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Como comprar ingressos para Strasbourg x Auxerre: preços para o jogo da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Francês

Strasbourg enfrenta o Auxerre pela Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos.

Nos confrontos diretos recentes, o Strasbourg tem levado a melhor, incluindo uma vitória por 3 a 0 na última vez em que recebeu o Auxerre. A expectativa é de uma intensa batalha tática, com o Auxerre tentando encerrar sua recente sequência sem vitórias contra um Strasbourg resistente, que jogará em casa.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Strasbourg x Auxerre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1?

Strasbourg x Auxerre será disputado no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, no domingo, 1º de novembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 9
Stade de la Meinau

Como comprar ingressos para Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1?

Se você quer comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Strasbourg e Auxerre no Stade de la Meinau, há várias opções disponíveis:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: A forma mais confiável e direta de garantir ingressos pelo preço original é pelo site oficial ou pela bilheteria do Racing Club de Strasbourg Alsace, onde as vendas para sócios ou para o público geral são abertas antes dos jogos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1 variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Arquibancadas atrás dos gols (Tribune Est / setores para famílias): € 30 a € 50
  • Setores de escanteio: € 50 a € 80
  • Assentos nas laterais do campo (Tribune Sud / Présidentielle): € 80 a € 120+
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a € 250+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Arquibancada superior / revenda geral: € 30 a € 55
  • Anúncios de revenda para setores laterais comuns / de escanteio: € 55 a € 95
  • Arquibancada inferior premium / setores de alta demanda: € 95 a € 140+

Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Strasbourg e Auxerre

O Strasbourg soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Paris FC. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Monaco e conquistou uma vitória convincente por 6 a 2 fora de casa contra o Troyes. Também venceu o Lens por 2 a 1 no início dessa sequência. O Strasbourg marcou 11 gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

O Auxerre conquistou duas vitórias e sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Brest. Antes disso, também venceu o Nice por 1 a 0. Esses resultados positivos vieram depois de derrotas para Lyon (3 a 1), Angers (3 a 1) e Lens (5 a 2). O Auxerre marcou sete gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.

STR

STR - Sequência

TRO
V2-6
ASM
E1-1
PAR
D2-1
NCE
D2-1
PSG
D1-3
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
AJA

AJA - Sequência

NCE
V1-0
B29
V2-1
CLE
V4-3
REN
D4-1
LEH
V1-3
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Strasbourg x Auxerre: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o jogo na casa do Auxerre terminou em 0 a 0. Antes disso, o Strasbourg venceu o Auxerre por 3 a 0 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Strasbourg soma três vitórias, contra nenhuma do Auxerre, além de dois empates, e tem dominado esse duelo nas últimas temporadas.

Confrontos

StrasbourgEmpateAuxerre
4
1
0
Campeonato Francês
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
FJ
Campeonato Francês
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
FJ
9Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5
#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
E
V
2
PSGPSGPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
E
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
E
V
D
V
V
5
MônacoMônacoASM
7421106+414
D
E
V
E
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
E
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
E
D
9
BrestBrestB29
82421310+310
E
E
V
D
D
10
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
E
V
E
D
12
NiceNiceNCE
823369-39
E
D
V
V
D
13
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
E
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
E
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
E
E
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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