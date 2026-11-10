O Sunderland recebe o Tottenham Hotspur no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stadium of Light, em Sunderland.

Os confrontos mais recentes entre os clubes pela Premier League na temporada 2025–26 foram bastante disputados, com destaque para o empate por 1 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium. Depois daquele empate, o Sunderland conseguiu vencer o Tottenham por 1 a 0 no Stadium of Light, em abril de 2026, graças a um gol decisivo de Nordi Mukiele.

Deixe que a GOAL apresente tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sunderland x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Sunderland x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Sunderland x Tottenham Hotspur será disputado no Stadium of Light, em Sunderland, no domingo, 29 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:05 Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Sunderland e Tottenham Hotspur pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Os torcedores podem consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Sunderland AFC ou o site oficial de ingressos do Tottenham Hotspur para verificar a venda ao público, as cotas destinadas a sócios e as opções de troca.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Estas são as opções de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Sunderland e Tottenham Hotspur pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos de categoria padrão: Geralmente custam entre £ 30 e £ 60 f.

Geralmente custam entre f. Pacotes de hospitalidade e VIP: Começam em torno de £ 150 a £ 180 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Anúncios de revenda de ingressos comuns: A partir de aproximadamente £ 79 para lugares no anel superior, com preços de mercado geralmente em torno de £ 245 a £ 250 , dependendo da demanda geral.

A partir de aproximadamente para lugares no anel superior, com preços de mercado geralmente em torno de , dependendo da demanda geral. Opções VIP na revenda: Geralmente começam acima de £ 183.

Sunderland x Tottenham Hotspur pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Sunderland e Tottenham Hotspur

O Sunderland somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 em casa com o Leeds United, pela Premier League, depois de um empate por 1 a 1 com o Lech Poznan pela Liga Europa. A única vitória do Sunderland nessa sequência veio fora de casa contra o Torreense, em uma competição europeia. A equipe marcou quatro gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

O Tottenham registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea pela Premier League. A sequência também inclui uma vitória por 3 a 1 sobre o Coventry City. O Tottenham marcou oito gols e sofreu oito nessas cinco partidas, embora as vitórias consecutivas pela liga antes deste confronto representem uma tendência positiva.

Sunderland x Tottenham Hotspur: retrospecto recente do confronto

Os clubes se enfrentaram pela última vez na Premier League em 12 de abril de 2026, quando o Sunderland venceu por 1 a 0 em casa, no Stadium of Light. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 no estádio do Tottenham em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos registrados pela Premier League, o Tottenham leva vantagem no retrospecto, com duas vitórias contra duas do Sunderland, além de um empate.