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Como comprar ingressos para Sunderland x Fulham: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar na estreia do Sunderland em casa na Premier League, no Stadium of Light

A promessa é de uma temporada enorme para o Sunderland, que se classificou para a Europa pela primeira vez desde 1973, e apenas a segunda em toda a sua história. A Premier League segue sendo o foco principal, claro, e o talentoso elenco tentará fazer os torcedores dos Black Cats vibrarem na estreia da equipe em casa na temporada, contra o Fulham, no domingo, 30 de agosto.

O Sunderland superou todas as expectativas em seu retorno à Premier League na última temporada, terminando em sétimo e garantindo vaga na UEFA Europa League. Esse sucesso foi construído com uma impressionante campanha em casa, com os comandados de Régis Le Bris conseguindo vitórias memoráveis sobre Chelsea, Tottenham, Bournemouth e, em especial, Newcastle, no Stadium of Light.

Você pode estar lá na estreia do Sunderland em casa na Premier League, no último domingo de agosto. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sunderland x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Sunderland e Fulham pela Premier League?

Sunderland x Fulham acontece no Stadium of Light, em Sunderland, no domingo, 30 de agosto, com início previsto para as 14h no horário de verão britânico.

crest
Premier League - Rodada 2
Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Fulham pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos para partidas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Fulham pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos ficam na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de categoria mais alta, com pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Comprar ingressos para partidas de alto nível da Premier League permite aos torcedores assistir ao vivo a duelos táticos de elite e a talentos individuais de classe mundial. Se você pretende apoiar seus palpites de dia de jogo no resultado final, não deixe de lado seus incentivos introdutórios de cliente. Certifique-se de usar nosso código promocional da Betfred verificado para aproveitar vantagens excepcionais em apostas hoje.

Forma

SUN

SUN - Sequência

LEE
D1-0
WRE
V1-0
RCL
V0-2
REN
V2-1
IPS
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FUL

FUL - Sequência

CRY
D1-2
MAL
E2-2
STU
V1-0
CHE
D2-3
WIM
V3-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

SunderlandEmpateFulham
0
1
4
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FJ
Copa da Inglaterra
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FJ
Copa da Inglaterra
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
5Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Sunderland x Fulham

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formação
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsD. BallardD. BallardReinildoReinildoT. MeunierT. MeunierN. MukieleN. MukieleT. HumeT. HumeE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiN. AnguloN. AnguloG. XhakaG. XhakaB. BrobbeyB. BrobbeyB. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneJ. AndersenJ. AndersenC. PalaciosC. PalaciosO. BobbO. BobbJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Sunderland

Time titular

Fulham

Reservas

Técnico

  • R. Le Bris
  • A. Arbeloa
Sunderland

Lesões e suspensões

Fulham

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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