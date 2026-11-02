Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoIpswich
Book Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Ipswich Town: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Tottenham
Ipswich
Premier League

O Tottenham Hotspur enfrenta o Ipswich Town pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Tottenham Hotspur recebe o Ipswich Town no sábado, 21 de novembro de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

No confronto pela Premier League em novembro de 2024, o Ipswich Town surpreendeu ao vencer o Tottenham por 2 a 1 fora de casa e conquistar sua primeira vitória na primeira divisão em mais de duas décadas. O Tottenham deu o troco em fevereiro de 2025, ainda naquela temporada, ao visitar o Portman Road e vencer com tranquilidade por 4 a 1.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Tottenham Hotspur x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Tottenham Hotspur x Ipswich Town pela Premier League?

Tottenham Hotspur x Ipswich Town acontece no sábado, 21 de novembro de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

crest
Premier League - Rodada 11
Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Ipswich Town pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Tottenham Hotspur e Ipswich Town pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelos portais oficiais de venda do Tottenham Hotspur ou do Ipswich Town, que normalmente exigem uma associação paga ao clube ou a condição de titular de ingresso para a temporada, dependendo da procura e da disponibilidade de ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Ipswich Town pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para a próxima partida entre Tottenham Hotspur e Ipswich Town pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingresso comum para adultos: Os ingressos comprados diretamente pelo clube normalmente custam de £ 38 a £ 109, dependendo do setor e da categoria da partida.
  • Pacotes premium de hospitalidade e experiências VIP no dia do jogo: As experiências oferecidas pelos canais oficiais dos clubes têm preços iniciais mais altos, muitas vezes superiores a £ 200, dependendo do acesso a lounges e das opções de alimentação incluídas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

  • Preços médios de revenda: os ingressos para esta partida geralmente são anunciados a partir de cerca de £ 125 para lugares no anel superior ou nas laterais curtas do campo.
  • Revenda de ingressos premium e VIP: lugares premium, assentos no anel inferior perto da linha do meio-campo ou setores muito procurados podem custar até £ 325 ou mais, dependendo da oferta e da demanda na plataforma no momento da compra.

Tottenham Hotspur x Ipswich Town pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Tottenham Hotspur e Ipswich Town

O Tottenham não venceu nenhum dos últimos cinco jogos em todas as competições, com três empates e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em 1 a 1 contra o Manchester United pela Premier League, e a equipe perdeu por 3 a 2 para o Aston Villa em uma partida anterior do campeonato. Uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa também faz parte dessa sequência. O Tottenham marcou apenas dois gols nesses cinco jogos e sofreu seis, reflexo de uma equipe que tem enfrentado dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.

O Ipswich venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Manchester City pela Premier League, embora tenha vencido o confronto anterior contra o Fulham por 2 a 1. O visitante marcou oito gols e sofreu dez nessas cinco partidas, e as duas vitórias demonstram sua capacidade de conquistar pontos quando surge a oportunidade.

TOT

TOT - Sequência

AVL
D2-3
MUN
E1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
CRY
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
IPS

IPS - Sequência

EVE
D1-0
FUL
V2-1
MCI
D3-2
NFO
E1-1
HUL
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Tottenham Hotspur x Ipswich Town: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em fevereiro de 2025, quando o Ipswich Town recebeu o Tottenham Hotspur e perdeu por 4 a 1 em uma partida da Premier League. Antes disso, o Tottenham visitou o Ipswich em novembro de 2024 e perdeu por 2 a 1 pela Premier League. Nos últimos cinco encontros registrados, o Ipswich soma duas vitórias, assim como o Tottenham, além de um resultado adicional de um amistoso em 2020 no qual o Tottenham venceu por 3 a 0.

Confrontos

TottenhamEmpateIpswich
2
0
3
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
Amistosos de clubes
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
10Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google