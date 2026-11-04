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Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Arsenal: jogo de dezembro, preços para o clássico de Londres, pacotes de hospitalidade e mais

Premier League
Arsenal
Tottenham

Você pode assistir das arquibancadas a um dos maiores clássicos da temporada de futebol, em 6 de dezembro

Para os torcedores de Arsenal e Tottenham, nada acelera tanto o coração e provoca tanto nervosismo quanto um clássico do norte de Londres. 

Vencer é essencial para os dois times, e um triunfo sobre o maior rival sempre eleva o ânimo do elenco e dos torcedores fanáticos que os acompanham.

A GOAL traz todas as informações essenciais para o próximo clássico do norte de Londres, incluindo como comprar ingressos e quanto eles custam.

Quando é o próximo clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Data

Jogo (horário local)

Ingressos

Estádio (localização)

Domingo, 6 de dezembro

Premier League: Tottenham x Arsenal (16h30)

Ingressos

Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

1º ou 2 de maio (a confirmar)

Premier League: Arsenal x Tottenham (a confirmar)

Ingressos

Emirates Stadium (Londres)

Como comprar ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal

Os ingressos disponíveis para os jogos do Tottenham em casa costumam ser comprados rapidamente por membros dos programas ‘One Hotspur’ ou ‘One Hotspur +’:

  • O ‘One Hotspur’ é a modalidade básica de associação ao Tottenham, aberta a todos e com custo de £ 45 por temporada.
  • Acima da modalidade básica está o ‘One Hotspur +’, que custa £ 55 por temporada e oferece vários benefícios adicionais, incluindo acesso prioritário à compra de ingressos por 24 horas e uma vaga na lista de espera por um carnê de temporada do Tottenham.

Além da venda direta pelos canais oficiais de ingressos, os torcedores também podem comprar lugares no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Os ingressos para adultos para jogos do Tottenham, comprados por meio do clube, geralmente custam entre £ 38 e £ 109 e são divididos em três categorias:

  • Categoria A (£ 71 a £ 109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • Categoria B (£ 49 a £ 96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • Categoria C (£ 38 a £ 81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Os preços dos pacotes de hospitalidade para jogos do Tottenham Hotspur variam conforme a categoria da partida (clássicos londrinos da Categoria A ou jogos das Categorias B e C), o estilo da alimentação (comida de rua informal ou alta gastronomia) e a localização dos assentos (vista panorâmica do nível superior ou lugares à beira do campo próximos à linha do meio-campo):

  • Bares esportivos informais e assentos premium (£ 199 a £ 349 por pessoa): Opções de entrada nos corredores premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados à beira do campo, vouchers para alimentação em um espaço descontraído, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio.
  • Lounges contemporâneos no nível superior (£ 349 a £ 549 por pessoa): Ambientes animados como o Stratus ou o Stadium Social, no nível 5. Incluem vista elevada, refeições de vários pratos servidas em tigelas ou culinária mediterrânea, pacotes de bebidas incluídas e entretenimento com DJ após a partida.
  • Alta gastronomia e lounges de chefs (£ 549 a £ 999 por pessoa): Espaços gastronômicos premium, como o The Residency East/West ou o Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas de cortesia e assentos acolchoados na região central.
  • Experiências VIP de destaque (£ 750 a mais de £ 1.500 por pessoa): Ambientes de alto nível para acompanhar a partida, incluindo o The H Club e o The Tunnel Club. Oferecem vista para a área do túnel dos jogadores por meio de paredes de vidro, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo próximos ao camarote da diretoria.
  • Suítes privativas e camarotes executivos (£ 1.494 a mais de £ 12.000 por camarote): Suítes fechadas e espaços privativos para 4 a 20 convidados. Incluem refeições personalizadas de vários pratos, equipe de atendimento exclusiva e assentos privativos no estádio logo em frente à suíte.

Tottenham Hotspur x Arsenal: confrontos recentes

Data

Resultado

Estádio

Fevereiro de 2026

Premier League: Tottenham 1 a 4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Novembro de 2025

Premier League: Arsenal 4 a 1 Tottenham

Emirates Stadium

Janeiro de 2025

Premier League: Arsenal 2 a 1 Tottenham

Emirates Stadium

Setembro de 2024

Premier League: Tottenham 0 a 1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Abril de 2024

Premier League: Tottenham 2 a 3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Setembro de 2023

Premier League: Arsenal 2 a 2 Tottenham

Emirates Stadium

Janeiro de 2023

Premier League: Tottenham 0 a 2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Outubro de 2022

Premier League: Arsenal 3 a 1 Tottenham

Emirates Stadium

Maio de 2022

Premier League: Tottenham 3 a 0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, quando ocorreu o primeiro clássico oficial do norte de Londres, o retrospecto é de 86 vitórias do Arsenal, 61 do Tottenham e 52 empates. A vantagem mudou de lado ao longo dos anos, mas o Arsenal tem levado a melhor recentemente.

O Arsenal terminou a última temporada 44 pontos à frente do Tottenham, e o time de Mikel Arteta venceu os últimos cinco jogos contra o rival da cidade. No confronto mais recente no Tottenham Hotspur Stadium, em fevereiro, o Arsenal goleou por 4 a 1, com dois gols de Eberechi Eze e dois de Viktor Gyökeres.

TOT

TOT - Sequência

AVL
D2-3
MUN
E1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
CRY
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ARS

ARS - Sequência

NFO
V0-1
FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
D
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
D
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
V
D
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
D
V
V
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
D
V
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
E
D
E
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
D
D
E
V
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
D
D
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
V
V
V
E
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
E
V
V
E
V
11
HullHullHUL
92521110+111
E
E
D
E
D
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
D
E
E
D
E
13
NewcastleNewcastleNEW
93241215-311
D
V
D
D
V
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
E
E
D
V
D
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
E
V
V
D
E
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
V
D
D
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
D
D
E
E
E
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
D
D
D
V
E
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
D
E
D
D
D
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
D
E
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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