A Inglaterra enfrenta a Tchéquia duas vezes em um intervalo de duas semanas como parte de sua campanha na Liga das Nações da Uefa 2026/27, com o time de Thomas Tuchel viajando para Praga antes de receber o jogo de volta em Wembley. As duas partidas fazem parte de uma dura agenda do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Espanha e Croácia, e esta rodada dupla pode se mostrar decisiva para a forma como o grupo será definido no fim.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Tchéquia x Inglaterra, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando é o pontapé inicial de República Tcheca x Inglaterra pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Tchéquia x Inglaterra começa às 20h45 no horário local na terça-feira, 29 de setembro de 2026, na Fortuna Arena, em Praga.

Liga das Nações A - Rodada 2 29 de set. de 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Onde comprar ingressos para Tchéquia x Inglaterra?

Os ingressos para o jogo em Wembley são disponibilizados primeiro por meio do portal oficial de bilheteria do England Football, com prioridade normalmente dada aos membros do England Supporters Travel Club e aos detentores de carnês afiliados à FA antes de qualquer lote restante ir para venda geral. Os canais oficiais da federação tcheca são o equivalente e o primeiro lugar a procurar para o jogo fora de casa em Praga.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para esta rodada dupla:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto da data de cada jogo

Ingressos para visitantes – as cotas para Praga são administradas pelos canais da federação tcheca, com oferta limitada para a torcida visitante da Inglaterra

Transferências garantidas – toda compra no StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Mercado secundário – o StubHub é o caminho ideal se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Como esta é uma das quatro partidas que a Inglaterra disputa em uma janela de duas semanas, recomenda-se reservar cedo para os dois jogos, especialmente para o duelo em casa, em Wembley.

Quanto custam os ingressos para Tchéquia x Inglaterra?

Os preços oficiais para o jogo em Wembley variam de acordo com a localização do assento, com o portal de bilheteria do England Football oferecendo toda a faixa, de lugares padrão a premium, pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. A precificação oficial da federação tcheca vale para o jogo em Praga da mesma forma.

O StubHub é o caminho ideal se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Wembley): a partir de cerca de £40 a £60, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos de faixa intermediária (Wembley): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, com preço consideravelmente mais alto

Assentos premium (Wembley): acima de £200 para o maior jogo entre os dois

Ingressos para visitantes (Praga): em geral mais acessíveis no valor de face do que uma noite em Wembley, embora a oferta para a cota da Inglaterra seja limitada

Como em qualquer partida internacional, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo em vez de deixar para depois costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tchéquia x Inglaterra pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Tchéquia x Inglaterra

A Tchéquia chega para este confronto após uma sequência complicada, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o México na Copa do Mundo, e também empatou por 1 a 1 com a África do Sul durante aquele torneio. Ao longo desses cinco jogos, a Tchéquia marcou sete gols e sofreu sete, com as vitórias vindo em amistosos contra Guatemala e Kosovo.

As últimas cinco partidas da Inglaterra traçam um quadro mais forte. O time de Tuchel venceu quatro e perdeu uma, marcando 14 gols e sofrendo sete nesse período. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 6 a 4 sobre a França nas quartas de final da Copa do Mundo. A única derrota nessa sequência veio contra a Argentina, que eliminou a Inglaterra na semifinal.

Tchéquia x Inglaterra: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na Euro 2020, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0 em Praga. Antes disso, a Tchéquia derrotou a Inglaterra por 2 a 1 em Praga nas Eliminatórias da Euro em outubro de 2019, resultado que veio depois da vitória inglesa por 5 a 0 no jogo de volta em Wembley no início daquele ano. Os quatro encontros no conjunto de dados também incluem um empate por 2 a 2 em amistoso, em agosto de 2008.

Tchéquia x Inglaterra: classificação

No Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa, a Tchéquia ocupa atualmente a segunda colocação, enquanto a Inglaterra está em terceiro.