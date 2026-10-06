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Como comprar ingressos para SSC Napoli x Roma: preços da Serie A, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O SSC Napoli enfrenta a Roma pela Serie A. Veja como garantir seus ingressos.

O Derby del Sole entre SSC Napoli e AS Roma é uma das rivalidades mais intensas e históricas do futebol italiano. Disputado no icônico Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, o confronto reúne dois gigantes do sul da Itália em um duelo eletrizante da Serie A. A expectativa é de intensidade do início ao fim, alto nível tático e muito barulho nas arquibancadas.

GOAL traz todas as informações essenciais sobre preços, disponibilidade e como comprar seus ingressos hoje.

Quando começa SSC Napoli x Roma pela Serie A?

Napoli x Roma será disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, com início previsto na rodada da Serie A após a pausa para os jogos internacionais.

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Onde comprar ingressos para Napoli x Roma?

Os ingressos oficiais para os jogos do SSC Napoli são disponibilizados inicialmente pelo portal oficial TicketOne e pelo site do SSC Napoli. A alta procura entre torcedores com cartão oficial do clube e torcedores locais faz com que os ingressos destinados ao público geral nas plataformas oficiais muitas vezes se esgotem rapidamente.

Se você não conseguir comprar na venda inicial, a StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Napoli x Roma?

Os preços oficiais dos ingressos, definidos pelo SSC Napoli para jogos comuns da Serie A no Estádio Diego Armando Maradona, geralmente começam em € 45 nos setores superiores da Curva e chegam a € 150 ou mais nos assentos centrais da Tribuna.

Nas plataformas de revenda, as opções mais baratas custam aproximadamente € 70 para assentos comuns, com preços que variam conforme a procura e a localização.

SSC Napoli x Roma pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Fase de SSC Napoli e Roma

O Napoli chega à partida após uma sequência irregular: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Fiorentina na Serie A. A equipe também perdeu para o Arsenal na Champions League e foi derrotada em casa pelo Como anteriormente na campanha. O time de Allegri mostrou que sabe conquistar resultados em jogos difíceis, como demonstra a vitória por 1 a 0 sobre o Bologna, mas a vulnerabilidade defensiva tem sido um problema recorrente. Sofreu oito gols e marcou cinco nessas cinco partidas.

A fase recente da Roma é mais positiva. O time de Gasperini venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos, sem perder nenhum. A vitória por 4 a 0 fora de casa sobre o Lecce se destaca como uma demonstração de sua capacidade ofensiva, e a equipe depois venceu Atalanta e Torino. O empate por 2 a 2 fora de casa com a Inter mostra que consegue competir com os times mais fortes da competição. A Roma marcou dez gols e sofreu quatro nesse período, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto uma razoável solidez defensiva.

NAP

NAP - Sequência

BOL
V1-0
FIO
E1-1
FRC
V3-0
VIL
D3-1
VEN
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ROM

ROM - Sequência

TOR
V0-2
INT
E2-2
COM
E0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

SSC Napoli x Roma: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em 2 a 2 no Maradona, em fevereiro de 2026, mantendo o padrão de confrontos equilibrados. Nos últimos cinco duelos entre eles pela Serie A, a Roma venceu uma vez, o Napoli ganhou duas e duas partidas terminaram empatadas. Os gols foram distribuídos de maneira relativamente equilibrada nesses jogos, o que reforça o caráter competitivo do confronto.

Confrontos

NapoliEmpateRoma
2
3
0
Campeonato Italiano
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Napoli
NAP
2
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Roma
ROM
2
FJ
Campeonato Italiano
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Roma
ROM
0
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NAP
1
FJ
Campeonato Italiano
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Roma
ROM
1
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Napoli
NAP
1
FJ
Campeonato Italiano
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Napoli
NAP
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Campeonato Italiano
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Napoli
NAP
2
Roma badge
Roma
ROM
2
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5


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