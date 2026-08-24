Como comprar ingressos para Strasbourg x Monaco: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Strasbourg e Monaco se enfrentam no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade de la Meinau, em Strasbourg.

As duas equipes voltam a se encontrar após um emocionante duelo de nove gols em maio de 2026, quando o Strasbourg venceu o Monaco por 5 a 4 em casa. No início da campanha 2026-27, o Monaco chega para o confronto em posição mais alta na tabela, enquanto o Strasbourg tenta reagir após um começo difícil em termos de forma.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o jogo entre Strasbourg x Monaco pela Ligue 1?

Strasbourg x Monaco acontece no Stade de la Meinau, em Strasbourg.

Campeonato Francês - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Como comprar ingressos para Strasbourg x Monaco pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre RC Strasbourg e AS Monaco no Stade de la Meinau, siga estes passos padrão:

1. Portal oficial de ingressos do RC Strasbourg

Acesse o portal oficial de ingressos online do RC Strasbourg ou use o aplicativo oficial do RC Strasbourg Alsace.

2. Plataforma oficial de revenda

Como jogos da Ligue 1 com alta demanda no Stade de la Meinau frequentemente se esgotam entre os detentores de carnê de temporada, confira a seção oficial de troca/revenda de ingressos no site de vendas do clube caso os assentos comuns não estejam disponíveis.

A revenda do clube oferece ingressos autênticos garantidos pelos preços de face.

3. Plataformas secundárias de venda de ingressos

Se as fontes oficiais estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub disponibilizam opções de ingressos comuns e hospitalidade.

Filtre por preço ou setor do assento e garanta que o vendedor ofereça entrega digital antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Monaco pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre RC Strasbourg e AS Monaco em 12 de setembro de 2026 variam de acordo com a plataforma, a categoria do assento e a disponibilidade:

Ingresso oficial comum (bilheteria do clube): Os ingressos padrão pelo preço de face normalmente variam de £15 a £60 (€20 a €70), de setores inferiores atrás do gol, como a Tribune Ouest , até setores centrais laterais, como a Tribune Sud .

Plataformas oficiais secundárias / de revenda: Anúncios secundários e plataformas agregadoras de ingressos secundários, como a StubHub , atualmente começam em cerca de £60 a £65 ($80 a $83) para categorias gerais de assento, como Sud Présidentielle ou Est Famille .

Assentos premium e revenda premium: Lugares centrais no anel superior ou ingressos de categoria principal comprados de última hora chegam a valores entre £90 e £110+ (€105 a €125+).

Strasbourg x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Strasbourg e Monaco

O Strasbourg venceu um de seus últimos cinco jogos, não empatou nenhum e perdeu quatro. Seu único resultado positivo veio em um amistoso contra o Newcastle United, que terminou 1 a 1. Sua partida competitiva mais recente foi uma pesada derrota por 4 a 0 para o Marseille na Ligue 1. Ao longo dos cinco jogos, o Strasbourg sofreu 13 gols e marcou quatro, um retrospecto que reflete uma equipe ainda tentando se encontrar.

O Monaco venceu quatro de seus últimos cinco jogos e perdeu um. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Le Havre, na Ligue 1. A equipe também bateu o Gornik Zabrze por 3 a 2 nas qualificações da Conference League. Sua única derrota foi contra o Coventry City em um amistoso de pré-temporada. O Monaco marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

Strasbourg x Monaco: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Strasbourg por 5 a 4 no Stade de la Meinau, pela Ligue 1, em 17 de maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monaco venceu dois, o Strasbourg venceu dois, e uma partida terminou empatada. O Strasbourg também bateu o Monaco por 3 a 1 na Coupe de France em fevereiro de 2026. Os cinco encontros produziram 22 gols no total.

Classificação de Strasbourg e Monaco

Na Ligue 1, o Strasbourg ocupa atualmente a 18ª posição, enquanto o Monaco aparece em quinto lugar.