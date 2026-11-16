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Como comprar ingressos para Slovan Bratislava x Shakhtar Donetsk: preços, informações do jogo, vendas de última hora e mais

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Slovan Bratislava e Shakhtar Donetsk se enfrentam na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

O Slovan Bratislava recebe o Shakhtar Donetsk na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Estádio Nacional de Futebol, em Bratislava.

O Slovan Bratislava chega a esta fase em busca de maior espaço na elite do futebol continental após enfrentar dificuldades na fase de liga. O Shakhtar Donetsk traz ao confronto uma ampla experiência recente em competições europeias, com participações regulares nas fases de grupos e de liga da Champions League.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Slovan Bratislava x Shakhtar Donetsk, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Slovan Bratislava x Shakhtar Donetsk pela Champions League?

Slovan Bratislava x Shakhtar Donetsk acontece na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Estádio Nacional de Futebol, em Bratislava.

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Como comprar ingressos para Slovan Bratislava x Shakhtar Donetsk pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo confronto entre Slovan Bratislava e Shakhtar Donetsk pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos ou pela bilheteria do SK Slovan Bratislava é a opção mais confiável e segura, especialmente para lugares no setor da torcida da casa a preços regulares e vendas prioritárias para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Slovan Bratislava x Shakhtar Donetsk pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Slovan Bratislava x Shakhtar Donetsk pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingresso padrão / entrada geral: Os preços geralmente começam em torno de € 30 a € 50.
  • Categoria 1 e lugares nas laterais do campo: Os preços geralmente variam entre € 70 e € 120.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anel superior / revenda de ingressos de entrada geral:Os preços geralmente começam em torno de € 55 a € 75.
  • Anel inferior e setores de escanteio: Os preços costumam ficar entre € 90 e € 140.
  • Revenda de ingressos premium e hospitalidade VIP: Os preços frequentemente variam de € 170 a mais de € 250.

Slovan Bratislava x Shakhtar Donetsk pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Slovan Bratislava e Shakhtar Donetsk

O Slovan Bratislava registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 0 para o LASK na Champions League, após uma vitória fora de casa por 1 a 2 sobre o Zeleziarne Podbrezova na 1. Liga eslovaca. Nesse período, o Slovan também empatou por 2 a 2 com o Trencin e com o Dukla Banska Bystrica. Marcou sete gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

O Shakhtar Donetsk somou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Dynamo Kyiv na Premier League ucraniana. Antes disso, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Sporting CP na Champions League. O melhor resultado do Shakhtar nesse período foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Dynamo Kyiv em jogo de copa. Marcou cinco gols e sofreu um nessas cinco partidas, o que reflete um sólido desempenho defensivo.

SBR

SBR - Sequência

BBY
E2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
LAS
D4-0
TRE
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SHK

SHK - Sequência

ZOR
E0-0
DKV
V3-0
OBO
V2-0
SCP
D0-1
DKV
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Slovan Bratislava x Shakhtar Donetsk: histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Slovan Bratislava e Shakhtar Donetsk. Esta partida pode representar o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

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