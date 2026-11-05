A Liga das Nações da UEFA está de volta com um grande confronto entre seleções: a Suíça se prepara para receber a Escócia no Kybunpark, em St. Gallen. As duas seleções europeias buscam os três pontos neste duelo importante para a classificação do grupo.

A GOAL reúne as principais informações sobre a partida, os preços dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando começa Suíça x Escócia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Suíça x Escócia será disputado no Sitterstadion, em St. Gallen. O horário de início será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Sitterstadion

Onde comprar ingressos para Suíça x Escócia?

A venda oficial de ingressos é feita diretamente pela Ticketmaster Switzerland, parceira oficial de bilheteria da Federação Suíça de Futebol para os jogos da seleção em St. Gallen. Os torcedores devem criar uma conta com antecedência na plataforma oficial para comprar ingressos comuns assim que a venda ao público começar.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores não estiverem mais disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Escócia?

Os ingressos comuns para a partida no site oficial começam em aproximadamente € 35 nos setores de entrada geral do Kybunpark, dependendo da categoria do setor.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços iniciais ficam em torno de € 105 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Suíça x Escócia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Suíça e Escócia

A Suíça chega em boa fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Yakin venceu a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, o Canadá por 2 a 1, a Argélia por 2 a 0 e a Colômbia nos pênaltis após um empate sem gols. A sequência terminou com uma derrota por 3 a 1 para a Argentina nas quartas de final. Nessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco. As quatro vitórias consecutivas deram força à equipe antes da derrota para a Argentina.

Os últimos cinco resultados da Escócia mostram um cenário mais irregular, com três vitórias e duas derrotas. A seleção venceu Curaçao por 4 a 1 e a Bolívia por 4 a 0 em amistosos preparatórios. Depois, estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, antes de encerrar sua campanha com derrotas consecutivas para Marrocos e Brasil. Nesse período, a Escócia marcou seis gols e sofreu quatro.

Suíça x Escócia: confrontos recentes

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 1 a 1, na fase de grupos da Eurocopa de 2024, em junho daquele ano. Antes disso, a Suíça venceu por 3 a 1 em um amistoso disputado em março de 2006. O retrospecto desses dois confrontos registrados está equilibrado, com o empate impedindo que houvesse uma vitória para cada lado e sem dar a nenhuma das seleções uma vantagem histórica clara para este duelo da Liga das Nações.