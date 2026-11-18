O St. Truiden recebe o Ajax na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Estádio Daio Wasabi Stayen, em Sint-Truiden.

O único encontro anterior registrado entre as equipes ocorreu em um amistoso de pré-temporada, em 9 de julho de 2024, quando o Ajax venceu o St. Truiden por 4 a 0 com tranquilidade. Este confronto pela Conference League da UEFA representa um marco importante para o St. Truiden, que terá a oportunidade de se testar no cenário europeu contra um adversário de grande tradição e muitos títulos.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para St. Truiden x Ajax, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é St. Truiden x Ajax pela Conference League?

St. Truiden x Ajax será disputado no Estádio Daio Wasabi Stayen, em Sint-Truiden, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

Como comprar ingressos para St. Truiden x Ajax pela Conference League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre St. Truiden e Ajax pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais de venda de ingressos do St. Truiden (Sint-Truidense VV): A principal e mais segura forma de comprar ingressos para os setores da torcida da casa é pelo portal oficial de ingressos do STVV, no site do clube, onde os torcedores podem criar uma conta.

A principal e mais segura forma de comprar ingressos para os setores da torcida da casa é pelo portal oficial de ingressos do STVV, no site do clube, onde os torcedores podem criar uma conta. Ingressos para o setor visitante (torcedores do Ajax): Os ingressos para os torcedores do Ajax que viajarão para a partida são distribuídos exclusivamente pelos canais oficiais de venda do AFC Ajax e estão sujeitos ao sistema de pontos de fidelidade do clube para jogos fora de casa e às regras de distribuição dos ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para St. Truiden x Ajax pela Conference League?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para St. Truiden x Ajax pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para adultos: Custam de € 20 a € 32 .

Custam de . Ingressos para estudantes e jovens: Os ingressos com desconto para estudantes (menores de 23/24 anos) custam entre € 15 e € 17 , enquanto os ingressos para crianças menores de 12 anos custam de € 12 a € 15 .

Os ingressos com desconto para estudantes (menores de 23/24 anos) custam entre , enquanto os ingressos para crianças menores de 12 anos custam de . Pacotes de hospitalidade e VIP: Os preços geralmente começam em € 75 a € 95 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais ou mínimos de revenda: Geralmente começam em torno de € 120 a € 250 .

Geralmente começam em torno de . Preços médios no mercado de revenda: Ficam em torno de € 400 a € 520.

St. Truiden x Ajax pela Conference League: Tudo o que você precisa saber

Momento de St. Truiden e Ajax

O St. Truiden somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Zulte Waregem pela Primeira Divisão A, em 8 de novembro, após um empate por 1 a 1 com o Brann pela Conference League, em 5 de novembro. Antes disso, venceu o FC Midtjylland fora de casa por 1 a 0 pela Conference League, depois de sofrer derrotas consecutivas no campeonato para OH Leuven e Club Brugge. O St. Truiden marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

O Ajax venceu quatro dos últimos cinco jogos e não perdeu nesse período. Os únicos pontos deixados pelo caminho vieram no empate por 2 a 2 fora de casa com o FC Twente, em 8 de novembro. Seu resultado mais expressivo foi a vitória por 6 a 1 sobre o FC Midtjylland pela Conference League, em 5 de novembro. Nesse intervalo, também venceu o AZ Alkmaar por 1 a 0 e a Atalanta por 2 a 0. O Ajax marcou onze gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

St. Truiden x Ajax: Histórico recente do confronto

O único encontro entre as equipes registrado nos dados disponíveis foi um amistoso de pré-temporada, em 9 de julho de 2024, quando o Ajax venceu o St. Truiden por 4 a 0. Não há confrontos oficiais entre os clubes registrados no conjunto de dados fornecido.