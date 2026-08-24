Como comprar ingressos para Strasbourg x Monaco: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Strasbourg e Monaco se enfrentam no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade de la Meinau, em Strasbourg.
As duas equipes voltam a se encontrar após um emocionante duelo de nove gols em maio de 2026, quando o Strasbourg venceu o Monaco por 5 a 4 em casa. No início da campanha 2026-27, o Monaco chega para o confronto em posição mais alta na tabela, enquanto o Strasbourg tenta reagir após um começo difícil em termos de forma.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando acontece o jogo entre Strasbourg x Monaco pela Ligue 1?
Strasbourg x Monaco acontece no Stade de la Meinau, em Strasbourg.
Como comprar ingressos para Strasbourg x Monaco pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre RC Strasbourg e AS Monaco no Stade de la Meinau, siga estes passos padrão:
1. Portal oficial de ingressos do RC Strasbourg
- Acesse o portal oficial de ingressos online do RC Strasbourg ou use o aplicativo oficial do RC Strasbourg Alsace.
2. Plataforma oficial de revenda
- Como jogos da Ligue 1 com alta demanda no Stade de la Meinau frequentemente se esgotam entre os detentores de carnê de temporada, confira a seção oficial de troca/revenda de ingressos no site de vendas do clube caso os assentos comuns não estejam disponíveis.
- A revenda do clube oferece ingressos autênticos garantidos pelos preços de face.
3. Plataformas secundárias de venda de ingressos
- Se as fontes oficiais estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub disponibilizam opções de ingressos comuns e hospitalidade.
- Filtre por preço ou setor do assento e garanta que o vendedor ofereça entrega digital antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Monaco pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida entre RC Strasbourg e AS Monaco em 12 de setembro de 2026 variam de acordo com a plataforma, a categoria do assento e a disponibilidade:
- Ingresso oficial comum (bilheteria do clube): Os ingressos padrão pelo preço de face normalmente variam de £15 a £60 (€20 a €70), de setores inferiores atrás do gol, como a Tribune Ouest, até setores centrais laterais, como a Tribune Sud.
- Plataformas oficiais secundárias / de revenda: Anúncios secundários e plataformas agregadoras de ingressos secundários, como a StubHub, atualmente começam em cerca de £60 a £65 ($80 a $83) para categorias gerais de assento, como Sud Présidentielle ou Est Famille.
- Assentos premium e revenda premium: Lugares centrais no anel superior ou ingressos de categoria principal comprados de última hora chegam a valores entre £90 e £110+ (€105 a €125+).
Strasbourg x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Strasbourg e Monaco
O Strasbourg venceu um de seus últimos cinco jogos, não empatou nenhum e perdeu quatro. Seu único resultado positivo veio em um amistoso contra o Newcastle United, que terminou 1 a 1. Sua partida competitiva mais recente foi uma pesada derrota por 4 a 0 para o Marseille na Ligue 1. Ao longo dos cinco jogos, o Strasbourg sofreu 13 gols e marcou quatro, um retrospecto que reflete uma equipe ainda tentando se encontrar.
O Monaco venceu quatro de seus últimos cinco jogos e perdeu um. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Le Havre, na Ligue 1. A equipe também bateu o Gornik Zabrze por 3 a 2 nas qualificações da Conference League. Sua única derrota foi contra o Coventry City em um amistoso de pré-temporada. O Monaco marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu seis.
Strasbourg x Monaco: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Strasbourg por 5 a 4 no Stade de la Meinau, pela Ligue 1, em 17 de maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monaco venceu dois, o Strasbourg venceu dois, e uma partida terminou empatada. O Strasbourg também bateu o Monaco por 3 a 1 na Coupe de France em fevereiro de 2026. Os cinco encontros produziram 22 gols no total.
Confrontos
Classificação de Strasbourg e Monaco
Na Ligue 1, o Strasbourg ocupa atualmente a 18ª posição, enquanto o Monaco aparece em quinto lugar.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
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V
D
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|3
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|2
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|4
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D
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|0
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|4
|7
|-3
|2
D
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