Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Arsenal: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Tottenham Hotspur recebe o Arsenal no domingo, 6 de Desember de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

O clássico mais recente pelo campeonato aconteceu em 22 de fevereiro de 2026 e terminou com uma vitória contundente do Arsenal por 4 a 1 fora de casa, no Tottenham Hotspur Stadium. O Arsenal também venceu por 4 a 1 em sua visita anterior ao Emirates Stadium, em novembro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Tottenham Hotspur x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Tottenham Hotspur x Arsenal pela Premier League?

Tottenham Hotspur x Arsenal será disputado no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no domingo, 6 de Desember de 2026.

Premier League - Rodada 14 6 de dez. de 2026 - 11:30 Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Arsenal pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Tottenham Hotspur e Arsenal pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: É possível comprar diretamente pelos portais oficiais de ingressos do Tottenham Hotspur ou do Arsenal, mediante associação paga ao clube. Esse é o método mais seguro para pagar o preço original, embora os ingressos estejam sujeitos à disponibilidade, a sistemas de pontos de fidelidade e a sorteios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Tottenham Hotspur x Arsenal pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Tottenham Hotspur e Arsenal pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam aproximadamente de £ 71 a £ 109 .

Geralmente custam aproximadamente de . Ingressos com desconto: Os preços começam em torno de £ 25 a £ 30 .

Os preços começam em torno de . Pacotes de hospitalidade premium: Começam em torno de £ 375 por pessoa e ultrapassam £ 1.000+.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

Revenda de ingressos comuns: Os preços geralmente começam em torno de £ 134 a £ 142 .

Os preços geralmente começam em torno de . Assentos premium ou de alta demanda: Os preços variam de £ 470 a £ 530.

Tottenham Hotspur x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Tottenham Hotspur e Arsenal

O Tottenham soma quatro vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace em casa. A equipe também venceu o Chelsea por 2 a 0 fora de casa anteriormente nessa sequência. A única derrota veio contra o Aston Villa, em uma partida na qual sofreu três gols. O Tottenham empatou em 1 a 1 com o Manchester United no mesmo período. A equipe de De Zerbi tem mostrado capacidade consistente de vencer em casa e fora nas últimas semanas.

O Arsenal venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Slavia Prague na Champions League. Antes disso, venceu o Liverpool por 1 a 0 na Premier League. No mesmo período, o Arsenal empatou em 2 a 2 com o Bayern Munich em uma competição europeia e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após um empate em 1 a 1 com o Fleetwood Town. Nesses cinco jogos, o Arsenal marcou sete gols e sofreu cinco.

Tottenham Hotspur x Arsenal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Premier League, em 22 de fevereiro de 2026, quando o Arsenal venceu por 4 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium. No clássico anterior do norte de Londres, disputado no Emirates Stadium em novembro de 2025, o Arsenal voltou a vencer de forma convincente pelo mesmo placar de 4 a 1. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Arsenal venceu quatro vezes e o Tottenham, uma. A única vitória do Tottenham veio em um amistoso de pré-temporada em julho de 2025.