O Strasbourg recebe o Brest no sábado, 21 de novembro de 2026, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo.

Na temporada 2025/26 da Ligue 1, o Brest conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa no Stade de la Meinau, em novembro de 2025. O Strasbourg deu o troco no confronto seguinte entre as equipes, ainda naquela temporada, ao vencer também por 2 a 1 fora de casa, no Stade Francis-Le Blé, em maio de 2026.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Brest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Strasbourg x Brest pela Ligue 1?

Strasbourg x Brest será disputado no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Como comprar ingressos para Strasbourg x Brest pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Strasbourg e Brest:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube (RC Strasbourg Alsace): A forma mais direta e confiável de garantir ingressos pelo preço oficial é usar o portal de vendas do Strasbourg, especialmente para torcedores da casa que pretendem ocupar os setores destinados ao público geral no Stade de la Meinau.

A forma mais direta e confiável de garantir ingressos pelo preço oficial é usar o portal de vendas do Strasbourg, especialmente para torcedores da casa que pretendem ocupar os setores destinados ao público geral no Stade de la Meinau. Bilheteria do Stade de la Meinau: Às vezes, é possível comprar ingressos diretamente nas bilheterias do estádio antes do dia da partida, desde que ainda haja entradas disponíveis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas para o público geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Brest pela Ligue 1?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Strasbourg e Brest, divididos entre canais oficiais do clube e plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Assentos comuns / setores para o público geral: Normalmente custam de € 20 a € 40 , com vista e ambiente típicos de um dia de jogo nos setores atrás dos gols ou nas áreas para famílias do Stade de la Meinau.

Normalmente custam de , com vista e ambiente típicos de um dia de jogo nos setores atrás dos gols ou nas áreas para famílias do Stade de la Meinau. Assentos premium / tribuna central: Geralmente custam de € 50 a € 75, oferecendo melhor visão do meio de campo e mais conforto.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas a preços determinados pela demanda:

Ingressos de revenda mais baratos / econômicos: Começam em torno de € 25 a € 55 para assentos destinados ao público geral nos setores superiores ou nas áreas para famílias.

Começam em torno de para assentos destinados ao público geral nos setores superiores ou nas áreas para famílias. Assentos de revenda em setores superiores e premium: Custam de € 110 a mais de € 150 por ingresso, no caso de assentos com alta demanda ou lugares adjacentes mais bem posicionados.

Strasbourg x Brest pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Strasbourg e Brest

O Strasbourg soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1, com nove gols marcados e onze sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 3 para o Paris Saint-Germain. Nessa sequência, também perdeu por 2 a 1 para Nice e Paris FC. A única vitória foi um 6 a 2 sobre o Troyes, resultado que agora parece distante após as três derrotas seguintes.

O Brest soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, embora um desses empates tenha ocorrido em um amistoso contra o Monza. Especificamente na Ligue 1, seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Lille. Antes disso, venceu o Angers por convincentes 5 a 1. Também perdeu por 2 a 1 para o Auxerre e por 0 a 1 para o Paris Saint-Germain no início dessa sequência.

Strasbourg x Brest: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, quando o Brest venceu o Strasbourg por 2 a 1 fora de casa pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brest venceu três vezes, contra uma vitória do Strasbourg, e houve um empate. O Brest também venceu em suas duas últimas visitas ao Stade de la Meinau.