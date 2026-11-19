O Stoke City recebe o West Brom no sábado, 12 de dezembro de 2026, no bet365 Stadium, em Stoke.

O encontro mais recente entre as equipes pela liga ocorreu em 7 de fevereiro de 2026, no The Hawthorns, e terminou em um empate por 0 a 0, em uma partida equilibrada e disputada. No confronto anterior, em 30 de agosto de 2025, no bet365 Stadium, o West Bromwich Albion superou os donos da casa por 1 a 0.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Stoke City x West Brom, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Stoke City x West Bromwich Albion pela Championship?

Stoke City x West Brom será disputado no sábado, 12 de dezembro de 2026, no bet365 Stadium, em Stoke.

Championship - Rodada 21 12 de dez. de 2026 - 07:30 Bet365 Stadium

Como comprar ingressos para Stoke City x West Bromwich Albion pela Championship?

Para comprar ingressos para Stoke City x West Bromwich Albion pela Championship, você pode recorrer às seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do Stoke City: Como mandante da partida no bet365 Stadium, o Stoke City vende ingressos diretamente por sua plataforma oficial online, por telefone ou na bilheteria do estádio.

Como mandante da partida no bet365 Stadium, o Stoke City vende ingressos diretamente por sua plataforma oficial online, por telefone ou na bilheteria do estádio. Ingressos oficiais do West Bromwich Albion para visitantes: Os torcedores visitantes devem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial do West Bromwich Albion. Os ingressos destinados à torcida visitante são oferecidos primeiro aos detentores de carnês de temporada e de pontos de fidelidade do West Bromwich Albion, sujeitos à disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Stoke City x West Bromwich Albion pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Stoke City x West Bromwich Albion pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos, mandantes ou visitantes: Geralmente custam de £ 25 a £ 38 .

Geralmente custam de . Ingressos com desconto e para idosos: Normalmente custam entre £ 18 e £ 27 .

Normalmente custam entre . Ingressos para jovens e menores de idade: Geralmente custam de £ 12 a £ 15 .

Geralmente custam de . Pacotes oficiais de hospitalidade: Começam em aproximadamente £ 334.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: Os preços geralmente começam na faixa de £ 63 a £ 85.

Os preços geralmente começam na faixa de Preço médio no mercado: Cerca de £ 81.

Cerca de Ingressos de revenda premium e para setores laterais: Frequentemente são anunciados por valores entre £ 100 e £ 135 ou mais.

Stoke City x West Bromwich Albion pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Stoke City e West Bromwich Albion

O Stoke City venceu quatro e empatou um de seus últimos cinco jogos na Championship, sofrendo apenas um gol nesse período. Em sua partida mais recente, venceu o Portsmouth fora de casa por 1 a 2 em 7 de novembro, depois de superar o Blackburn Rovers, também fora, por 1 a 2 em 3 de novembro. Nesse intervalo, também derrotou o Preston North End em casa por 2 a 0 e venceu o Derby County fora por 0 a 1. O Stoke marcou sete gols e sofreu um nessas cinco partidas, sem ser vazado em três delas.

O West Brom soma três vitórias e dois empates em seus últimos cinco jogos na Championship, sem derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Millwall em 7 de novembro. A equipe também venceu o West Ham por 1 a 3 em 31 de outubro. Nesse período, o West Bromwich Albion empatou por 1 a 1 com Southampton e Preston North End, marcando nove gols e sofrendo cinco nas cinco partidas.

Stoke City x West Bromwich Albion: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando West Brom e Stoke City empataram por 0 a 0 no The Hawthorns, pela Championship. Antes disso, o West Brom venceu por 0 a 1 no bet365 Stadium em agosto de 2025, enquanto as equipes empataram por 1 a 1 no The Hawthorns em janeiro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Stoke venceu dois, o West Brom venceu um e dois terminaram empatados.