O Sunderland recebe o Nottingham Forest no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Stadium of Light, em Sunderland.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga no Stadium of Light, o Nottingham Forest conquistou uma contundente vitória por 5 a 0 fora de casa sobre o Sunderland. Antes daquela pesada derrota, o Sunderland havia superado o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa, no City Ground.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sunderland x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Sunderland x Nottingham Forest pela Premier League?

Sunderland x Nottingham Forest acontece no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Stadium of Light, em Sunderland.

Como comprar ingressos para Sunderland x Nottingham Forest pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Sunderland e Nottingham Forest pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Os ingressos são distribuídos principalmente pelos canais oficiais dos dois clubes: a plataforma de venda eletrônica do Sunderland AFC para jogos em casa no Stadium of Light e a bilheteria oficial do Nottingham Forest para partidas no City Ground. A compra direta garante o preço original do ingresso e uma entrada válida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Nottingham Forest pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Sunderland e Nottingham Forest pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum para adultos: £ 35 a £ 56 .

. Ingressos com desconto (pessoas a partir de 65 anos e menores de 22 anos): £ 22 a £ 38 .

. Menores de 16 anos / crianças e adolescentes: £ 12 a £ 20 .

. Pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo: Os preços começam na faixa de £ 110 a mais de £ 250.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos / preço inicial de revenda: £ 62 a £ 81 .

. Preço médio dos ingressos na revenda: £ 126 a £ 132 .

. Assentos premium / nas laterais do campo na revenda: £ 160 a mais de £ 250.

Sunderland x Nottingham Forest pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Sunderland e Nottingham Forest

O Sunderland registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, uma campanha de 1V-2E-2D. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea pela Premier League, após derrotas consecutivas para o Coventry City, pela liga, e o Dinamo Zagreb, pela Liga Europa. Uma vitória por 3 a 2 sobre o Brentford pela Copa da Liga Inglesa e um empate por 0 a 0 com o Leeds United completam a sequência. O Sunderland marcou seis gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

O Nottingham Forest soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Premier League, uma campanha de 1V-1E-3D. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Manchester City, que encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas para Brentford, Arsenal e Crystal Palace. Nesse período, o Forest também empatou por 1 a 1 fora de casa com o Ipswich Town. Nos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu sete.

Sunderland x Nottingham Forest: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Premier League em 24 de abril de 2026, quando o Nottingham Forest venceu por 5 a 0 no Stadium of Light. O resultado se destaca no histórico recente do confronto. Antes disso, o Forest perdeu por 1 a 0 para o Sunderland no City Ground, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, que incluem um amistoso de pré-temporada e duas partidas da Championship, o Sunderland soma duas vitórias contra uma do Forest, além de um empate e daquela pesada derrota em abril.