O Tottenham Hotspur recebe o Fulham na quinta-feira, 3 de Desember de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em 1º de março de 2026, o Fulham conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Tottenham em Craven Cottage. O Fulham também venceu o Tottenham fora de casa por 2 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium, em novembro de 2025, o que dá ainda mais motivação ao time da casa para o próximo duelo.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Tottenham Hotspur x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Tottenham Hotspur x Fulham pela Premier League?

Tottenham Hotspur x Fulham começa na quinta-feira, 3 de Desember de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Premier League - Rodada 13 3 de dez. de 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Fulham pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Tottenham Hotspur e Fulham pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do Tottenham Hotspur ou do Fulham. Essa é a maneira mais confiável de garantir entradas pelo valor nominal, caso você tenha os planos de sócio exigidos pelos clubes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Fulham pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Tottenham Hotspur e Fulham pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Variam de aproximadamente £ 115 a £ 235 .

Variam de aproximadamente . Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: Geralmente começam na faixa de £ 150 a £ 300 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais de revenda: Começam em torno de £ 64 para lugares no setor superior ou atrás dos gols.

Começam em torno de para lugares no setor superior ou atrás dos gols. Preços médios de revenda: Os assentos comuns custam, em média, cerca de £ 208 .

Os assentos comuns custam, em média, cerca de . Assentos premium na revenda: Muitas vezes ultrapassam a faixa de £ 300 a £ 350.

Tottenham Hotspur x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Tottenham Hotspur e Fulham

O Tottenham venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea pela Premier League, após vencer o Coventry City por 3 a 1. Sua única derrota nesse período foi para o Aston Villa, por 3 a 2. Nos cinco jogos, o Tottenham marcou oito gols e sofreu oito. As duas vitórias consecutivas no fim da sequência são um sinal positivo para De Zerbi.

O Fulham venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Coventry City pela Premier League, após vencer o Hull City por 1 a 0. Sua única derrota na sequência foi fora de casa para o Ipswich Town, por 2 a 1. O time de Arbeloa marcou sete gols e sofreu sete nessas cinco partidas, encerrando a sequência com duas vitórias consecutivas sem sofrer gols.

Tottenham Hotspur x Fulham: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Premier League em 1º de março de 2026, quando o Fulham venceu por 2 a 1 em Craven Cottage. Antes disso, o Tottenham recebeu o Fulham em novembro de 2025, e os visitantes novamente conquistaram os três pontos com uma vitória por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos pela Premier League, o Fulham leva vantagem com três vitórias contra uma do Tottenham, além de um empate, e marcou nove gols contra cinco do adversário.