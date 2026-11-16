Para os torcedores de Arsenal e Tottenham, nada provoca tanta emoção e nervosismo quanto um clássico do norte de Londres.

Vencer é essencial para os dois times, e uma vitória sobre o maior rival sempre eleva o moral da equipe e dos torcedores apaixonados que a acompanham.

A GOAL traz todas as informações essenciais para o próximo clássico do norte de Londres, incluindo como comprar ingressos e quanto eles custam.

Quando será o próximo clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (localização) Domingo, 6 de dezembro Premier League: Tottenham x Arsenal (16h30) Ingressos Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1º ou 2 de maio (a confirmar) Premier League: Arsenal x Tottenham (a confirmar) Ingressos Emirates Stadium (Londres)

Como comprar ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal

Os ingressos disponíveis para os jogos do Tottenham em casa costumam ser comprados rapidamente por membros dos programas ‘One Hotspur’ ou ‘One Hotspur +’:

O ‘ One Hotspur ’ é o plano básico de associação ao Tottenham, aberto a todos e com custo de £ 45 por temporada.

’ é o plano básico de associação ao Tottenham, aberto a todos e com custo de £ 45 por temporada. Acima do plano básico está o ‘One Hotspur +’, que custa £ 55 por temporada e oferece vários benefícios adicionais, incluindo prioridade de 24 horas na compra de ingressos e um lugar na lista de espera para um carnê de temporada do Tottenham.

Além da venda direta pelos canais oficiais, os torcedores também podem comprar lugares no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Os ingressos para adultos nos jogos do Tottenham, comprados pelo clube, geralmente custam de £ 38 a £ 109 e são divididos em três categorias:

Categoria A (£ 71 a £ 109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (£ 49 a £ 96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (£ 38 a £ 81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Os preços dos pacotes de hospitalidade para jogos do Tottenham Hotspur variam conforme a categoria da partida (clássicos londrinos da Categoria A ou jogos das Categorias B e C), o tipo de alimentação (comida de rua informal ou alta gastronomia) e a localização dos assentos (vista panorâmica do nível superior ou lugares à beira do campo próximos à linha do meio-campo):

Bares esportivos informais e assentos premium (£ 199 a £ 349 por pessoa) : opções de entrada nos setores premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados à beira do campo, vouchers para refeições informais, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio.

: opções de entrada nos setores premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados à beira do campo, vouchers para refeições informais, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio. Lounges contemporâneos no nível superior (£ 349 a £ 549 por pessoa) : ambientes animados, como o Stratus ou o Stadium Social, no nível 5. Incluem vista elevada, refeições de vários pratos servidas em tigelas ou culinária mediterrânea, pacotes de bebidas inclusos e entretenimento com DJ após o jogo.

: ambientes animados, como o Stratus ou o Stadium Social, no nível 5. Incluem vista elevada, refeições de vários pratos servidas em tigelas ou culinária mediterrânea, pacotes de bebidas inclusos e entretenimento com DJ após o jogo. Alta gastronomia e lounges de chefs (£ 549 a £ 999 por pessoa) : espaços gastronômicos premium, como o The Residency East/West ou o Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas de cortesia e assentos acolchoados próximos ao meio-campo.

: espaços gastronômicos premium, como o The Residency East/West ou o Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas de cortesia e assentos acolchoados próximos ao meio-campo. Experiências VIP exclusivas (£ 750 a mais de £ 1.500 por pessoa) : ambientes de primeira linha para o dia do jogo, incluindo o The H Club e o The Tunnel Club. Oferecem vista por paredes de vidro para a área do túnel dos jogadores, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado da tribuna dos dirigentes.

: ambientes de primeira linha para o dia do jogo, incluindo o The H Club e o The Tunnel Club. Oferecem vista por paredes de vidro para a área do túnel dos jogadores, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado da tribuna dos dirigentes. Suítes privativas e camarotes executivos (£ 1.494 a mais de £ 12.000 por camarote): suítes fechadas e espaços privativos para 4 a 20 convidados. Incluem refeições personalizadas de vários pratos, equipe de atendimento exclusiva e assentos privativos no estádio logo em frente à suíte.

Tottenham Hotspur x Arsenal: confrontos diretos recentes

Data Resultado Estádio Fevereiro de 2026 Premier League: Tottenham 1 x 4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembro de 2025 Premier League: Arsenal 4 x 1 Tottenham Emirates Stadium Janeiro de 2025 Premier League: Arsenal 2 x 1 Tottenham Emirates Stadium Setembro de 2024 Premier League: Tottenham 0 x 1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Abril de 2024 Premier League: Tottenham 2 x 3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Setembro de 2023 Premier League: Arsenal 2 x 2 Tottenham Emirates Stadium Janeiro de 2023 Premier League: Tottenham 0 x 2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Outubro de 2022 Premier League: Arsenal 3 x 1 Tottenham Emirates Stadium Maio de 2022 Premier League: Tottenham 3 x 0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, quando ocorreu o primeiro clássico oficial do norte de Londres, o retrospecto é de 86 vitórias do Arsenal, 61 do Tottenham e 52 empates. A vantagem mudou de lado ao longo dos anos, mas o Arsenal tem levado a melhor recentemente.

O Arsenal terminou a última temporada 44 pontos à frente do Tottenham, e a equipe de Mikel Arteta venceu os últimos cinco jogos contra o rival da cidade. No confronto mais recente no Tottenham Hotspur Stadium, em fevereiro, o Arsenal venceu por 4 a 1, com dois gols de Eberechi Eze e dois de Viktor Gyökeres.