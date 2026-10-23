Nos confrontos diretos recentes, o Strasbourg tem levado a melhor, incluindo uma vitória por 3 a 0 na última vez em que recebeu o Auxerre. A expectativa é de uma intensa batalha tática, com o Auxerre tentando encerrar sua recente sequência sem vitórias contra um Strasbourg resistente, que jogará em casa.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Auxerre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1?
Strasbourg x Auxerre será disputado no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, no domingo, 1º de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1?
Se você quer comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Strasbourg e Auxerre no Stade de la Meinau, há várias opções disponíveis:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: A forma mais confiável e direta de garantir ingressos pelo preço original é pelo site oficial ou pela bilheteria do Racing Club de Strasbourg Alsace, onde as vendas para sócios ou para o público geral são abertas antes dos jogos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1 variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda:
1. Canais oficiais do clube
- Arquibancadas atrás dos gols (Tribune Est / setores para famílias): € 30 a € 50
- Setores de escanteio: € 50 a € 80
- Assentos nas laterais do campo (Tribune Sud / Présidentielle): € 80 a € 120+
- Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a € 250+
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Arquibancada superior / revenda geral: € 30 a € 55
- Anúncios de revenda para setores laterais comuns / de escanteio: € 55 a € 95
- Arquibancada inferior premium / setores de alta demanda: € 95 a € 140+
Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Strasbourg e Auxerre
O Strasbourg soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Paris FC. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Monaco e conquistou uma vitória convincente por 6 a 2 fora de casa contra o Troyes. Também venceu o Lens por 2 a 1 no início dessa sequência. O Strasbourg marcou 11 gols e sofreu nove nessas cinco partidas.
O Auxerre conquistou duas vitórias e sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Brest. Antes disso, também venceu o Nice por 1 a 0. Esses resultados positivos vieram depois de derrotas para Lyon (3 a 1), Angers (3 a 1) e Lens (5 a 2). O Auxerre marcou sete gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.
Strasbourg x Auxerre: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o jogo na casa do Auxerre terminou em 0 a 0. Antes disso, o Strasbourg venceu o Auxerre por 3 a 0 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Strasbourg soma três vitórias, contra nenhuma do Auxerre, além de dois empates, e tem dominado esse duelo nas últimas temporadas.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
D
V
E
V
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
V
V
V
V
D
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
D
V
E
V
|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
E
V
D
V
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|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
D
E
V
E
V
|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
D
V
D
V
V
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
V
V
D
E
V
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
V
V
D
E
D
|9
|8
|2
|4
|2
|13
|10
|+3
|10
E
E
V
D
D
|10
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
V
V
D
D
D
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
V
E
V
E
D
|12
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
E
D
V
V
D
|13
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
V
D
V
V
D
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
D
D
D
E
V
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
D
D
V
E
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|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
D
D
V
E
E
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
D
D
D
D
D
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
D
D
D
E
D