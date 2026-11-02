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Como comprar ingressos para Strasbourg x Brest: preços para o jogo da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Strasbourg enfrenta o Brest pela Ligue 1. Saiba como garantir seus ingressos.

O Strasbourg recebe o Brest no sábado, 21 de novembro de 2026, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo.

Na temporada 2025/26 da Ligue 1, o Brest conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa no Stade de la Meinau, em novembro de 2025. O Strasbourg deu o troco no confronto seguinte entre as equipes, ainda naquela temporada, ao vencer também por 2 a 1 fora de casa, no Stade Francis-Le Blé, em maio de 2026.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Brest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Strasbourg x Brest pela Ligue 1?

Strasbourg x Brest será disputado no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, no sábado, 21 de novembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 11
Stade de la Meinau

Como comprar ingressos para Strasbourg x Brest pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Strasbourg e Brest:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do clube (RC Strasbourg Alsace): A forma mais direta e confiável de garantir ingressos pelo preço oficial é usar o portal de vendas do Strasbourg, especialmente para torcedores da casa que pretendem ocupar os setores destinados ao público geral no Stade de la Meinau.
  • Bilheteria do Stade de la Meinau: Às vezes, é possível comprar ingressos diretamente nas bilheterias do estádio antes do dia da partida, desde que ainda haja entradas disponíveis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas para o público geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Brest pela Ligue 1?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Strasbourg e Brest, divididos entre canais oficiais do clube e plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Assentos comuns / setores para o público geral: Normalmente custam de € 20 a € 40, com vista e ambiente típicos de um dia de jogo nos setores atrás dos gols ou nas áreas para famílias do Stade de la Meinau.
  • Assentos premium / tribuna central: Geralmente custam de € 50 a € 75, oferecendo melhor visão do meio de campo e mais conforto.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas a preços determinados pela demanda:

  • Ingressos de revenda mais baratos / econômicos: Começam em torno de € 25 a € 55 para assentos destinados ao público geral nos setores superiores ou nas áreas para famílias.
  • Assentos de revenda em setores superiores e premium: Custam de € 110 a mais de € 150 por ingresso, no caso de assentos com alta demanda ou lugares adjacentes mais bem posicionados.

Strasbourg x Brest pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Strasbourg e Brest

O Strasbourg soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1, com nove gols marcados e onze sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 3 para o Paris Saint-Germain. Nessa sequência, também perdeu por 2 a 1 para Nice e Paris FC. A única vitória foi um 6 a 2 sobre o Troyes, resultado que agora parece distante após as três derrotas seguintes.

O Brest soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, embora um desses empates tenha ocorrido em um amistoso contra o Monza. Especificamente na Ligue 1, seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Lille. Antes disso, venceu o Angers por convincentes 5 a 1. Também perdeu por 2 a 1 para o Auxerre e por 0 a 1 para o Paris Saint-Germain no início dessa sequência.

STR

STR - Sequência

PAR
D2-1
NCE
D2-1
PSG
D1-3
REN
D3-0
AJA
V5-1
Gol marcado (sofrido)
8/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
B29

B29 - Sequência

AJA
D2-1
MON
E2-2
SCO
V5-1
LIL
E1-1
NCE
D1-2
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Strasbourg x Brest: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, quando o Brest venceu o Strasbourg por 2 a 1 fora de casa pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brest venceu três vezes, contra uma vitória do Strasbourg, e houve um empate. O Brest também venceu em suas duas últimas visitas ao Stade de la Meinau.

Confrontos

StrasbourgEmpateBrest
1
1
3
Campeonato Francês
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Brest
B29
1
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Strasbourg
STR
2
FJ
Campeonato Francês
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Strasbourg
STR
1
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Brest
B29
2
FJ
Campeonato Francês
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Strasbourg
STR
0
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Brest
B29
0
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
3
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Strasbourg
STR
1
FJ
Campeonato Francês
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Strasbourg
STR
0
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Brest
B29
3
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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