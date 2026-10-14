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Como comprar ingressos para Sunderland x Leeds United: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Sunderland enfrenta o Leeds United pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Sunderland recebe o Leeds United no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stadium of Light, em Sunderland.

Nos confrontos mais recentes entre as equipes pela Premier League, o Sunderland venceu por 1 a 0 fora de casa, em Elland Road, depois de um empate por 1 a 1 em casa no início da temporada. Ao longo da história, os duelos oficiais entre os clubes têm sido equilibrados, com uma pequena vantagem do Leeds em número de vitórias.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sunderland x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Sunderland x Leeds United pela Premier League?

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Premier League - Rodada 8
Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Leeds United pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Sunderland x Leeds United pela Premier League, no Stadium of Light, no domingo, 25 de outubro de 2026:

1. Canais oficiais do Sunderland (torcida da casa)

  • Programa de sócios Black Cat e sorteio de ingressos: Os ingressos comuns para a torcida da casa são vendidos pela bilheteria oficial do Sunderland AFC. Sócios Black Cat Adult e Academy podem participar do sorteio online de ingressos para a 8ª rodada. Para os contemplados, o pagamento e a atribuição dos assentos são processados automaticamente.
  • Venda geral: Se restarem assentos após a fase do sorteio para sócios, eles serão disponibilizados a não sócios na venda geral pelo portal oficial de ingressos do clube.

2. Cota oficial do Leeds United (torcida visitante)

  • Cota para visitantes e Season Ticket Plus: Os assentos do setor visitante são controlados exclusivamente pelo Leeds United. Parte da cota é distribuída por sorteio entre titulares do Season Ticket Plus do Leeds United, e os ingressos restantes são atribuídos de acordo com os pontos do programa de fidelidade para jogos fora de casa.

3. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos, como a StubHub, costumam oferecer assentos anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam ser diferentes do valor original.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Leeds United pela liga?

Os preços dos ingressos para Sunderland x Leeds United variam conforme a compra seja de ingressos comuns pelo valor original ou de assentos em plataformas de revenda.

1. Ingressos comuns (valor original)

  • Valor original dos ingressos comuns: Os ingressos oficiais para adultos no Stadium of Light geralmente custam entre £ 28 e £ 45, dependendo do setor da arquibancada e da categoria da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Em plataformas de revenda de ingressos, como a StubHub, os assentos comuns para esta partida atualmente têm preços iniciais em torno de £ 80 a £ 115, com valores médios anunciados mais altos para assentos nas partes inferiores das arquibancadas laterais.

Sunderland x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Sunderland e Leeds United

Os últimos cinco jogos do Sunderland mostram uma equipe capaz de conseguir resultados, mas sujeita a falhas defensivas. Nesse período, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. A partida mais recente foi a derrota por 5 a 3 para o Manchester City, na qual o hat-trick de Brian Brobbey não foi suficiente para evitar o revés. Antes disso, a vitória por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar pela Liga Europa mostrou outra faceta da equipe. Ao longo desse período, o Sunderland marcou e sofreu muitos gols.

O Leeds tem sido mais consistente: venceu dois e empatou dois dos últimos cinco jogos, além de sofrer uma derrota. A vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United foi seu resultado de maior destaque, seguida pelo empate sem gols com o Crystal Palace na partida mais recente. A derrota por 6 a 3 para o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa é o único tropeço em uma sequência que, fora isso, tem sido estável. A equipe de Farke mostrou que sabe aproveitar as oportunidades.

SUN

SUN - Sequência

HUL
V1-0
ARS
D0-2
AZ
V1-0
MCI
D5-3
BHA
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
LEE

LEE - Sequência

BHA
E1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
E0-0
ARS
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Sunderland x Leeds United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Sunderland por 1 a 0 em Elland Road, pela Premier League, em março de 2026. Antes disso, os dois clubes empataram por 1 a 1 no Stadium of Light, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos, considerando todas as competições, o retrospecto é equilibrado, com vitórias de ambos os lados. A série inclui uma vitória do Leeds em um amistoso de pré-temporada, em julho de 2026.

Confrontos

SunderlandEmpateLeeds
1
2
2
Amistosos de clubes
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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