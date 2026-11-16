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Como comprar ingressos para Tottenham Hotspur x Arsenal: jogo de dezembro, preços dos ingressos para o clássico de Londres, pacotes de hospitalidade e mais

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Arsenal

Você pode ter um lugar em um dos maiores clássicos da temporada de futebol, em 6 de dezembro.

Para os torcedores de Arsenal e Tottenham, nada provoca tanta emoção e nervosismo quanto um clássico do norte de Londres. 

Vencer é essencial para os dois times, e uma vitória sobre o maior rival sempre eleva o moral da equipe e dos torcedores apaixonados que a acompanham.

A GOAL traz todas as informações essenciais para o próximo clássico do norte de Londres, incluindo como comprar ingressos e quanto eles custam.

Quando será o próximo clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Data

Jogo (horário local)

Ingressos

Estádio (localização)

Domingo, 6 de dezembro

Premier League: Tottenham x Arsenal (16h30)

Ingressos

Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

1º ou 2 de maio (a confirmar)

Premier League: Arsenal x Tottenham (a confirmar)

Ingressos

Emirates Stadium (Londres)

Como comprar ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal

Os ingressos disponíveis para os jogos do Tottenham em casa costumam ser comprados rapidamente por membros dos programas ‘One Hotspur’ ou ‘One Hotspur +’:

  • O ‘One Hotspur’ é o plano básico de associação ao Tottenham, aberto a todos e com custo de £ 45 por temporada.
  • Acima do plano básico está o ‘One Hotspur +’, que custa £ 55 por temporada e oferece vários benefícios adicionais, incluindo prioridade de 24 horas na compra de ingressos e um lugar na lista de espera para um carnê de temporada do Tottenham.

Além da venda direta pelos canais oficiais, os torcedores também podem comprar lugares no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Os ingressos para adultos nos jogos do Tottenham, comprados pelo clube, geralmente custam de £ 38 a £ 109 e são divididos em três categorias:

  • Categoria A (£ 71 a £ 109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • Categoria B (£ 49 a £ 96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • Categoria C (£ 38 a £ 81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Os preços dos pacotes de hospitalidade para jogos do Tottenham Hotspur variam conforme a categoria da partida (clássicos londrinos da Categoria A ou jogos das Categorias B e C), o tipo de alimentação (comida de rua informal ou alta gastronomia) e a localização dos assentos (vista panorâmica do nível superior ou lugares à beira do campo próximos à linha do meio-campo):

  • Bares esportivos informais e assentos premium (£ 199 a £ 349 por pessoa): opções de entrada nos setores premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados à beira do campo, vouchers para refeições informais, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio.
  • Lounges contemporâneos no nível superior (£ 349 a £ 549 por pessoa): ambientes animados, como o Stratus ou o Stadium Social, no nível 5. Incluem vista elevada, refeições de vários pratos servidas em tigelas ou culinária mediterrânea, pacotes de bebidas inclusos e entretenimento com DJ após o jogo.
  • Alta gastronomia e lounges de chefs (£ 549 a £ 999 por pessoa): espaços gastronômicos premium, como o The Residency East/West ou o Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas de cortesia e assentos acolchoados próximos ao meio-campo.
  • Experiências VIP exclusivas (£ 750 a mais de £ 1.500 por pessoa): ambientes de primeira linha para o dia do jogo, incluindo o The H Club e o The Tunnel Club. Oferecem vista por paredes de vidro para a área do túnel dos jogadores, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado da tribuna dos dirigentes.
  • Suítes privativas e camarotes executivos (£ 1.494 a mais de £ 12.000 por camarote): suítes fechadas e espaços privativos para 4 a 20 convidados. Incluem refeições personalizadas de vários pratos, equipe de atendimento exclusiva e assentos privativos no estádio logo em frente à suíte.

Tottenham Hotspur x Arsenal: confrontos diretos recentes

Data

Resultado

Estádio

Fevereiro de 2026

Premier League: Tottenham 1 x 4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Novembro de 2025

Premier League: Arsenal 4 x 1 Tottenham

Emirates Stadium

Janeiro de 2025

Premier League: Arsenal 2 x 1 Tottenham

Emirates Stadium

Setembro de 2024

Premier League: Tottenham 0 x 1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Abril de 2024

Premier League: Tottenham 2 x 3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Setembro de 2023

Premier League: Arsenal 2 x 2 Tottenham

Emirates Stadium

Janeiro de 2023

Premier League: Tottenham 0 x 2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Outubro de 2022

Premier League: Arsenal 3 x 1 Tottenham

Emirates Stadium

Maio de 2022

Premier League: Tottenham 3 x 0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, quando ocorreu o primeiro clássico oficial do norte de Londres, o retrospecto é de 86 vitórias do Arsenal, 61 do Tottenham e 52 empates. A vantagem mudou de lado ao longo dos anos, mas o Arsenal tem levado a melhor recentemente.

O Arsenal terminou a última temporada 44 pontos à frente do Tottenham, e a equipe de Mikel Arteta venceu os últimos cinco jogos contra o rival da cidade. No confronto mais recente no Tottenham Hotspur Stadium, em fevereiro, o Arsenal venceu por 4 a 1, com dois gols de Eberechi Eze e dois de Viktor Gyökeres.

TOT

TOT - Sequência

MUN
E1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
CRY
V2-0
LEE
D1-0
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ARS

ARS - Sequência

EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
SLP
V1-2
HUL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
V
V
D
V
V
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
D
D
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
V
D
V
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
D
V
D
V
V
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
V
V
D
D
E
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
V
V
V
V
D
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
D
V
E
D
E
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
V
D
E
E
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
E
E
V
V
E
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
D
V
V
V
E
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
E
D
V
D
D
13
HullHullHUL
102531111011
D
E
E
D
E
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
D
E
E
D
V
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
E
E
V
V
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
V
D
E
D
D
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
D
V
D
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
E
D
D
E
E
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
V
D
E
D
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
D
D
D
D
V
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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