Como comprar ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Swansea City recebe o Bolton Wanderers na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Swansea.com Stadium, em Swansea.

No confronto mais recente entre as equipes, em março de 2019, o Swansea City venceu por 2 a 0 em casa, com gols de Oli McBurnie e Bersant Celina no fim da partida. Nos cinco últimos jogos oficiais entre os clubes antes da campanha atual, o Swansea leva vantagem, com três vitórias contra uma do Bolton, além de um empate.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship?

Swansea City x Bolton Wanderers acontece no Swansea.com Stadium, em Swansea, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 20 8 de dez. de 2026 - 14:45 Swansea.com Stadium

Como comprar ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship?

Para comprar ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente na bilheteria ou no site oficial do Swansea City para lugares comuns destinados à torcida da casa. Torcedores visitantes devem consultar o portal oficial de ingressos do Bolton Wanderers para verificar a venda de entradas destinadas ao setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship?

Veja a estimativa de preços dos ingressos para Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum para adultos: Preços a partir de £ 20 a £ 35.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior atrás do gol e lugares comuns: Em geral, os preços começam em torno de £ 65 a £ 70 .

Em geral, os preços começam em torno de . Lugares da categoria premium: Os preços vão de £ 100 a mais de £ 155.

Swansea City x Bolton Wanderers pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Swansea City e Bolton Wanderers

O Swansea soma uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Championship, com oito gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 em casa para o Birmingham City. A equipe também sofreu uma goleada por 5 a 0 diante do Queens Park Rangers no fim de outubro. A vitória por 4 a 0 sobre o Blackburn Rovers, em 31 de outubro, segue como seu resultado de maior destaque nessa sequência.

O Bolton venceu uma, empatou uma e perdeu três das últimas cinco partidas pela liga. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 1 na visita ao Derby County. A equipe também perdeu por 5 a 1 na visita ao Middlesbrough no início de outubro. A vitória fora de casa sobre o Charlton Athletic, em 3 de novembro, é a única do Bolton nesse período.

Swansea City x Bolton Wanderers: retrospecto recente

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em março de 2019, quando o Swansea City venceu por 2 a 0 em casa pela Championship. Nos cinco confrontos diretos mais recentes registrados, o Swansea venceu três, o Bolton ganhou um e uma partida terminou empatada.