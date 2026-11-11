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Como comprar ingressos para Strasbourg x Lorient: preços para o jogo da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Francês

Strasbourg enfrenta o Lorient pela Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos.

O Strasbourg recebe o Lorient no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stade de la Meinau, em Strasbourg.

O encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato aconteceu em 26 de abril de 2026, quando o Strasbourg conquistou uma emocionante vitória fora de casa por 3 a 2 no Stade du Moustoir. Antes dessa partida de muitos gols, as duas equipes empataram por 0 a 0 em um jogo equilibrado e marcado pelas defesas no Stade de la Meinau, em dezembro de 2025.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Strasbourg x Lorient pela Ligue 1?

Strasbourg x Lorient acontece no Stade de la Meinau, em Strasbourg, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 13
Stade de la Meinau

Como comprar ingressos para Strasbourg x Lorient pela Ligue 1?

Estas são as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Strasbourg e Lorient pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: A forma mais direta e segura é comprar pelos sites oficiais do RC Strasbourg Alsace, mandante da partida, ou do FC Lorient. Os canais oficiais dos clubes oferecem ingressos pelo preço original e acesso prioritário para sócios ou titulares de ingressos para a temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos se esgotarem completamente nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Lorient pela Ligue 1?

Estas são as estimativas de preços dos ingressos para a próxima partida entre Strasbourg e Lorient pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Assentos comuns: Geralmente custam de € 20 a € 40.
  • Assentos premium ou VIP: Geralmente custam de € 50 a € 75.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos de entrada ou no setor superior: Custam a partir de cerca de € 30 a € 35.
  • Lugares premium nas arquibancadas: Custam de € 75 a € 95.

Strasbourg x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Strasbourg e Lorient

O Strasbourg somou uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 1 em casa sobre o Auxerre, em 1º de novembro, após derrotas consecutivas para Rennes (0 a 3), Paris Saint-Germain (1 a 3), Nice (2 a 1) e Paris FC (2 a 1). Nessas cinco partidas, o Strasbourg marcou dez gols e sofreu nove, números que mostram uma equipe capaz de marcar, mas vulnerável na defesa.

O Lorient venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas pela Ligue 1. A equipe bateu Monaco e Paris FC por 1 a 0 em vitórias consecutivas, mas seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Brest, em 2 de novembro. Também empatou por 0 a 0 com o Angers e perdeu por 2 a 1 para o Le Mans nessa sequência de cinco partidas. Nesse período, o Lorient marcou três gols e sofreu três.

STR

STR - Sequência

NCE
D2-1
PSG
D1-3
REN
D3-0
AJA
V5-1
TFC
D3-1
Gol marcado (sofrido)
8/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FCL

FCL - Sequência

PAR
V1-0
ASM
V1-0
SCO
E0-0
B29
D0-2
LEH
V0-2
Gol marcado (sofrido)
4/2
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Strasbourg x Lorient: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 26 de abril de 2026, quando o Strasbourg venceu o Lorient fora de casa por 3 a 2 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 quando o Strasbourg recebeu o Lorient, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Strasbourg soma três vitórias contra duas do Lorient, com 12 gols marcados ao todo nessas partidas.

Confrontos

StrasbourgEmpateLorient
2
1
2
Campeonato Francês
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Lorient
FCL
2
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Strasbourg
STR
3
FJ
Campeonato Francês
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Strasbourg
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0
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FCL
0
FJ
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STR
1
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FCL
3
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FCL
1
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STR
2
FJ
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FCL
2
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Strasbourg
STR
1
FJ
7Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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