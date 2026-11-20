O Napoli recebe o AC Milan no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Os dois clubes conquistaram o título da Serie A nos últimos anos. O Milan levantou o troféu em 2022, antes da histórica e dominante campanha do Napoli rumo ao título em 2023. O confronto direto teve resultados alternados recentemente, com destaque para a vitória do Napoli por 1 a 0 em abril de 2026 e o triunfo por 2 a 0 na Supercopa da Itália em dezembro de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Napoli x AC Milan, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre SSC Napoli e AC Milan pela Serie A?

Napoli x AC Milan acontece no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para SSC Napoli x AC Milan pela Serie A?

Estas são as opções para comprar ingressos para SSC Napoli x AC Milan pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Sites oficiais de venda de ingressos dos clubes: A maneira mais segura e direta de garantir ingressos autênticos é pelos sites oficiais dos dois clubes ( sscnapoli.it ou acmilan.com ). Os ingressos para os torcedores da equipe mandante geralmente são liberados em etapas: primeiro para quem tem plano de temporada, depois para titulares de cartões de fidelidade (como o Fidelity Card / Tessera del Tifoso) e, por fim, para o público em geral.

A maneira mais segura e direta de garantir ingressos autênticos é pelos sites oficiais dos dois clubes ( ou ). Os ingressos para os torcedores da equipe mandante geralmente são liberados em etapas: primeiro para quem tem plano de temporada, depois para titulares de cartões de fidelidade (como o Fidelity Card / Tessera del Tifoso) e, por fim, para o público em geral. Setor visitante (Settore Ospiti): Se você torce para a equipe visitante, os ingressos para esse setor devem ser comprados na cota destinada à torcida visitante, pelo canal oficial de venda de ingressos do clube visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para SSC Napoli x AC Milan pela Serie A?

Confira os preços estimados dos ingressos para SSC Napoli x AC Milan pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor inferior padrão / curvas (Curva / Distinti Inferiori): Em geral, custam a partir de € 20 a € 45 .

Em geral, custam a partir de . Assentos intermediários e laterais (Distinti / Tribune Laterali): Normalmente variam entre € 75 e € 150 .

Normalmente variam entre . Arquibancadas centrais e premium (Tribuna Centrale / Posillipo/Onore): Geralmente custam entre € 175 e mais de € 275 .

Geralmente custam entre . Pacotes oficiais de hospitalidade corporativa e VIP: Começam em torno de € 250 a € 350 e podem ultrapassar € 1.000.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos econômicos / setor superior: Normalmente começam em torno de € 120 a € 150 .

Normalmente começam em torno de . Assentos com preços médios de revenda: Em geral, são negociados entre € 190 e € 250 .

Em geral, são negociados entre . Pacotes premium para o dia do jogo e combos de viagem: Frequentemente variam de € 250 a mais de € 500.

SSC Napoli x AC Milan pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de SSC Napoli e AC Milan

O Napoli soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 em casa com a Lazio, pela Serie A. Antes disso, perdeu por 4 a 1 para o FC Porto na Champions League e por 2 a 0 para a Juventus no campeonato, embora a vitória por 4 a 1 sobre o Monza tenha trazido algum alívio. O Napoli marcou nove gols e sofreu nove nesse período de cinco jogos.

Nos últimos cinco jogos, o Milan soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Genoa, pela Serie A. A vitória por 3 a 1 no clássico contra a Inter foi o destaque desse período, enquanto a derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros na Liga Europa e o revés por 4 a 2 diante do Bologna refletem a irregularidade que Amorim tenta corrigir. O Milan marcou nove gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

SSC Napoli x AC Milan: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 6 de abril de 2026, quando o Napoli venceu por 1 a 0 em casa, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Napoli venceu quatro e o Milan, um. A única vitória do Milan veio em setembro de 2025, por 2 a 1, em San Siro. O Napoli também venceu o Milan por 2 a 0 na Supercopa da Itália em dezembro de 2025.