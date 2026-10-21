O Tottenham Hotspur recebe o Crystal Palace no sábado, 31 de outubro de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

O Tottenham leva vantagem no histórico do confronto, com 38 vitórias contra 16 do Crystal Palace, além de 15 empates. No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em março de 2026, o Crystal Palace conquistou uma vitória por 3 a 1 fora de casa, no Tottenham Hotspur Stadium.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Tottenham Hotspur x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Tottenham Hotspur x Crystal Palace pela Premier League?

Tottenham Hotspur x Crystal Palace acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no domingo, 1º de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Crystal Palace pela Premier League?

Há várias opções para comprar ingressos para o jogo entre Tottenham Hotspur e Crystal Palace pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Programa oficial de sócios: Quem é sócio pode comprar ingressos diretamente com os clubes. Para os jogos do Tottenham em casa, os ingressos geralmente são disponibilizados primeiro aos membros do One Hotspur, em períodos de venda prioritária, e raramente chegam à venda para o público geral. Os membros também podem usar a plataforma oficial Ticket Exchange caso titulares de ingressos de temporada revendam seus lugares.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Experiências premium para o dia do jogo e pacotes de hospitalidade podem ser comprados diretamente com o clube. Essas opções muitas vezes incluem ingresso para a partida, acesso a lounge, refeições ou hospedagem em Londres.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Crystal Palace pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o confronto entre Tottenham Hotspur e Crystal Palace pela Premier League nos canais oficiais e no mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Os ingressos padrão, vendidos pelo valor nominal, geralmente custam de aproximadamente £ 45 a £ 100 ou mais , dependendo da categoria e da localização do setor no estádio.

Pacotes de hospitalidade: As experiências VIP oficiais para o dia do jogo e os pacotes de hospitalidade vendidos diretamente pelo clube geralmente partem de cerca de £ 399 a £ 449 ou mais por pessoa para os pacotes premium padrão das categorias A/B, com preços mais altos para camarotes exclusivos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: Os anúncios de ingressos comuns geralmente começam em torno de £ 60 a £ 65 para lugares no anel superior ou com vista a partir dos lados mais curtos do campo, enquanto os preços médios do mercado ficam mais próximos de £ 220 a £ 230 ou mais , dependendo da demanda.

Hospitalidade/VIP na revenda: Os pacotes VIP e de hospitalidade no mercado de revenda geralmente começam em torno de £ 145 a £ 155 ou mais .

Tottenham Hotspur x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Tottenham Hotspur e Crystal Palace

A sequência recente do Tottenham é difícil de digerir. A equipe de De Zerbi perdeu três e empatou dois dos últimos cinco jogos, sem vencer em nenhuma competição nesse período. Perdeu por 2 a 3 para o Aston Villa em seu último compromisso pela Premier League e, antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. Nos cinco jogos, o Tottenham marcou apenas três gols e sofreu oito, sem conseguir terminar nenhuma partida sem sofrer gols.

O Crystal Palace vive um momento mais irregular. A equipe de Sage venceu duas vezes, empatou uma e perdeu duas nos últimos cinco jogos. O destaque foi a vitória por 4 a 0 sobre o Lech Poznan pela Liga Europa, enquanto o triunfo por 2 a 3 sobre o Fulham pela Premier League mostrou que a equipe é capaz de marcar fora de casa. Sua única derrota na liga nesse período foi diante do Ipswich, quando sofreu três gols, mas o Palace também empatou sem gols com o Leeds United em seu jogo mais recente pela Premier League.

Tottenham Hotspur x Crystal Palace: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em março de 2026, quando o Crystal Palace venceu por 1 a 3 no Tottenham Hotspur Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Palace venceu três vezes, contra uma vitória do Tottenham, e uma das partidas também terminou com vitória do Palace em Selhurst Park. A única vitória do Tottenham nessa sequência veio em dezembro de 2025, por 1 a 0 fora de casa. O clube não vence o Palace em casa pela Premier League desde o resultado de 3 a 1 em março de 2024.