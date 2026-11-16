Para os torcedores de Arsenal e Tottenham, nada provoca tanta emoção e ansiedade quanto um clássico do norte de Londres.
Vencer é essencial para os dois lados, e um triunfo sobre o maior rival sempre eleva o ânimo do elenco e dos torcedores apaixonados que acompanham as equipes.
A GOAL reúne todas as informações importantes para o próximo clássico do norte de Londres, incluindo como comprar ingressos e quanto eles custam.
Quando será o próximo clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?
Data
Jogo (horário local)
Ingressos
Estádio (localização)
Domingo, 6 de dezembro
Premier League: Tottenham x Arsenal (16h30)
Tottenham Hotspur Stadium (Londres)
1º ou 2 de maio (a confirmar)
Premier League: Arsenal x Tottenham (a confirmar)
Emirates Stadium (Londres)
Como comprar ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal
Os ingressos disponíveis para os jogos do Tottenham em casa costumam ser comprados rapidamente por membros dos programas ‘One Hotspur’ ou ‘One Hotspur +’:
- O ‘One Hotspur’ é o plano básico de associação ao Tottenham, aberto a todos e com custo de £ 45 por temporada.
- O plano acima do básico é o ‘One Hotspur +’, que custa £ 55 por temporada e oferece vários benefícios adicionais, incluindo acesso prioritário à compra de ingressos por 24 horas e um lugar na lista de espera pelo plano de ingressos para toda a temporada do Tottenham.
Além da venda direta pelos canais oficiais, os torcedores também podem comprar ingressos no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.
Quanto custam os ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?
Os ingressos para adultos nos jogos do Tottenham, comprados pelo clube, normalmente custam de £ 38 a £ 109 e são divididos em três categorias:
- Categoria A (£ 71 a £ 109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
- Categoria B (£ 49 a £ 96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
- Categoria C (£ 38 a £ 81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Acompanhe o canal oficial de venda de ingressos do clube para mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.
Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?
Os preços dos pacotes de hospitalidade para jogos do Tottenham Hotspur variam conforme a categoria da partida (clássicos de Londres da categoria A ou jogos das categorias B e C), o estilo da alimentação (comida de rua informal ou alta gastronomia) e a localização dos assentos (vistas panorâmicas do nível superior ou lugares próximos à linha lateral, na altura do meio-campo):
- Bares esportivos informais e assentos premium (£ 199 a £ 349 por pessoa): Opções de entrada nas áreas premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados próximos à linha lateral, vouchers para opções de alimentação informal, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio.
- Lounges contemporâneos no nível superior (£ 349 a £ 549 por pessoa): Ambientes animados, como o Stratus ou o Stadium Social, no nível 5. Incluem vista de cima do campo, refeições servidas em tigelas em várias etapas ou gastronomia mediterrânea, pacotes de bebidas incluídas e entretenimento com DJ após o jogo.
- Alta gastronomia e lounges de chefs (£ 549 a £ 999 por pessoa): Espaços gastronômicos premium, como The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas cortesia e assentos acolchoados na região central do campo.
- Experiências VIP exclusivas (£ 750 a mais de £ 1.500 por pessoa): Ambientes de classe mundial para o dia do jogo, incluindo The H Club e The Tunnel Club. Incluem vista através de paredes de vidro para a área do túnel dos jogadores, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado do camarote da diretoria.
- Suítes privativas e camarotes executivos (£ 1.494 a mais de £ 12.000 por camarote): Suítes fechadas e espaços privativos para grupos de 4 a 20 pessoas. Incluem refeições personalizadas de vários pratos, equipe de atendimento exclusiva e assentos privativos no estádio, logo do lado de fora da suíte.
Tottenham Hotspur x Arsenal: confrontos diretos recentes
Data
Resultado
Estádio
Fevereiro de 2026
Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Novembro de 2025
Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham
Emirates Stadium
Janeiro de 2025
Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham
Emirates Stadium
Setembro de 2024
Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Abril de 2024
Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Setembro de 2023
Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham
Emirates Stadium
Janeiro de 2023
Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Outubro de 2022
Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham
Emirates Stadium
Maio de 2022
Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Desde 1909, quando ocorreu o primeiro clássico oficial do norte de Londres, o retrospecto atual é de 86 vitórias do Arsenal, 61 do Tottenham e 52 empates. A vantagem mudou de lado ao longo dos anos, mas o Arsenal tem levado a melhor recentemente.
O Arsenal terminou a última temporada 44 pontos acima do Tottenham, e o time de Mikel Arteta venceu os últimos cinco jogos contra o rival da cidade. No confronto mais recente no Tottenham Hotspur Stadium, em fevereiro, o Arsenal goleou por 4 a 1, com dois gols de Eberechi Eze e dois de Viktor Gyökeres.
|#
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|Sequência
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|1
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|5
|+10
|27
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|2
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|1
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|+19
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|+8
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|9
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|2
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|-9
|8
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|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
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V