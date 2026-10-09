Tottenham Hotspur enfrenta o Coventry City na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

A partida competitiva mais recente entre eles aconteceu em setembro de 2024, pela terceira rodada da Carabao Cup, quando o Spurs derrotou o Coventry por 2 a 1 por pouco, graças aos gols no fim de Djed Spence e Brennan Johnson. Para este mais novo confronto, o Tottenham mantém um forte retrospecto nos encontros diretos recentes, com vitórias em todos os últimos cinco duelos contra o Coventry em todas as competições.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Tottenham Hotspur x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Tottenham Hotspur x Coventry City pela Premier League?

Premier League - Rodada 7 19 de out. de 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Coventry City pela Premier League?

Para comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Coventry City no Tottenham Hotspur Stadium, você tem algumas opções oficiais e de terceiros disponíveis.

1. Canais oficiais do clube (fonte primária)

Como os jogos da Premier League raramente entram em venda geral, a compra diretamente pelos canais oficiais do clube normalmente exige associação ao clube.

Assinatura One Hotspur / One Hotspur+:

Acesso prioritário: membros One Hotspur+ têm uma janela de 24 horas antes dos membros regulares One Hotspur para comprar ingressos. Como comprar: faça login na plataforma oficial de eTicketing do Tottenham Hotspur usando os dados da sua associação durante a sua janela designada.

Tottenham Ticket Exchange:

Se a partida estiver esgotada nas vendas padrão, detentores oficiais de carnê de temporada revendem seus lugares diretamente para membros no Tottenham Hotspur Ticket Exchange pelo valor de face.

Hospitalidade no dia do jogo:

Se você não tiver associação, pacotes premium e de hospitalidade, incluindo assentos, acesso ao lounge e comida/bebidas, normalmente estão disponíveis diretamente no site oficial sem necessidade de associação ao clube.



2. Mercado secundário / revenda e plataformas de terceiros

Plataformas secundárias de venda de ingressos, como StubHub , frequentemente têm assentos anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Coventry City pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Tottenham Hotspur x Coventry City no Tottenham Hotspur Stadium variam dependendo de você comprar ingressos oficiais pelo valor de face ou ingressos de revenda de terceiros.

1. Ingressos oficiais pelo valor de face (diretamente com o Spurs)

O Tottenham categoriza os jogos em casa da Premier League nas faixas Categoria A, B e C com base na demanda do adversário. Jogos contra clubes recém-promovidos ou rivais não tradicionais normalmente são classificados como partidas de Categoria C ou Categoria B.

Partidas da Categoria C (faixa mais baixa):

Adultos: ~£37 a £65 Concessões (idosos 65+ e jovens adultos de 18 a 21 anos): ~£19 a £33 Juniores (menores de 18 anos): ~£19 a £33

Partidas da Categoria B (faixa padrão):

Adultos: ~£49 a £85 Concessões: ~£25 a £43 Juniores: ~£25 a £43



2. Associação oficial e hospitalidade

Custo da associação One Hotspur:

One Hotspur: £45 One Hotspur+: £55 (inclui uma janela prioritária de ingressos 24 horas antes)

Pacotes de hospitalidade no dia do jogo:

Os pacotes normalmente começam em £145 + VAT por pessoa e vão até £400+ dependendo do acesso ao lounge, da comida e da localização do assento.



3. Revenda e plataformas de terceiros

Se comprar em mercados secundários de ingressos, como o StubHub, os preços são definidos pela demanda do mercado e pela disponibilidade:

Preços iniciais / mínimos: normalmente começam em cerca de £65 a £80 para assentos de admissão geral no anel superior.

Faixa média de revenda: assentos nos anéis intermediário e inferior geralmente saem por £90 a £160+ por ingresso.

Tottenham Hotspur x Coventry City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Tottenham Hotspur e Coventry City

O Tottenham somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Nottingham Forest na Premier League, e antes disso perdeu por 0 a 2 para o Newcastle United. A Carabao Cup trouxe algum alívio com uma vitória por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic, mas a forma na liga tem sido ruim, com uma derrota por 3 a 0 para o Brentford também no retrospecto recente. O Spurs marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

O Coventry venceu duas, empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City na Premier League, e também perdeu por 0 a 1 para o Hull City na liga. Uma vitória por 4 a 2 sobre o Plymouth Argyle na Carabao Cup e um triunfo por 2 a 0 em amistoso contra o Monaco representam os momentos mais positivos. Em cinco partidas, o Coventry marcou cinco gols e sofreu oito.

Tottenham Hotspur x Coventry City: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu pela Carabao Cup em setembro de 2024, quando o Tottenham venceu por 2 a 1 fora de casa contra o Coventry City. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Spurs venceu todos os cinco, marcou 13 gols e sofreu apenas dois. O Coventry não venceu o Tottenham em nenhuma das cinco partidas deste recorte.