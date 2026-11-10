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Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Fulham: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Tottenham Hotspur enfrenta o Fulham pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Tottenham Hotspur recebe o Fulham na quinta-feira, 3 de Desember de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em 1º de março de 2026, o Fulham conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Tottenham em Craven Cottage. O Fulham também venceu o Tottenham fora de casa por 2 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium, em novembro de 2025, o que dá ainda mais motivação ao time da casa para o próximo duelo.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Tottenham Hotspur x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Tottenham Hotspur x Fulham pela Premier League?

Tottenham Hotspur x Fulham começa na quinta-feira, 3 de Desember de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

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Premier League - Rodada 13
Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Fulham pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Tottenham Hotspur e Fulham pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do Tottenham Hotspur ou do Fulham. Essa é a maneira mais confiável de garantir entradas pelo valor nominal, caso você tenha os planos de sócio exigidos pelos clubes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Fulham pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Tottenham Hotspur e Fulham pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Variam de aproximadamente £ 115 a £ 235.
  • Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: Geralmente começam na faixa de £ 150 a £ 300 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Preços iniciais de revenda: Começam em torno de £ 64 para lugares no setor superior ou atrás dos gols.
  • Preços médios de revenda: Os assentos comuns custam, em média, cerca de £ 208.
  • Assentos premium na revenda: Muitas vezes ultrapassam a faixa de £ 300 a £ 350.

Tottenham Hotspur x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Tottenham Hotspur e Fulham

O Tottenham venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea pela Premier League, após vencer o Coventry City por 3 a 1. Sua única derrota nesse período foi para o Aston Villa, por 3 a 2. Nos cinco jogos, o Tottenham marcou oito gols e sofreu oito. As duas vitórias consecutivas no fim da sequência são um sinal positivo para De Zerbi.

O Fulham venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Coventry City pela Premier League, após vencer o Hull City por 1 a 0. Sua única derrota na sequência foi fora de casa para o Ipswich Town, por 2 a 1. O time de Arbeloa marcou sete gols e sofreu sete nessas cinco partidas, encerrando a sequência com duas vitórias consecutivas sem sofrer gols.

TOT

TOT - Sequência

MUN
E1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
CRY
V2-0
LEE
D1-0
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FUL

FUL - Sequência

HUL
V1-0
COV
V0-1
CRY
D0-1
AVL
E1-1
NEW
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Tottenham Hotspur x Fulham: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Premier League em 1º de março de 2026, quando o Fulham venceu por 2 a 1 em Craven Cottage. Antes disso, o Tottenham recebeu o Fulham em novembro de 2025, e os visitantes novamente conquistaram os três pontos com uma vitória por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos pela Premier League, o Fulham leva vantagem com três vitórias contra uma do Tottenham, além de um empate, e marcou nove gols contra cinco do adversário.

Confrontos

TottenhamEmpateFulham
0
1
4
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
3Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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