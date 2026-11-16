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Como comprar ingressos para SSC Napoli x Club Brugge: preços da Champions League, informações do jogo, vendas de última hora e mais

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SSC Napoli enfrenta o Club Brugge pela Champions League. Saiba como garantir seus ingressos

O Napoli recebe o Club Brugge na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

SSC Napoli e Club Brugge têm poucos confrontos no histórico. Os únicos encontros anteriores em competições oficiais ocorreram na fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2015/16. Naquelas partidas, o Napoli dominou a equipe belga: venceu por 5 a 0 em casa e, depois, por 1 a 0 fora, em Bruges.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Napoli x Club Brugge, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa SSC Napoli x Club Brugge pela Champions League?

Napoli x Club Brugge acontece no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

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Como comprar ingressos para SSC Napoli x Club Brugge pela Champions League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre SSC Napoli e Club Brugge pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do SSC Napoli é a principal e mais segura forma de adquirir ingressos pelo valor nominal para a partida no Estádio Diego Armando Maradona.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para SSC Napoli x Club Brugge pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para SSC Napoli x Club Brugge pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Setores padrão / ingressos comuns: Os preços geralmente começam entre € 91 e € 100.
  • Categorias intermediárias (categoria 2 / setores superiores): Os preços geralmente variam de € 100 a € 170.
  • Assentos premium e Tribuna: Os preços ultrapassam € 200 e chegam a € 400 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda para a Curva e o Distinti inferior: Preços iniciais de aproximadamente € 70 a € 90.
  • Distinti superior e assentos preferenciais nas laterais: Os preços geralmente variam de € 95 a € 175.
  • Revenda de ingressos VIP e hospitalidade premium: Os preços podem chegar a € 400.

SSC Napoli x Club Brugge pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de SSC Napoli e Club Brugge

O Napoli venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Lazio na Serie A, depois de uma derrota por 4 a 1 para o Porto na Champions League e de um revés por 2 a 0 para a Juventus no campeonato. Nesse período, também conquistou uma vitória convincente por 4 a 1 fora de casa contra o Monza. Ao longo dos cinco jogos, o Napoli marcou doze gols e sofreu onze.

O Club Brugge venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas. O jogo mais recente terminou em 1 a 1 contra o Anderlecht na Primeira Divisão A. Antes disso, a equipe venceu o PSV Eindhoven por 2 a 1 na Champions League e o Zulte Waregem por 4 a 2 no campeonato belga. Nesse período, o Club Brugge também venceu o Lens por 3 a 0 na Champions League. Foram onze gols marcados e cinco sofridos nesses cinco jogos.

NAP

NAP - Sequência

ROM
E3-3
MON
V1-4
JUV
D2-0
POR
D4-1
LAZ
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CLB

CLB - Sequência

RCL
V3-0
STT
V3-2
ZUL
V2-4
PSV
V1-2
AND
E1-1
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

SSC Napoli x Club Brugge: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Liga Europa em novembro de 2015, quando o Napoli venceu por 1 a 0 no estádio do Club Brugge. O único outro confronto registrado entre as equipes também foi pela Liga Europa, naquela mesma temporada: o Napoli venceu por 5 a 0 em casa, em setembro de 2015. Nos dois encontros registrados, o Napoli venceu duas vezes, e o Club Brugge ainda não conquistou nenhum ponto no confronto.

Confrontos

NapoliEmpateClub Brugge
2
0
0
Liga Europa
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
0
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FJ
Liga Europa
Napoli badge
Napoli
NAP
5
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
0
FJ
6Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram0/2

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