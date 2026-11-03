Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Arsenal: jogo de dezembro, preços para o dérbi de Londres, pacotes de hospitalidade e mais

Para os torcedores de Arsenal e Tottenham, nada acelera tanto o coração e deixa os nervos tão à flor da pele quanto um clássico do norte de Londres.

Vencer é essencial para os dois times, e uma vitória sobre o maior rival sempre eleva o ânimo do elenco e dos torcedores fervorosos que os acompanham.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para o próximo clássico do norte de Londres, incluindo como comprar ingressos e quanto eles custam.

Quando será o próximo clássico do norte de Londres: Tottenham x Arsenal?

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (localização) Domingo, 6 de dezembro Premier League: Tottenham x Arsenal (16h30) Ingressos Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1º ou 2 de maio (a confirmar) Premier League: Arsenal x Tottenham (horário a confirmar) Ingressos Emirates Stadium (Londres)

Como comprar ingressos para o clássico do norte de Londres: Tottenham x Arsenal

Os ingressos disponíveis para os jogos do Tottenham em casa costumam ser comprados rapidamente por associados dos planos ‘One Hotspur’ ou ‘One Hotspur +’:

O ‘ One Hotspur ’ é o plano básico de associação ao Tottenham, aberto a todos e com custo de £ 45 por temporada.

’ é o plano básico de associação ao Tottenham, aberto a todos e com custo de £ 45 por temporada. O plano acima do básico é o ‘One Hotspur +’, que custa £ 55 por temporada e oferece vários benefícios adicionais, incluindo um período de 24 horas de prioridade na compra de ingressos e uma vaga na lista de espera por um carnê de temporada do Tottenham.

Além da venda direta pelos canais oficiais de ingressos, os torcedores também podem comprar lugares no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o clássico do norte de Londres: Tottenham x Arsenal?

Os ingressos para adultos nos jogos do Tottenham, comprados pelo clube, geralmente custam entre £ 38 e £ 109 e são divididos em três categorias:

Categoria A (£ 71 a £ 109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (£ 49 a £ 96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (£ 38 a £ 81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Acompanhe o canal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para o clássico do norte de Londres: Tottenham x Arsenal?

Os preços dos pacotes de hospitalidade para jogos do Tottenham Hotspur variam conforme a categoria da partida (clássicos de Londres da Categoria A ou jogos das Categorias B e C), o tipo de alimentação (comida informal de rua ou alta gastronomia) e a localização dos assentos (vista panorâmica do nível superior ou lugares próximos à linha lateral, na altura do meio-campo):

Bares esportivos informais e assentos premium (£ 199 a £ 349 por pessoa) : Opções de entrada acessíveis nas áreas premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados próximos à linha lateral, vouchers para as praças de alimentação, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio.

: Opções de entrada acessíveis nas áreas premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados próximos à linha lateral, vouchers para as praças de alimentação, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio. Lounges contemporâneos no nível superior (£ 349 a £ 549 por pessoa) : Ambientes animados, como Stratus ou Stadium Social, no nível 5. Incluem vista de um ponto elevado, refeições servidas em tigelas em vários pratos ou culinária mediterrânea, pacotes de bebidas incluídas e música com DJ após a partida.

: Ambientes animados, como Stratus ou Stadium Social, no nível 5. Incluem vista de um ponto elevado, refeições servidas em tigelas em vários pratos ou culinária mediterrânea, pacotes de bebidas incluídas e música com DJ após a partida. Alta gastronomia e lounges de chefs (£ 549 a £ 999 por pessoa) : Espaços gastronômicos premium, como The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas de cortesia e assentos acolchoados na região central do campo.

: Espaços gastronômicos premium, como The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas de cortesia e assentos acolchoados na região central do campo. Experiências VIP exclusivas (£ 750 a mais de £ 1.500 por pessoa) : Ambientes de padrão internacional para acompanhar a partida, incluindo The H Club e The Tunnel Club. Oferecem vista por paredes de vidro para a área do túnel dos jogadores, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado do camarote da diretoria.

: Ambientes de padrão internacional para acompanhar a partida, incluindo The H Club e The Tunnel Club. Oferecem vista por paredes de vidro para a área do túnel dos jogadores, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado do camarote da diretoria. Suítes privativas e camarotes executivos (£ 1.494 a mais de £ 12.000 por camarote): Suítes fechadas e espaços privativos para 4 a 20 convidados. Incluem refeições personalizadas de vários pratos, equipe de atendimento exclusiva e assentos privativos no estádio, logo do lado de fora da suíte.

Tottenham Hotspur x Arsenal: confrontos recentes

Data Resultado Estádio Fevereiro de 2026 Premier League: Tottenham 1 x 4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembro de 2025 Premier League: Arsenal 4 x 1 Tottenham Emirates Stadium Janeiro de 2025 Premier League: Arsenal 2 x 1 Tottenham Emirates Stadium Setembro de 2024 Premier League: Tottenham 0 x 1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Abril de 2024 Premier League: Tottenham 2 x 3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Setembro de 2023 Premier League: Arsenal 2 x 2 Tottenham Emirates Stadium Janeiro de 2023 Premier League: Tottenham 0 x 2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Outubro de 2022 Premier League: Arsenal 3 x 1 Tottenham Emirates Stadium Maio de 2022 Premier League: Tottenham 3 x 0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, quando aconteceu o primeiro clássico oficial do norte de Londres, o retrospecto atual é de 86 vitórias do Arsenal, 61 do Tottenham e 52 empates. A vantagem mudou de lado ao longo dos anos, mas o Arsenal tem dominado os confrontos recentes.

O Arsenal terminou a temporada passada 44 pontos à frente do Tottenham, e o time de Mikel Arteta venceu os últimos cinco jogos contra o rival da mesma cidade. No confronto mais recente no Tottenham Hotspur Stadium, em fevereiro, o Arsenal goleou por 4 a 1, com Eberechi Eze e Viktor Gyökeres marcando dois gols cada.