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Como comprar ingressos para Suíça x Escócia: preços da Liga B da Liga das Nações da UEFA, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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A Suíça enfrenta a Escócia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um grande confronto entre seleções: a Suíça se prepara para receber a Escócia no Kybunpark, em St. Gallen. As duas seleções europeias buscam os três pontos neste duelo importante para a classificação do grupo.

A GOAL reúne as principais informações sobre a partida, os preços dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando começa Suíça x Escócia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Suíça x Escócia será disputado no Sitterstadion, em St. Gallen. O horário de início será confirmado mais perto da data.

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Onde comprar ingressos para Suíça x Escócia?

A venda oficial de ingressos é feita diretamente pela Ticketmaster Switzerland, parceira oficial de bilheteria da Federação Suíça de Futebol para os jogos da seleção em St. Gallen. Os torcedores devem criar uma conta com antecedência na plataforma oficial para comprar ingressos comuns assim que a venda ao público começar.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores não estiverem mais disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Escócia?

Os ingressos comuns para a partida no site oficial começam em aproximadamente € 35 nos setores de entrada geral do Kybunpark, dependendo da categoria do setor.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços iniciais ficam em torno de € 105 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Suíça x Escócia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Suíça e Escócia

A Suíça chega em boa fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Yakin venceu a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, o Canadá por 2 a 1, a Argélia por 2 a 0 e a Colômbia nos pênaltis após um empate sem gols. A sequência terminou com uma derrota por 3 a 1 para a Argentina nas quartas de final. Nessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco. As quatro vitórias consecutivas deram força à equipe antes da derrota para a Argentina.

Os últimos cinco resultados da Escócia mostram um cenário mais irregular, com três vitórias e duas derrotas. A seleção venceu Curaçao por 4 a 1 e a Bolívia por 4 a 0 em amistosos preparatórios. Depois, estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, antes de encerrar sua campanha com derrotas consecutivas para Marrocos e Brasil. Nesse período, a Escócia marcou seis gols e sofreu quatro.

SUÍ

SUÍ - Sequência

ARG
D3-1
MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SCO

SCO - Sequência

BRA
D0-3
SVN
E0-0
SUÍ
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Suíça x Escócia: confrontos recentes

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 1 a 1, na fase de grupos da Eurocopa de 2024, em junho daquele ano. Antes disso, a Suíça venceu por 3 a 1 em um amistoso disputado em março de 2006. O retrospecto desses dois confrontos registrados está equilibrado, com o empate impedindo que houvesse uma vitória para cada lado e sem dar a nenhuma das seleções uma vantagem histórica clara para este duelo da Liga das Nações.

Confrontos

SuíçaEmpateEscócia
2
1
0
Liga das Nações B
Escócia badge
Escócia
SCO
0
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
FJ
Eurocopa
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
1
FJ
Amistosos
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram2/3

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