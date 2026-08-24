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Como comprar ingressos para Strasbourg x Monaco: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Strasbourg enfrenta o Monaco na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Strasbourg e Monaco se enfrentam no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade de la Meinau, em Strasbourg.

As duas equipes voltam a se encontrar após um emocionante duelo de nove gols em maio de 2026, quando o Strasbourg venceu o Monaco por 5 a 4 em casa. No início da campanha 2026-27, o Monaco chega para o confronto em posição mais alta na tabela, enquanto o Strasbourg tenta reagir após um começo difícil em termos de forma.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o jogo entre Strasbourg x Monaco pela Ligue 1?

Strasbourg x Monaco acontece no Stade de la Meinau, em Strasbourg.

crest
Campeonato Francês - Rodada 4
Stade de la Meinau

Como comprar ingressos para Strasbourg x Monaco pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre RC Strasbourg e AS Monaco no Stade de la Meinau, siga estes passos padrão:

1. Portal oficial de ingressos do RC Strasbourg

  • Acesse o portal oficial de ingressos online do RC Strasbourg ou use o aplicativo oficial do RC Strasbourg Alsace.

2. Plataforma oficial de revenda

  • Como jogos da Ligue 1 com alta demanda no Stade de la Meinau frequentemente se esgotam entre os detentores de carnê de temporada, confira a seção oficial de troca/revenda de ingressos no site de vendas do clube caso os assentos comuns não estejam disponíveis.
  • A revenda do clube oferece ingressos autênticos garantidos pelos preços de face.

3. Plataformas secundárias de venda de ingressos

  • Se as fontes oficiais estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub disponibilizam opções de ingressos comuns e hospitalidade.
  • Filtre por preço ou setor do assento e garanta que o vendedor ofereça entrega digital antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Monaco pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre RC Strasbourg e AS Monaco em 12 de setembro de 2026 variam de acordo com a plataforma, a categoria do assento e a disponibilidade:

  • Ingresso oficial comum (bilheteria do clube): Os ingressos padrão pelo preço de face normalmente variam de £15 a £60 (€20 a €70), de setores inferiores atrás do gol, como a Tribune Ouest, até setores centrais laterais, como a Tribune Sud.
  • Plataformas oficiais secundárias / de revenda: Anúncios secundários e plataformas agregadoras de ingressos secundários, como a StubHub, atualmente começam em cerca de £60 a £65 ($80 a $83) para categorias gerais de assento, como Sud Présidentielle ou Est Famille.
  • Assentos premium e revenda premium: Lugares centrais no anel superior ou ingressos de categoria principal comprados de última hora chegam a valores entre £90 e £110+ (€105 a €125+).

Strasbourg x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Strasbourg e Monaco

O Strasbourg venceu um de seus últimos cinco jogos, não empatou nenhum e perdeu quatro. Seu único resultado positivo veio em um amistoso contra o Newcastle United, que terminou 1 a 1. Sua partida competitiva mais recente foi uma pesada derrota por 4 a 0 para o Marseille na Ligue 1. Ao longo dos cinco jogos, o Strasbourg sofreu 13 gols e marcou quatro, um retrospecto que reflete uma equipe ainda tentando se encontrar.

O Monaco venceu quatro de seus últimos cinco jogos e perdeu um. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Le Havre, na Ligue 1. A equipe também bateu o Gornik Zabrze por 3 a 2 nas qualificações da Conference League. Sua única derrota foi contra o Coventry City em um amistoso de pré-temporada. O Monaco marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

STR

STR - Sequência

SCF
D2-0
NEW
V1-1
OM
D4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ASM

ASM - Sequência

GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
PSG
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Strasbourg x Monaco: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Strasbourg por 5 a 4 no Stade de la Meinau, pela Ligue 1, em 17 de maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monaco venceu dois, o Strasbourg venceu dois, e uma partida terminou empatada. O Strasbourg também bateu o Monaco por 3 a 1 na Coupe de France em fevereiro de 2026. Os cinco encontros produziram 22 gols no total.

Confrontos

StrasbourgEmpateMônaco
2
1
2
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
5
Mônaco badge
Mônaco
ASM
4
FJ
Copa da França
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
Mônaco badge
Mônaco
ASM
3
FJ
11Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Strasbourg e Monaco

Na Ligue 1, o Strasbourg ocupa atualmente a 18ª posição, enquanto o Monaco aparece em quinto lugar.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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