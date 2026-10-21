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Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Crystal Palace: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Tottenham enfrenta o Crystal Palace pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos

O Tottenham Hotspur recebe o Crystal Palace no sábado, 31 de outubro de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

O Tottenham leva vantagem no histórico do confronto, com 38 vitórias contra 16 do Crystal Palace, além de 15 empates. No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em março de 2026, o Crystal Palace conquistou uma vitória por 3 a 1 fora de casa, no Tottenham Hotspur Stadium.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Tottenham Hotspur x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Tottenham Hotspur x Crystal Palace pela Premier League?

Tottenham Hotspur x Crystal Palace acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no domingo, 1º de novembro de 2026.

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Premier League - Rodada 9
Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Crystal Palace pela Premier League?

Há várias opções para comprar ingressos para o jogo entre Tottenham Hotspur e Crystal Palace pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Programa oficial de sócios: Quem é sócio pode comprar ingressos diretamente com os clubes. Para os jogos do Tottenham em casa, os ingressos geralmente são disponibilizados primeiro aos membros do One Hotspur, em períodos de venda prioritária, e raramente chegam à venda para o público geral. Os membros também podem usar a plataforma oficial Ticket Exchange caso titulares de ingressos de temporada revendam seus lugares.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: Experiências premium para o dia do jogo e pacotes de hospitalidade podem ser comprados diretamente com o clube. Essas opções muitas vezes incluem ingresso para a partida, acesso a lounge, refeições ou hospedagem em Londres.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Crystal Palace pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o confronto entre Tottenham Hotspur e Crystal Palace pela Premier League nos canais oficiais e no mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Os ingressos padrão, vendidos pelo valor nominal, geralmente custam de aproximadamente £ 45 a £ 100 ou mais, dependendo da categoria e da localização do setor no estádio.
  • Pacotes de hospitalidade: As experiências VIP oficiais para o dia do jogo e os pacotes de hospitalidade vendidos diretamente pelo clube geralmente partem de cerca de £ 399 a £ 449 ou mais por pessoa para os pacotes premium padrão das categorias A/B, com preços mais altos para camarotes exclusivos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos comuns de revenda: Os anúncios de ingressos comuns geralmente começam em torno de £ 60 a £ 65 para lugares no anel superior ou com vista a partir dos lados mais curtos do campo, enquanto os preços médios do mercado ficam mais próximos de £ 220 a £ 230 ou mais, dependendo da demanda.
  • Hospitalidade/VIP na revenda: Os pacotes VIP e de hospitalidade no mercado de revenda geralmente começam em torno de £ 145 a £ 155 ou mais.

Tottenham Hotspur x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Tottenham Hotspur e Crystal Palace

A sequência recente do Tottenham é difícil de digerir. A equipe de De Zerbi perdeu três e empatou dois dos últimos cinco jogos, sem vencer em nenhuma competição nesse período. Perdeu por 2 a 3 para o Aston Villa em seu último compromisso pela Premier League e, antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. Nos cinco jogos, o Tottenham marcou apenas três gols e sofreu oito, sem conseguir terminar nenhuma partida sem sofrer gols.

O Crystal Palace vive um momento mais irregular. A equipe de Sage venceu duas vezes, empatou uma e perdeu duas nos últimos cinco jogos. O destaque foi a vitória por 4 a 0 sobre o Lech Poznan pela Liga Europa, enquanto o triunfo por 2 a 3 sobre o Fulham pela Premier League mostrou que a equipe é capaz de marcar fora de casa. Sua única derrota na liga nesse período foi diante do Ipswich, quando sofreu três gols, mas o Palace também empatou sem gols com o Leeds United em seu jogo mais recente pela Premier League.

TOT

TOT - Sequência

EVE
E0-0
LIV
D3-1
AVL
D2-3
MUN
E1-1
COV
V3-1
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRY

CRY - Sequência

LEE
E0-0
BRC
D0-2
NFO
V3-1
OL
D3-2
BHA
D5-0
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Tottenham Hotspur x Crystal Palace: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em março de 2026, quando o Crystal Palace venceu por 1 a 3 no Tottenham Hotspur Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Palace venceu três vezes, contra uma vitória do Tottenham, e uma das partidas também terminou com vitória do Palace em Selhurst Park. A única vitória do Tottenham nessa sequência veio em dezembro de 2025, por 1 a 0 fora de casa. O clube não vence o Palace em casa pela Premier League desde o resultado de 3 a 1 em março de 2024.

Confrontos

TottenhamEmpateCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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