O Napoli recebe a Fiorentina na quarta-feira, 16 de dezembro de 2026, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Nas últimas temporadas, o Napoli levou vantagem no confronto e está invicto nos últimos sete encontros entre as equipes, considerando todas as competições, desde outubro de 2023. Nesse período, o clube do sul da Itália venceu quatro duelos consecutivos pela Serie A, incluindo uma vitória por 2 a 1 em casa em janeiro de 2026, antes de as equipes empatarem em 1 a 1 em um jogo equilibrado em Florença, em setembro de 2026.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Napoli x Fiorentina, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa SSC Napoli x Fiorentina pela Copa da Itália?

Napoli x Fiorentina acontece no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na quarta-feira, 16 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para SSC Napoli x Fiorentina pela Copa da Itália?

Para comprar ingressos para SSC Napoli x Fiorentina pela Copa da Itália, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do SSC Napoli: Para os torcedores da casa, a forma mais direta e segura é o portal oficial de venda de ingressos do SSC Napoli (Ticketone). Em geral, a venda começa com um período de prioridade para titulares de ingressos de temporada antes de ser aberta ao público.

Para os torcedores da casa, a forma mais direta e segura é o portal oficial de venda de ingressos do SSC Napoli (Ticketone). Em geral, a venda começa com um período de prioridade para titulares de ingressos de temporada antes de ser aberta ao público. Canais oficiais da ACF Fiorentina: Para os torcedores visitantes que vão a Nápoles, a bilheteria oficial da Fiorentina coordena a distribuição dos ingressos para o setor visitante (Curva Ospiti). A venda geralmente ocorre pela Vivaticket ou pela Ticketone, sujeita a requisitos específicos para a compra de ingressos desse setor, como possuir um Fidelity Card.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Copa da Itália quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para SSC Napoli x Fiorentina pela Copa da Itália?

Confira os preços dos ingressos para SSC Napoli x Fiorentina pela Copa da Itália:

1. Canais oficiais dos clubes

Curve (arquibancadas inferiores e superiores, Curva A e Curva B): Geralmente custam entre € 14 e € 20 .

Geralmente custam entre . Distinti (setores inferiores e superiores): Geralmente custam entre € 25 e € 45 .

Geralmente custam entre . Tribuna (arquibancada, assentos inferiores e superiores): Geralmente custa entre € 50 e € 90 .

Geralmente custa entre . Categorias VIP e de hospitalidade: Os preços vão de € 120 a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Categorias Curve e setores superiores: Os preços começam em torno de € 15 a € 25 .

Os preços começam em torno de . Assentos nos setores Distinti: Geralmente são anunciados por valores entre € 30 e € 65 .

Geralmente são anunciados por valores entre . Assentos na Tribuna e na categoria 1 Gold: Geralmente custam entre € 70 e € 130 .

Geralmente custam entre . Pacotes VIP e de hospitalidade Platinum: Podem chegar a € 250 a € 300 ou mais.

SSC Napoli x Fiorentina pela Copa da Itália: tudo o que você precisa saber

Momento de SSC Napoli e Fiorentina

O Napoli chega a este jogo com uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. Seu jogo mais recente foi um empate em 1 a 1 com a Lazio pela Serie A. Antes disso, perdeu por 4 a 1 para o FC Porto na Champions League. O Napoli marcou 12 gols e sofreu 11 nessas cinco partidas, com a vitória por 4 a 1 fora de casa contra o Monza como seu resultado mais convincente no período.

A Fiorentina registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Serie A. Seu resultado mais recente foi um empate em 2 a 2 com a Juventus, enquanto a vitória de maior destaque foi o triunfo por 4 a 2 fora de casa contra o Sassuolo. Nessas cinco partidas, a Fiorentina marcou 10 gols e sofreu 10, com as derrotas para Inter e Como como os pontos baixos da sequência.

SSC Napoli x Fiorentina: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela Serie A em 20 de setembro de 2026, quando Fiorentina e Napoli empataram em 1 a 1 no Artemio Franchi. Nos últimos cinco confrontos pela Serie A, o Napoli tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma da Fiorentina, além de um empate. O Napoli venceu os dois últimos encontros disputados no Maradona, incluindo a vitória por 2 a 1 em 31 de janeiro de 2026.