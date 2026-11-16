Para os torcedores de Arsenal e Tottenham, nada provoca tanta emoção e ansiedade quanto um clássico do norte de Londres.

Vencer é essencial para os dois lados, e um triunfo sobre o maior rival sempre eleva o ânimo do elenco e dos torcedores apaixonados que acompanham as equipes.

A GOAL reúne todas as informações importantes para o próximo clássico do norte de Londres, incluindo como comprar ingressos e quanto eles custam.

Quando será o próximo clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (localização) Domingo, 6 de dezembro Premier League: Tottenham x Arsenal (16h30) Ingressos Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1º ou 2 de maio (a confirmar) Premier League: Arsenal x Tottenham (a confirmar) Ingressos Emirates Stadium (Londres)

Como comprar ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal

Os ingressos disponíveis para os jogos do Tottenham em casa costumam ser comprados rapidamente por membros dos programas ‘One Hotspur’ ou ‘One Hotspur +’:

O ‘ One Hotspur ’ é o plano básico de associação ao Tottenham, aberto a todos e com custo de £ 45 por temporada.

’ é o plano básico de associação ao Tottenham, aberto a todos e com custo de £ 45 por temporada. O plano acima do básico é o ‘One Hotspur +’, que custa £ 55 por temporada e oferece vários benefícios adicionais, incluindo acesso prioritário à compra de ingressos por 24 horas e um lugar na lista de espera pelo plano de ingressos para toda a temporada do Tottenham.

Além da venda direta pelos canais oficiais, os torcedores também podem comprar ingressos no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Os ingressos para adultos nos jogos do Tottenham, comprados pelo clube, normalmente custam de £ 38 a £ 109 e são divididos em três categorias:

Categoria A (£ 71 a £ 109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (£ 49 a £ 96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (£ 38 a £ 81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Acompanhe o canal oficial de venda de ingressos do clube para mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?

Os preços dos pacotes de hospitalidade para jogos do Tottenham Hotspur variam conforme a categoria da partida (clássicos de Londres da categoria A ou jogos das categorias B e C), o estilo da alimentação (comida de rua informal ou alta gastronomia) e a localização dos assentos (vistas panorâmicas do nível superior ou lugares próximos à linha lateral, na altura do meio-campo):

Bares esportivos informais e assentos premium (£ 199 a £ 349 por pessoa) : Opções de entrada nas áreas premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados próximos à linha lateral, vouchers para opções de alimentação informal, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio.

: Opções de entrada nas áreas premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados próximos à linha lateral, vouchers para opções de alimentação informal, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio. Lounges contemporâneos no nível superior (£ 349 a £ 549 por pessoa) : Ambientes animados, como o Stratus ou o Stadium Social, no nível 5. Incluem vista de cima do campo, refeições servidas em tigelas em várias etapas ou gastronomia mediterrânea, pacotes de bebidas incluídas e entretenimento com DJ após o jogo.

: Ambientes animados, como o Stratus ou o Stadium Social, no nível 5. Incluem vista de cima do campo, refeições servidas em tigelas em várias etapas ou gastronomia mediterrânea, pacotes de bebidas incluídas e entretenimento com DJ após o jogo. Alta gastronomia e lounges de chefs (£ 549 a £ 999 por pessoa) : Espaços gastronômicos premium, como The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas cortesia e assentos acolchoados na região central do campo.

: Espaços gastronômicos premium, como The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas cortesia e assentos acolchoados na região central do campo. Experiências VIP exclusivas (£ 750 a mais de £ 1.500 por pessoa) : Ambientes de classe mundial para o dia do jogo, incluindo The H Club e The Tunnel Club. Incluem vista através de paredes de vidro para a área do túnel dos jogadores, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado do camarote da diretoria.

: Ambientes de classe mundial para o dia do jogo, incluindo The H Club e The Tunnel Club. Incluem vista através de paredes de vidro para a área do túnel dos jogadores, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado do camarote da diretoria. Suítes privativas e camarotes executivos (£ 1.494 a mais de £ 12.000 por camarote): Suítes fechadas e espaços privativos para grupos de 4 a 20 pessoas. Incluem refeições personalizadas de vários pratos, equipe de atendimento exclusiva e assentos privativos no estádio, logo do lado de fora da suíte.

Tottenham Hotspur x Arsenal: confrontos diretos recentes

Data Resultado Estádio Fevereiro de 2026 Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembro de 2025 Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Janeiro de 2025 Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Setembro de 2024 Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Abril de 2024 Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Setembro de 2023 Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Janeiro de 2023 Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Outubro de 2022 Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Maio de 2022 Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, quando ocorreu o primeiro clássico oficial do norte de Londres, o retrospecto atual é de 86 vitórias do Arsenal, 61 do Tottenham e 52 empates. A vantagem mudou de lado ao longo dos anos, mas o Arsenal tem levado a melhor recentemente.

O Arsenal terminou a última temporada 44 pontos acima do Tottenham, e o time de Mikel Arteta venceu os últimos cinco jogos contra o rival da cidade. No confronto mais recente no Tottenham Hotspur Stadium, em fevereiro, o Arsenal goleou por 4 a 1, com dois gols de Eberechi Eze e dois de Viktor Gyökeres.