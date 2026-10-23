Nos confrontos diretos recentes, o Strasbourg tem levado a melhor, incluindo uma vitória por 3 a 0 na última vez em que recebeu o Auxerre. A expectativa é de uma intensa batalha tática, com o Auxerre tentando encerrar sua recente sequência sem vitórias contra um Strasbourg resistente, que jogará em casa.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Auxerre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1?

Strasbourg x Auxerre será disputado no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, no domingo, 1º de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 9 1 de nov. de 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

Como comprar ingressos para Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1?

Se você quer comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Strasbourg e Auxerre no Stade de la Meinau, há várias opções disponíveis:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A forma mais confiável e direta de garantir ingressos pelo preço original é pelo site oficial ou pela bilheteria do Racing Club de Strasbourg Alsace, onde as vendas para sócios ou para o público geral são abertas antes dos jogos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub .

Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1 variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Arquibancadas atrás dos gols (Tribune Est / setores para famílias): € 30 a € 50

Setores de escanteio: € 50 a € 80

Assentos nas laterais do campo (Tribune Sud / Présidentielle): € 80 a € 120+

Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a € 250+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Arquibancada superior / revenda geral: € 30 a € 55

Anúncios de revenda para setores laterais comuns / de escanteio: € 55 a € 95

Arquibancada inferior premium / setores de alta demanda: € 95 a € 140+

Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Strasbourg e Auxerre

O Strasbourg soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Paris FC. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Monaco e conquistou uma vitória convincente por 6 a 2 fora de casa contra o Troyes. Também venceu o Lens por 2 a 1 no início dessa sequência. O Strasbourg marcou 11 gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

O Auxerre conquistou duas vitórias e sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Brest. Antes disso, também venceu o Nice por 1 a 0. Esses resultados positivos vieram depois de derrotas para Lyon (3 a 1), Angers (3 a 1) e Lens (5 a 2). O Auxerre marcou sete gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.

Strasbourg x Auxerre: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o jogo na casa do Auxerre terminou em 0 a 0. Antes disso, o Strasbourg venceu o Auxerre por 3 a 0 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Strasbourg soma três vitórias, contra nenhuma do Auxerre, além de dois empates, e tem dominado esse duelo nas últimas temporadas.