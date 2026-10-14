O Sunderland recebe o Leeds United no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stadium of Light, em Sunderland.

Nos confrontos mais recentes entre as equipes pela Premier League, o Sunderland venceu por 1 a 0 fora de casa, em Elland Road, depois de um empate por 1 a 1 em casa no início da temporada. Ao longo da história, os duelos oficiais entre os clubes têm sido equilibrados, com uma pequena vantagem do Leeds em número de vitórias.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sunderland x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Sunderland x Leeds United pela Premier League?

Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 12:30 Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Leeds United pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Sunderland x Leeds United pela Premier League, no Stadium of Light, no domingo, 25 de outubro de 2026:

1. Canais oficiais do Sunderland (torcida da casa)

Programa de sócios Black Cat e sorteio de ingressos: Os ingressos comuns para a torcida da casa são vendidos pela bilheteria oficial do Sunderland AFC. Sócios Black Cat Adult e Academy podem participar do sorteio online de ingressos para a 8ª rodada. Para os contemplados, o pagamento e a atribuição dos assentos são processados automaticamente.

Venda geral: Se restarem assentos após a fase do sorteio para sócios, eles serão disponibilizados a não sócios na venda geral pelo portal oficial de ingressos do clube.

2. Cota oficial do Leeds United (torcida visitante)

Cota para visitantes e Season Ticket Plus: Os assentos do setor visitante são controlados exclusivamente pelo Leeds United. Parte da cota é distribuída por sorteio entre titulares do Season Ticket Plus do Leeds United, e os ingressos restantes são atribuídos de acordo com os pontos do programa de fidelidade para jogos fora de casa.

3. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos, como a StubHub , costumam oferecer assentos anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam ser diferentes do valor original.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Leeds United pela liga?

Os preços dos ingressos para Sunderland x Leeds United variam conforme a compra seja de ingressos comuns pelo valor original ou de assentos em plataformas de revenda.

1. Ingressos comuns (valor original)

Valor original dos ingressos comuns: Os ingressos oficiais para adultos no Stadium of Light geralmente custam entre £ 28 e £ 45 , dependendo do setor da arquibancada e da categoria da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Em plataformas de revenda de ingressos, como a StubHub , os assentos comuns para esta partida atualmente têm preços iniciais em torno de £ 80 a £ 115 , com valores médios anunciados mais altos para assentos nas partes inferiores das arquibancadas laterais.

Sunderland x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Sunderland e Leeds United

Os últimos cinco jogos do Sunderland mostram uma equipe capaz de conseguir resultados, mas sujeita a falhas defensivas. Nesse período, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. A partida mais recente foi a derrota por 5 a 3 para o Manchester City, na qual o hat-trick de Brian Brobbey não foi suficiente para evitar o revés. Antes disso, a vitória por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar pela Liga Europa mostrou outra faceta da equipe. Ao longo desse período, o Sunderland marcou e sofreu muitos gols.

O Leeds tem sido mais consistente: venceu dois e empatou dois dos últimos cinco jogos, além de sofrer uma derrota. A vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United foi seu resultado de maior destaque, seguida pelo empate sem gols com o Crystal Palace na partida mais recente. A derrota por 6 a 3 para o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa é o único tropeço em uma sequência que, fora isso, tem sido estável. A equipe de Farke mostrou que sabe aproveitar as oportunidades.

Sunderland x Leeds United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Sunderland por 1 a 0 em Elland Road, pela Premier League, em março de 2026. Antes disso, os dois clubes empataram por 1 a 1 no Stadium of Light, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos, considerando todas as competições, o retrospecto é equilibrado, com vitórias de ambos os lados. A série inclui uma vitória do Leeds em um amistoso de pré-temporada, em julho de 2026.