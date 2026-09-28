Suíça e Eslovênia se enfrentam em um importante duelo da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, na Swissporarena, em Lucerna, em 3 de outubro de 2026. Este confronto de alta intensidade reúne duas seleções europeias competitivas, ansiosas para somar pontos vitais na classificação do torneio.

GOAL traz todos os detalhes essenciais de que você precisa para garantir seu lugar nesta partida. Descubra as plataformas oficiais de compra, as opções de preço dos ingressos e como adquirir suas entradas hoje mesmo.

Quando é o pontapé inicial de Suíça x Eslovênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Suíça x Eslovênia acontece na Swissporarena, em Lucerna, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 3 3 de out. de 2026 - 14:45 Swissporarena

Onde comprar ingressos para Suíça x Eslovênia?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Federação Suíça de Futebol (SFV/ASF), responsável pelas vendas primárias dos jogos em casa da seleção suíça. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral ao público.

Se as opções no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Eslovênia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da SFV normalmente começam em € 35 para assentos da categoria geral atrás dos gols, com aumento de valor de acordo com o setor e a localização dentro da Swissporarena.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 67 por assento, com os valores finais variando de acordo com o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Suíça x Eslovênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Suíça e Eslovênia

A Suíça venceu quatro dos seus últimos cinco jogos e perdeu uma vez, sem empates nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a Argentina, encerrando sua campanha na Copa do Mundo nas quartas de final. Antes disso, venceu a Colômbia nos pênaltis após um empate por 0 a 0 e derrotou Argélia por 2 a 0 e Canadá por 2 a 1 na fase de grupos. A Suíça marcou nove gols e sofreu cinco nesses cinco jogos, com quatro vitórias consecutivas antes da derrota para a Argentina.

A Eslovênia registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para a Croácia, e antes disso houve empate por 1 a 1 com o Chipre. Sua única vitória nessa sequência veio contra Montenegro, por 3 a 2 fora de casa. A Eslovênia marcou seis gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

Suíça x Eslovênia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 0 a 0, um empate pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na Eslovênia, em outubro de 2025. Antes disso, a Suíça venceu a Eslovênia por 3 a 0 em casa, em setembro de 2025, na mesma campanha classificatória. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Suíça leva vantagem, com três vitórias contra uma da Eslovênia, além de um empate.



