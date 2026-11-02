O Tottenham Hotspur recebe o Ipswich Town no sábado, 21 de novembro de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

No confronto pela Premier League em novembro de 2024, o Ipswich Town surpreendeu ao vencer o Tottenham por 2 a 1 fora de casa e conquistar sua primeira vitória na primeira divisão em mais de duas décadas. O Tottenham deu o troco em fevereiro de 2025, ainda naquela temporada, ao visitar o Portman Road e vencer com tranquilidade por 4 a 1.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Tottenham Hotspur x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Tottenham Hotspur x Ipswich Town pela Premier League?

Tottenham Hotspur x Ipswich Town acontece no sábado, 21 de novembro de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Ipswich Town pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Tottenham Hotspur e Ipswich Town pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelos portais oficiais de venda do Tottenham Hotspur ou do Ipswich Town, que normalmente exigem uma associação paga ao clube ou a condição de titular de ingresso para a temporada, dependendo da procura e da disponibilidade de ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Ipswich Town pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para a próxima partida entre Tottenham Hotspur e Ipswich Town pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum para adultos: Os ingressos comprados diretamente pelo clube normalmente custam de £ 38 a £ 109 , dependendo do setor e da categoria da partida.

Os ingressos comprados diretamente pelo clube normalmente custam de , dependendo do setor e da categoria da partida. Pacotes premium de hospitalidade e experiências VIP no dia do jogo: As experiências oferecidas pelos canais oficiais dos clubes têm preços iniciais mais altos, muitas vezes superiores a £ 200, dependendo do acesso a lounges e das opções de alimentação incluídas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Preços médios de revenda: os ingressos para esta partida geralmente são anunciados a partir de cerca de £ 125 para lugares no anel superior ou nas laterais curtas do campo.

os ingressos para esta partida geralmente são anunciados a partir de cerca de para lugares no anel superior ou nas laterais curtas do campo. Revenda de ingressos premium e VIP: lugares premium, assentos no anel inferior perto da linha do meio-campo ou setores muito procurados podem custar até £ 325 ou mais, dependendo da oferta e da demanda na plataforma no momento da compra.

Tottenham Hotspur x Ipswich Town pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Tottenham Hotspur e Ipswich Town

O Tottenham não venceu nenhum dos últimos cinco jogos em todas as competições, com três empates e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em 1 a 1 contra o Manchester United pela Premier League, e a equipe perdeu por 3 a 2 para o Aston Villa em uma partida anterior do campeonato. Uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa também faz parte dessa sequência. O Tottenham marcou apenas dois gols nesses cinco jogos e sofreu seis, reflexo de uma equipe que tem enfrentado dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.

O Ipswich venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Manchester City pela Premier League, embora tenha vencido o confronto anterior contra o Fulham por 2 a 1. O visitante marcou oito gols e sofreu dez nessas cinco partidas, e as duas vitórias demonstram sua capacidade de conquistar pontos quando surge a oportunidade.

Tottenham Hotspur x Ipswich Town: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em fevereiro de 2025, quando o Ipswich Town recebeu o Tottenham Hotspur e perdeu por 4 a 1 em uma partida da Premier League. Antes disso, o Tottenham visitou o Ipswich em novembro de 2024 e perdeu por 2 a 1 pela Premier League. Nos últimos cinco encontros registrados, o Ipswich soma duas vitórias, assim como o Tottenham, além de um resultado adicional de um amistoso em 2020 no qual o Tottenham venceu por 3 a 0.