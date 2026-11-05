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Como comprar ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina: preços da Liga das Nações da UEFA B, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Suécia enfrenta a Bósnia e Herzegovina na Liga das Nações B da UEFA. Veja como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto empolgante: a Suécia recebe a Bósnia e Herzegovina na Strawberry Arena, em Estocolmo. As duas seleções europeias disputam pontos importantes para subir na classificação do grupo e ganhar impulso na luta pelo acesso.

A GOAL traz todas as informações oficiais sobre o local da partida, a disponibilidade de ingressos, as faixas de preço e como garantir seu lugar.

Quando começa Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Suécia x Bósnia e Herzegovina será disputado na Strawberry Arena, em Estocolmo. O horário de início será confirmado mais perto da data.

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Liga das Nações B - Rodada 5
Strawberry Arena

Onde comprar ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Os ingressos oficiais da venda primária são distribuídos diretamente pela AXS Sweden, fornecedora oficial de ingressos da Associação Sueca de Futebol para partidas da seleção em casa na Strawberry Arena. Os torcedores devem criar uma conta e se cadastrar com antecedência para comprar ingressos comuns quando a venda geral começar.

Se os ingressos da venda primária se esgotarem ou os assentos comuns ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Os ingressos comuns para a partida na plataforma oficial têm preços iniciais de aproximadamente € 30 a € 40 para assentos na Strawberry Arena, dependendo do setor.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços iniciais ficam em torno de € 115 quando os ingressos comuns da venda primária se esgotam.

Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Suécia e Bósnia e Herzegovina

A Suécia soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a França na Copa do Mundo. A equipe também sofreu uma goleada por 5 a 1 para a Holanda na fase de grupos. O resultado de destaque nessa sequência foi a vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. A Suécia ainda empatou por 1 a 1 com o Japão e por 2 a 2 com a Grécia em um amistoso. Foram oito gols marcados e dez sofridos nesses cinco jogos.

A Bósnia e Herzegovina soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. A equipe empatou por 1 a 1 com Canadá e Panamá e perdeu por 4 a 1 para a Suíça. A Bósnia marcou seis gols e sofreu oito nessa sequência de cinco partidas.

SWE

SWE - Sequência

FRA
D3-0
ROU
V2-1
POL
V3-1
BIH
E1-1
ROU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BIH

BIH - Sequência

EU
D2-0
POL
E0-0
ROU
V2-4
SWE
E1-1
POL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Suécia x Bósnia e Herzegovina: histórico recente de confrontos diretos

O único confronto registrado entre as duas seleções é um amistoso disputado em 29 de maio de 2010, quando a Suécia venceu por 4 a 2 em casa. Com apenas uma partida nos registros, não é possível identificar uma tendência mais ampla, e este jogo da Liga das Nações representa um raro encontro entre os dois países.

Confrontos

SuéciaEmpateBósnia e Herzegovina
1
1
0
Liga das Nações B
Bósnia e Herzegovina badge
Bósnia e Herzegovina
BIH
1
Suécia badge
Suécia
SWE
1
FJ
Amistosos
Suécia badge
Suécia
SWE
4
Bósnia e Herzegovina badge
Bósnia e Herzegovina
BIH
2
FJ
5Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram2/2

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