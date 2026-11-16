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Como comprar ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Swansea City enfrenta o Bolton Wanderers pela Championship. Veja como garantir seus ingressos

O Swansea City recebe o Bolton Wanderers na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Swansea.com Stadium, em Swansea.

No confronto mais recente entre as equipes, em março de 2019, o Swansea City venceu por 2 a 0 em casa, com gols de Oli McBurnie e Bersant Celina no fim da partida. Nos cinco últimos jogos oficiais entre os clubes antes da campanha atual, o Swansea leva vantagem, com três vitórias contra uma do Bolton, além de um empate.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship?

Swansea City x Bolton Wanderers acontece no Swansea.com Stadium, em Swansea, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

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Championship - Rodada 20
Swansea.com Stadium

Como comprar ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship?

Para comprar ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente na bilheteria ou no site oficial do Swansea City para lugares comuns destinados à torcida da casa. Torcedores visitantes devem consultar o portal oficial de ingressos do Bolton Wanderers para verificar a venda de entradas destinadas ao setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship?

Veja a estimativa de preços dos ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingresso comum para adultos: Preços a partir de £ 20 a £ 35.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anel superior atrás do gol e lugares comuns: Em geral, os preços começam em torno de £ 65 a £ 70.
  • Lugares da categoria premium: Os preços vão de £ 100 a mais de £ 155.

Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Swansea City e Bolton Wanderers

O Swansea soma uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Championship, com oito gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 em casa para o Birmingham City. A equipe também sofreu uma goleada por 5 a 0 diante do Queens Park Rangers no fim de outubro. A vitória por 4 a 0 sobre o Blackburn Rovers, em 31 de outubro, segue como seu resultado de maior destaque nessa sequência.

O Bolton venceu uma, empatou uma e perdeu três das últimas cinco partidas pela liga. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 1 na visita ao Derby County. A equipe também perdeu por 5 a 1 na visita ao Middlesbrough no início de outubro. A vitória fora de casa sobre o Charlton Athletic, em 3 de novembro, é a única do Bolton nesse período.

SWA

SWA - Sequência

WHU
D0-1
QPR
D5-0
BLB
V4-0
POR
D3-1
BIR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BOL

BOL - Sequência

SOU
E0-0
MID
D1-5
BRC
D2-3
CHA
V0-1
DER
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Swansea City x Bolton Wanderers: retrospecto recente

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em março de 2019, quando o Swansea City venceu por 2 a 0 em casa pela Championship. Nos cinco confrontos diretos mais recentes registrados, o Swansea venceu três, o Bolton ganhou um e uma partida terminou empatada.

Confrontos

SwanseaEmpateBolton Wanderers
3
1
1
Championship
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Swansea
SWA
2
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
FJ
Championship
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
Swansea badge
Swansea
SWA
1
FJ
Premier League
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
1
Swansea badge
Swansea
SWA
1
FJ
Copa da Inglaterra
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
2
Swansea badge
Swansea
SWA
1
FJ
Premier League
Swansea badge
Swansea
SWA
3
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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