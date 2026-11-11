O Strasbourg recebe o Lorient no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stade de la Meinau, em Strasbourg.

O encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato aconteceu em 26 de abril de 2026, quando o Strasbourg conquistou uma emocionante vitória fora de casa por 3 a 2 no Stade du Moustoir. Antes dessa partida de muitos gols, as duas equipes empataram por 0 a 0 em um jogo equilibrado e marcado pelas defesas no Stade de la Meinau, em dezembro de 2025.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Strasbourg x Lorient pela Ligue 1?

Strasbourg x Lorient acontece no Stade de la Meinau, em Strasbourg, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 13 5 de dez. de 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Como comprar ingressos para Strasbourg x Lorient pela Ligue 1?

Estas são as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Strasbourg e Lorient pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A forma mais direta e segura é comprar pelos sites oficiais do RC Strasbourg Alsace, mandante da partida, ou do FC Lorient. Os canais oficiais dos clubes oferecem ingressos pelo preço original e acesso prioritário para sócios ou titulares de ingressos para a temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos se esgotarem completamente nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Lorient pela Ligue 1?

Estas são as estimativas de preços dos ingressos para a próxima partida entre Strasbourg e Lorient pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Assentos comuns: Geralmente custam de € 20 a € 40 .

Geralmente custam de . Assentos premium ou VIP: Geralmente custam de € 50 a € 75.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos de entrada ou no setor superior: Custam a partir de cerca de € 30 a € 35 .

Custam a partir de cerca de . Lugares premium nas arquibancadas: Custam de € 75 a € 95.

Strasbourg x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Strasbourg e Lorient

O Strasbourg somou uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 1 em casa sobre o Auxerre, em 1º de novembro, após derrotas consecutivas para Rennes (0 a 3), Paris Saint-Germain (1 a 3), Nice (2 a 1) e Paris FC (2 a 1). Nessas cinco partidas, o Strasbourg marcou dez gols e sofreu nove, números que mostram uma equipe capaz de marcar, mas vulnerável na defesa.

O Lorient venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas pela Ligue 1. A equipe bateu Monaco e Paris FC por 1 a 0 em vitórias consecutivas, mas seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Brest, em 2 de novembro. Também empatou por 0 a 0 com o Angers e perdeu por 2 a 1 para o Le Mans nessa sequência de cinco partidas. Nesse período, o Lorient marcou três gols e sofreu três.

Strasbourg x Lorient: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 26 de abril de 2026, quando o Strasbourg venceu o Lorient fora de casa por 3 a 2 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 quando o Strasbourg recebeu o Lorient, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Strasbourg soma três vitórias contra duas do Lorient, com 12 gols marcados ao todo nessas partidas.