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos padrão / no setor superior: € 60 a € 95

€ 60 a € 95 Assentos privilegiados próximos à linha lateral / no setor inferior: € 120 a € 250 ou mais

€ 120 a € 250 ou mais Pacotes VIP / de hospitalidade: € 300 a € 500 ou mais

Toulouse x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: Tudo o que você precisa saber

Momento de Toulouse e Paris Saint-Germain

O Toulouse venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas oficiais, com cinco gols marcados e sete sofridos nesse período. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Marseille na Ligue 1. Antes, empatou por 0 a 0 com o Troyes e venceu o Le Mans por 3 a 0 fora de casa.

O PSG venceu suas últimas cinco partidas, com 16 gols marcados e três sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 0 sobre o Villarreal na Champions League. Antes disso, venceu o Le Havre por 5 a 1 na Ligue 1 e derrotou o Barcelona por 4 a 2 em competição europeia.

Toulouse x Paris Saint-Germain: Histórico dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 3 de abril de 2026, quando o PSG venceu o Toulouse por 3 a 1 em casa, pela Ligue 1. Antes disso, o Toulouse recebeu o PSG em 30 de agosto de 2025 e perdeu por 6 a 3 em um jogo com muitos gols. Nos últimos cinco confrontos diretos, o PSG venceu quatro vezes, enquanto o Toulouse conquistou uma vitória: 3 a 1 no Parc des Princes, em maio de 2024.