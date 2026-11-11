O Napoli recebe o Lecce no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

No confronto mais recente entre os clubes pelo campeonato, em março de 2026, o Napoli conquistou uma vitória suada por 2 a 1 em casa e ficou com os três pontos na Serie A. Nos últimos cinco confrontos oficiais entre as equipes, o Napoli venceu quatro e empatou um, enquanto o Lecce ainda busca sua primeira vitória nessa sequência.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Napoli x Lecce, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre SSC Napoli e Lecce pela Serie A?

Napoli x Lecce será disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Campeonato Italiano - Rodada 14 5 de dez. de 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

Como comprar ingressos para SSC Napoli x Lecce pela Serie A?

Para comprar ingressos para o jogo entre SSC Napoli e Lecce pela Serie A, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos pelo clube: A opção mais direta e confiável é o portal oficial do Napoli. Os ingressos são disponibilizados ao público geral após os períodos iniciais de venda para quem tem ingresso de temporada e para membros do programa de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para SSC Napoli x Lecce pela Serie A?

Confira os preços estimados dos ingressos para o próximo jogo entre SSC Napoli e Lecce pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Categorias padrão (curvas e setores inferiores): Os preços geralmente começam em torno de € 20 a € 35 para assentos comuns.

Os preços geralmente começam em torno de para assentos comuns. Setores intermediários (setores Distinti): Os preços geralmente variam entre € 45 e € 90 dependendo da localização exata do assento.

Os preços geralmente variam entre e dependendo da localização exata do assento. Assentos premium / na tribuna: Os preços podem variar de € 120 a € 275 ou mais para serviços de hospitalidade de alto padrão e lugares nas partes centrais das arquibancadas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ofertas mais baratas (setores superiores / padrão): Os preços geralmente começam em torno de € 30 a € 40 .

Os preços geralmente começam em torno de . Preço médio de mercado: Fica, em média, em torno de € 160 a € 210 .

Fica, em média, em torno de . Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Os preços geralmente começam em torno de € 85 a € 100 ou mais.

SSC Napoli x Lecce pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de SSC Napoli e Lecce

O Napoli venceu duas partidas, empatou uma e perdeu duas nas últimas cinco disputadas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Juventus na Serie A, com gols de Alajbegovic e Boga. Antes disso, venceu o Monza por 4 a 1 e empatou em 3 a 3 com a Roma, mas também perdeu para o Venezia por 1 a 0 no início dessa sequência. Nessas cinco partidas, o Napoli marcou 13 gols e sofreu sete, embora suas atuações tenham sido irregulares.

O Lecce venceu uma partida e perdeu quatro nas últimas cinco. Sua única vitória no período foi por 3 a 0 sobre a Udinese, fora de casa. Desde então, perdeu para Bologna, Juventus, Frosinone e, mais recentemente, Genoa, sofrendo 10 gols nessas quatro derrotas. A equipe de Di Francesco marcou apenas quatro gols nos últimos cinco jogos.

SSC Napoli x Lecce: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Napoli venceu por 2 a 1 no Maradona, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Napoli venceu quatro e empatou um, enquanto o Lecce ainda não conseguiu vencer nessa sequência. O Napoli marcou oito gols e sofreu dois nesses cinco jogos.