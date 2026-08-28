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Como comprar ingressos para Toulouse x Le Havre: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Toulouse enfrenta o Le Havre na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Toulouse enfrenta o Le Havre no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.

No encontro mais recente entre os dois pela liga, em fevereiro de 2026, o Le Havre conquistou uma suada vitória por 2 a 1 em casa sobre o Toulouse. Historicamente, o retrospecto do confronto entre as duas equipes tem sido bastante equilibrado, com empates disputados e resultados apertados.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Toulouse x Le Havre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Toulouse x Le Havre pela Ligue 1?

Toulouse x Le Havre acontece no Stadium de Toulouse, em Toulouse. Confira abaixo os detalhes da partida para o horário confirmado do pontapé inicial.

crest
Campeonato Francês - Rodada 5
Stadium de Toulouse

Como comprar ingressos para Toulouse x Le Havre pela Ligue 1?

Você pode comprar ingressos para a partida Toulouse x Le Havre pela Ligue 1 por meio das seguintes opções principais:

  • Bilheteria oficial do Toulouse FC (opção principal): Compre diretamente no site oficial do Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) ou na bilheteria do Stadium de Toulouse no dia do jogo (sujeito à disponibilidade). Comprar diretamente com o clube mandante garante preços autênticos, sem acréscimos de revendedores.
  • Mercados secundários: Plataformas de ingressos de terceiros, como a Ticombo, anunciam ingressos de revenda para partidas da Ligue 1, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Toulouse x Le Havre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Toulouse FC e Le Havre AC no Stadium de Toulouse geralmente dependem de onde você os compra e da localização de assento preferida:

  • Bilheteria oficial (mercado primário): Os ingressos padrão diretamente pela bilheteria do Toulouse FC normalmente variam de € 15 a € 55 para jogos regulares da Ligue 1 em casa, dependendo se você se senta atrás dos gols (Virages) ou nas laterais (Tribunes).
  • Mercados secundários de revenda: Em plataformas de terceiros, como a Ticombo, os ingressos padrão de revenda atualmente começam em cerca de € 20 a € 35 para assentos básicos, enquanto lugares médios em posições centrais variam de € 50 a € 85. Opções premium ou de hospitalidade VIP podem custar € 100 a € 150+.

Toulouse x Le Havre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Toulouse e Le Havre

O Toulouse registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Lyon, fora de casa, pela Ligue 1, em 22 de agosto. Também perdeu por 2 a 1 para o Hamburger SV na pré-temporada, embora as vitórias sobre Al-Ain e Real Sociedad tenham mostrado que pode conseguir resultados. O Toulouse marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

Os últimos cinco jogos do Le Havre renderam uma vitória, um empate e três derrotas. A apresentação mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Monaco pela liga, em 23 de agosto. A equipe venceu o Le Mans em um amistoso de pré-temporada em 15 de agosto, mas perdeu por 3 a 2 para o Real Oviedo uma semana antes. Ao longo dessas cinco partidas, o Le Havre marcou cinco gols e sofreu seis, e ainda não saiu sem sofrer gols nessa sequência.

TFC

TFC - Sequência

HSV
D1-2
OL
D0-2
B29
E2-2
LIL
D0-1
FCL
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LEH

LEH - Sequência

LEM
V0-1
ASM
D0-1
OL
E1-1
B29
D1-2
SCO
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Toulouse x Le Havre: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 15 de fevereiro de 2026, quando o Le Havre venceu por 2 a 1 em casa. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 no Stadium de Toulouse em novembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre eles pela Ligue 1, o Toulouse soma duas vitórias, assim como o Le Havre, com uma partida terminando empatada. O resultado mais desigual no conjunto de dados foi uma vitória do Toulouse por 4 a 1 fora de casa sobre o Le Havre, em fevereiro de 2025.

Confrontos

ToulouseEmpateLe Havre
2
1
2
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FJ
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
4
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FJ
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
FJ
7Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Toulouse x Le Havre

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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