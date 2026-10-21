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Como comprar ingressos para Sunderland x Chelsea: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Sunderland enfrenta o Chelsea pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

No confronto mais recente entre as equipes pela Premier League, em 24 de maio de 2026, o Sunderland venceu o Chelsea por um apertado 2 a 1 em casa.

Antes desse encontro, o Chelsea havia conquistado uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa contra o Sunderland, no Stadium of Light, em outubro de 2025.

Quando começa Sunderland x Chelsea pela Premier League?

Sunderland x Chelsea acontece no Stadium of Light, em Sunderland, no domingo, 8 de novembro de 2026.

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Premier League - Rodada 10
Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Chelsea pela Premier League?

Há várias formas de conseguir ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Sunderland A.F.C. e Chelsea F.C., no Stadium of Light, em 8 de novembro de 2026, dependendo do acesso aos canais oficiais e das opções de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos do Sunderland A.F.C.: Como mandante, o Sunderland disponibiliza primeiro os ingressos para sócios do clube e titulares de carnês de temporada. Os ingressos restantes costumam ser oferecidos no site oficial do Sunderland A.F.C., sujeitos à disponibilidade e aos pontos de fidelidade.
  • Venda oficial de ingressos do Chelsea F.C.: Os ingressos destinados à torcida visitante são distribuídos pelo portal oficial de ingressos do Chelsea a titulares de carnês de temporada e sócios elegíveis, com base nos pontos de fidelidade para jogos fora de casa.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Chelsea pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para Sunderland x Chelsea pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns para adultos comprados diretamente pelo clube geralmente custam entre £ 28 e £ 45, dependendo da categoria e do setor no Stadium of Light.
  • Em jogos de maior destaque contra adversários de ponta, os ingressos comuns de determinadas categorias podem ficar mais próximos do limite superior da faixa de preços oficial ou exigir categorias específicas de associação.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Os anúncios de ingressos comuns começam em aproximadamente £ 83 para setores superiores e laterais do campo.
  • As opções de hospitalidade VIP e pacotes premium para o dia do jogo em sites de revenda começam em torno de £ 185 e podem custar mais.

Sunderland x Chelsea pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Sunderland e Chelsea

Nos últimos cinco jogos, o Sunderland somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 5 a 3 para o Manchester City pela Premier League, após vencer o AZ Alkmaar por 1 a 0 pela Liga Europa. Nessas cinco partidas, a equipe de Le Bris marcou sete gols e sofreu oito, com vitórias consecutivas contra AZ Alkmaar e Hull City, esta pela Copa da Liga Inglesa, entre derrotas no campeonato.

O Chelsea também registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Mais recentemente, perdeu por 3 a 0 para o Brentford pela Premier League, depois de empatar em 2 a 2 com o Hull City. A vitória por 6 a 3 sobre o Leeds United pela Copa da Liga Inglesa foi o resultado de maior destaque nessa sequência. Nas cinco partidas, a equipe de Alonso marcou 16 gols e sofreu nove.

SUN

SUN - Sequência

AZ
V1-0
MCI
D5-3
BHA
D0-2
TOR
V1-2
BOU
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CHE

CHE - Sequência

LEE
V6-3
HUL
E2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Sunderland x Chelsea: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Premier League em 24 de maio de 2026, quando o Sunderland venceu o Chelsea por 2 a 1 no Stadium of Light. Antes disso, o Chelsea venceu o Sunderland fora de casa por 2 a 1 em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Sunderland leva uma pequena vantagem, com três vitórias contra duas do Chelsea.

Confrontos

SunderlandEmpateChelsea
3
0
2
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FJ
8Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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