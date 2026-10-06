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Como comprar ingressos para SSC Napoli x Roma: preços da Serie A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O SSC Napoli enfrenta a Roma na Serie A. Veja como garantir seus ingressos

O Derby del Sole entre SSC Napoli e AS Roma é uma das rivalidades mais eletrizantes e históricas do futebol italiano. Disputado no icônico Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles, este confronto reúne dois lendários gigantes do sul em um espetáculo fervoroso da Serie A. A expectativa é de intensidade incessante, ação tática de alto nível e um barulho incrível vindo das arquibancadas.

GOAL traz para você todos os detalhes essenciais sobre preços, disponibilidade e como comprar seus ingressos hoje.

Quando é o pontapé inicial de SSC Napoli x Roma pela Serie A?

Napoli x Roma acontece no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, com o pontapé inicial programado como parte da rodada da Serie A após a pausa internacional.

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Onde comprar ingressos para Napoli x Roma?

Os ingressos oficiais para os jogos do SSC Napoli são disponibilizados principalmente por meio do portal oficial TicketOne e do site do SSC Napoli. A alta demanda de portadores do cartão oficial do clube e de torcedores locais faz com que as cargas para o público geral nas plataformas oficiais frequentemente se esgotem rapidamente.

Se você perder a venda inicial, a StubHub é a melhor opção caso as ofertas no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Napoli x Roma?

Os preços oficiais de face definidos pelo SSC Napoli para partidas padrão da Serie A em casa no Stadio Diego Armando Maradona normalmente começam em €45 para os setores superiores da Curva e chegam a €150 ou mais para lugares centrais na Tribuna.

Em plataformas secundárias, as opções de entrada no mercado secundário começam em aproximadamente €70 para assentos padrão, com os preços variando de acordo com a demanda e a localização.

SSC Napoli x Roma pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de SSC Napoli x Roma

O Napoli chega para esta partida com uma sequência mista de resultados, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Fiorentina pela Serie A, e a equipe também foi derrotada pelo Arsenal na Champions League e perdeu em casa para o Como no início da campanha. O time de Allegri mostrou que consegue arrancar resultados, como demonstra a vitória por 1 a 0 sobre o Bologna, mas a vulnerabilidade defensiva tem sido um problema recorrente. A equipe sofreu oito gols nesses cinco jogos, enquanto marcou cinco.

A forma recente da Roma conta uma história mais positiva. O time de Gasperini venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos, sem perder nenhum. A vitória por 4 a 0 fora de casa sobre o Lecce se destaca como uma demonstração de sua capacidade ofensiva, e a equipe deu sequência com triunfos sobre Atalanta e Torino. O empate por 2 a 2 com a Inter mostra que consegue competir com os times mais fortes da divisão. A Roma marcou dez gols nesse período e sofreu quatro, um retrospecto que reflete tanto sua produção ofensiva quanto uma disciplina defensiva razoável.

NAP

NAP - Sequência

COM
D1-2
INT
D3-2
ARS
D0-1
BOL
V1-0
FIO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ROM

ROM - Sequência

LEC
V0-4
ATA
V2-1
FB
E1-1
TOR
V0-2
INT
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

SSC Napoli x Roma: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em 2 a 2 no Maradona, em fevereiro de 2026, resultado que manteve um padrão de partidas muito equilibradas. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Serie A, a Roma venceu uma vez, o Napoli venceu duas, e dois jogos terminaram empatados. Os gols foram distribuídos de forma bastante equilibrada ao longo da série, reforçando o quanto este confronto costuma ser competitivo.

Confrontos

NapoliEmpateRoma
2
3
0
Campeonato Italiano
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Napoli
NAP
2
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Roma
ROM
2
FJ
Campeonato Italiano
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Roma
ROM
0
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NAP
1
FJ
Campeonato Italiano
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Roma
ROM
1
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Napoli
NAP
1
FJ
Campeonato Italiano
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Napoli
NAP
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Campeonato Italiano
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NAP
2
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Roma
ROM
2
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5


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