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Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Everton: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Não perca a chance de ver o Tottenham em ação na Premier League nesta temporada

O Tottenham tem boas lembranças de jogos contra o Everton. Quando ficou frente a frente com o clube de Liverpool em casa na última rodada da temporada passada, em maio, uma vitória por 1 a 0 garantiu sua permanência na Premier League.

Você já pode reservar ingressos hoje para ver se o time de Roberto De Zerbi consegue conquistar outra vitória contra o time azul de Merseyside no Tottenham Hotspur Stadium, no sábado, 12 de setembro.

Os torcedores do Spurs esperam que o grupo de reforços milionários contratados no verão já esteja bem entrosado até meados de setembro e correspondendo no icônico estádio do norte de Londres.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Tottenham Hotspur x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo de Premier League entre Tottenham Hotspur e Everton?

Tottenham Hotspur x Everton acontece no Tottenham Hotspur Stadium (Londres) no sábado, 12 de setembro, com início previsto para 17h30 BST.

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Premier League - Rodada 4
Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Everton pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de bilhetes avulsos para jogos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação antit cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão utilizar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Everton pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo das laterais do campo e nos anéis inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos anéis superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou dos sistemas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

TOT

TOT - Sequência

TSG
E2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
NEW
D0-2
NFO
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
EVE

EVE - Sequência

LIL
E1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
E1-1
MUN
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

TottenhamEmpateEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FJ
12Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Tottenham x Everton

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formação
Everton crest
Everton
EVE
4-1-4-1
A. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliO. MarmoushO. MarmoushSavioSavioD. SolankeD. SolankeJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoB. JohnsonB. JohnsonK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeH. ArmstrongH. ArmstrongT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Time titular

Everton

Reservas

Técnico

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes
Tottenham

Lesões e suspensões

Everton

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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