O Southampton recebe o Burnley na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no St. Mary's Stadium, em Southampton.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu pela Copa da Inglaterra, em fevereiro de 2025, quando o Burnley venceu por 1 a 0 no St. Mary's Stadium. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o equilíbrio foi grande: duas vitórias para cada equipe e um empate.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Southampton x Burnley, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Southampton e Burnley pela Championship?

Southampton x Burnley será disputado no St. Mary's Stadium, em Southampton, na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 20 9 de dez. de 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

Como comprar ingressos para Southampton x Burnley pela Championship?

Para comprar ingressos para Southampton x Burnley pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente pelos canais oficiais de venda do Southampton FC ou do Burnley FC para os setores destinados às torcidas da casa e visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as entradas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Southampton x Burnley pela Championship?

Veja a estimativa de preços dos ingressos para Southampton x Burnley pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum para adultos: Geralmente custa entre aproximadamente € 45 e € 60 .

Geralmente custa entre aproximadamente . Pacotes de hospitalidade e opções premium para o dia do jogo:Geralmente custam a partir de cerca de € 135.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: Geralmente custam a partir de aproximadamente € 45 a € 50 .

Geralmente custam a partir de aproximadamente . Preço médio na revenda: Varia entre € 70 e € 120 ou mais.

Southampton x Burnley pela Championship: Tudo o que você precisa saber

Momento de Southampton e Burnley

O Southampton registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Championship. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Preston North End, após um empate por 1 a 1 com o West Bromwich Albion. Antes disso, o Southampton mostrou força ofensiva ao marcar quatro gols na vitória por 4 a 1 sobre o Queens Park Rangers. Nos cinco jogos, marcou oito gols e sofreu três.

Nos últimos cinco jogos, o Burnley somou um empate, mais um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 5 a 4 para o Cardiff City, resultado que evidencia suas fragilidades defensivas. Nesse período, o Burnley também foi derrotado por 4 a 1 pelo Lincoln City e por 2 a 1 pelo Wolverhampton Wanderers. A equipe marcou sete gols em cinco jogos, mas sofreu 13.

Southampton x Burnley: Histórico recente de confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Copa da Inglaterra, em fevereiro de 2025, quando o Burnley venceu por 1 a 0 no St. Mary's Stadium. Os últimos cinco confrontos diretos registrados, disputados pela Premier League e pela Copa da Inglaterra, foram equilibrados. O Southampton venceu dois, o Burnley ganhou outros dois e uma partida terminou empatada, com as duas equipes marcando muitos gols ao longo desses cinco jogos.