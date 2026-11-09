A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto entre Suécia e Bósnia e Herzegovina no Strawberry Arena, em Estocolmo. As duas seleções europeias buscam pontos importantes para subir na classificação do grupo e ganhar força na luta pelo acesso.

GOAL traz todas as informações oficiais sobre o local da partida, a disponibilidade de ingressos, as faixas de preço e o passo a passo para garantir seu lugar.

Quando começa Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Suécia x Bósnia e Herzegovina será disputado no Strawberry Arena, em Estocolmo. O horário de início será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Onde comprar ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Os ingressos oficiais são distribuídos diretamente pela AXS Sweden, fornecedora oficial de ingressos da Federação Sueca de Futebol para partidas da seleção em casa no Strawberry Arena. Os torcedores devem criar uma conta e se cadastrar com antecedência para comprar ingressos comuns quando a venda ao público for aberta.

Se os ingressos oficiais se esgotarem completamente ou os lugares comuns ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Na plataforma oficial de venda, os ingressos comuns para a partida custam a partir de aproximadamente € 30 a € 40 para lugares de entrada geral no Strawberry Arena, dependendo do setor.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços iniciais ficam em torno de € 115 quando os ingressos comuns da venda oficial se esgotam.

Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Suécia e Bósnia e Herzegovina

A Suécia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 0 para a França na Copa do Mundo. Também sofreu uma derrota por 5 a 1 para a Holanda na fase de grupos. O resultado de destaque nessa sequência foi a vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. A equipe ainda empatou por 1 a 1 com o Japão e por 2 a 2 com a Grécia em um amistoso. A Suécia marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

A Bósnia e Herzegovina soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. A equipe empatou por 1 a 1 com o Canadá e com o Panamá e perdeu por 4 a 1 para a Suíça. A Bósnia marcou seis gols e sofreu oito nessa sequência de cinco partidas.

Suécia x Bósnia e Herzegovina: histórico recente de confrontos

O único confronto registrado entre as duas seleções é um amistoso disputado em 29 de maio de 2010, quando a Suécia venceu por 4 a 2 em casa. Com apenas uma partida nos registros, não é possível estabelecer uma tendência mais ampla. Este jogo da Liga das Nações representa, portanto, um encontro raro entre os dois países.